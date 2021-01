O rumor é antigo, mas voltou recentemente a ser partilhado nas redes sociais. Uma publicação afirma que foi instalado um “sistema de controlo de velocidade” na Via Verde e que os condutores que passem neste sistema de portagem eletrónica a mais de 60 quilómetros por hora serão multados em 150 euros, além de terem a sua “carta apreendida”.

“Foi hoje inaugurado, em todas as Vias Verdes, o sistema de controlo de velocidade de passagem por radares de controlo. Não esquecer que o LIMITE de VELOCIDADE de aproximação e passagem é de 60 Km/hora!”, lê-se na publicação.

Só que esta informação é falsa: apesar de, antes das portagens, haver um sinal de proibição de exceder a velocidade máxima de 60 quilómetros por hora, não há qualquer radar de controlo de velocidade na Via Verde. “É um boato sem qualquer fundamento”, esclarece a empresa.

Esta questão surge abordada na secção de “Apoio ao Cliente”, no site da Via Verde. Na lista de perguntas frequentes, há uma exatamente relacionada com esta temática: “É verdade que têm radares nas portagens para controlo do excesso de velocidade?”. A resposta é clara: “A Via Verde não tem radares instalados nas portagens nem tem competência para exercer uma atividade de fiscalização do trânsito.”

No site, na mesma secção, é ainda esclarecido que “a notícia, segundo a qual terão sido inaugurados radares de controlo de velocidade em todos os corredores Via Verde, é por isso um boato sem qualquer fundamento“.

Depois, há que ter em conta que a colocação e operação dos referidos equipamentos é uma responsabilidade exclusiva das forças de segurança. “Apenas as autoridades de viação e trânsito têm competência legal de fiscalização e só estas autoridades têm e podem usar radares”, é ainda alertado no esclarecimento no site oficial da Via Verde.

Ainda assim, esta publicação, inicialmente feita em 2015, continuou a ser partilhada ao longo dos anos. Só nos últimos 120 dias, foi vista por mais de 271,7 mil utilizadores do Facebook e partilhada 8,3 mil vezes.

Conclusão

Uma publicação antiga afirma que foi instalado um “sistema de controlo de velocidade” na Via Verde e que os condutores que passem neste sistema de portagem eletrónica a mais de 60 quilómetros por hora serão multados em 150 euros, além de terem a sua “carta apreendida”.

Essa informação não é verdadeira. A Via Verde tem um esclarecimento no seu site onde afirma que “não tem radares instalados nas portagens, nem tem competência para exercer uma atividade de fiscalização do trânsito”. A empresa adianta ainda que “a notícia, segundo a qual terão sido inaugurados radares de controlo de velocidade em todos os corredores Via Verde, é por isso um boato sem qualquer fundamento”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.