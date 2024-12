Nas redes sociais circula um vídeo onde se vê uma mulher numa cama de hospital com pelo menos 20 bebés. Sugere-se que a mulher acabou de ser mãe daqueles bebés, dando a entender que teria tido este número de filhos de uma só vez.

Mas não é verdade e a resposta está em grande parte das publicações em causa. No canto inferior direito há um aviso de que a imagem foi criada através de Inteligência Artificial, o que prova que aquela mulher não foi filmada após um parto em que teriam nascido pelo menos 20 crianças. Esse aviso surge em muitos das publicações que partilham o vídeo — mas, no caso da publicação em análise neste Fact Check, a imagem foi ampliada ao ponto de essa referência ter ficado fora do enquadramento da imagem, contribuindo para reforçar a ideia de que, de facto, a mulher no vídeo ter dado à luz 20 bebés num único parto.

Ironicamente, a publicação sugere ainda que o nascimento daquela quantidade de crianças é o que acontece “quando pedes uma família grande” e ainda refere que “o universo entendeu mal”, numa aparente referência ao pedido anterior sobre a tal “família grande”.

Conclusão

É falso que uma mulher tenha sido mãe de pelo menos 20 crianças ao mesmo tempo. Apesar de nas redes sociais a informação estar a circular desta forma, não há qualquer dúvida que se trata de uma imagem manipulada através de Inteligência Artificial, já que no vídeo original e em várias publicações que o partilharam posteriormente essa informação surge de forma explícita.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.