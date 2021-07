O vídeo começou a ser partilhado em França — ou não fosse Emmanuel Macron o presidente francês —, mas rapidamente chegou também às contas portuguesas nas redes sociais. As imagens que têm sido amplamente difundidas mostram uma viatura a passar no meio de uma multidão. Os populares gritam e atiram projéteis sobre o carro. A palavra de ordem é “Macron, demission”. Ou seja, os manifestantes pedem a demissão do presidente francês.

Apesar de, desde que Macron se tornou presidente em 2017, terem acontecido vários protestos em que a sua demissão foi pedida pelos populares, as imagens que agora circulam não são verdadeiras e, quando começaram a circular na rede, foram alvo de vários fact-checks de órgãos de comunicação social franceses. Um deles, foi o da agência noticiosa AFP.

Vamos por partes. O verdadeiro vídeo foi gravado em Moscovo, Rússia. As imagens originais, e que chegaram a ser transmitidas em alguns órgãos de comunicação social russos, foram gravadas a 23 de janeiro de 2021, quando a capital russa assistia a uma manifestação de apoio a Alexei Navalny, opositor de Putin.

A viatura que é atacada pelos populares pertence à FSB, a agência russa de serviços de informações que sucedeu o KGB. Definitivamente, não é Macron quem segue dentro da viatura.

Então, como se ouvem os gritos dos manifestantes a pedir a demissão do presidente francês? A resposta é evidente: o vídeo foi manipulado e o som alterado. As palavras de ordem em francês que acompanham as imagens foram retiradas de um protesto, esse sim contra Macron, em que os manifestantes pedem a sua demissão.

O verdadeiro som pode ouvir-se no vídeo de uma outra manifestação, partilhado no Twitter a 19 de abril.

Conclusão:

A gravação foi manipulada. As imagens são de um protesto verdadeiro, mas que nada têm a ver com o presidente francês. O vídeo original — e que chegou a ser transmitido em alguns órgãos de comunicação social russos — foi filmado a 23 de janeiro de 2021, em Moscovo, durante uma manifestação de apoio a Alexei Navalny, opositor de Putin. A viatura que é atacada pertence à FSB, a agência russa de serviços de informações que sucedeu ao KGB. O som que acompanha as imagens foi retirado de um protesto, esse sim verdadeiro, em que os manifestantes pedem a demissão de Macron.

