As guerras são terreno muito fértil para a propagação de desinformação. O conflito entre Israel e o Hamas, que registou uma forte escalada este mês de outubro, depois de um ataque contra israelitas por parte do grupo terrorista, no dia 7 de outubro, está já a ser alvo de fake news que são espalhadas no “palco” do costume: as redes sociais.

Foi partilhado no Facebook, no dia 9 de outubro, um vídeo de um suposto bombardeamento. Na publicação é possível verificar um cenário escuro, de noite, com vários mísseis a serem disparados. Na descrição, pode ler-se: “Hamas dispara contra Israel, o alvo é o aeroporto internacional onde estão aviões da Polónia a descer, o que pode desencadear uma guerra de maiores proporções caso algum destes aviões seja atingido.” Ou seja, a autoria deste ataque está a ser atribuída ao Hamas e o alvo seria Israel.

Começando pela análise ao vídeo. É real, este ataque aconteceu de facto. Não estamos perante imagens manipuladas ou falsificadas. É verdade também que estamos a assistir a um conflito entre Israel e o Hamas, com ataques de parte a parte. No entanto, nesta publicação em concreto há um problema crucial. A legenda é falsa e o vídeo não é relativo a este conflito.

Não se trata nem de um ataque do Hamas, nem de uma ofensiva contra Israel. Nenhuma das partes da frase está certa. Este vídeo chegou à Internet há mais de três anos, em fevereiro de 2020. Foi publicado por um jornal turco chamado Daily Sabah.

VIDEO — Turkish forces retaliate against the Assad regime attack in Syria’s northwestern Idlib province, footage by local sources showshttps://t.co/lOvAwEYNKQ pic.twitter.com/1uF5JOpPOQ — DAILY SABAH (@DailySabah) February 3, 2020

O registo remete, na verdade, para uma ofensiva turca contra a Síria, na região de Idlib, numa retaliação de um ataque anterior. Este foi um período particularmente crítico de tensão entre os dois países.

Além do jornal turco Daily Sabah, alguns utilizadores das redes sociais partilharam também este vídeo, logo em fevereiro de 2020, nas diversas plataformas. É possível encontrar no YouTube algumas versões deste mesmo registo que é agora associado a uma suposta ofensiva do Hamas contra Israel.

Conclusão

Este vídeo não é de um ataque do Hamas contra Israel, nem sequer está ligado a este escalar do conflito que se verificou no dia 7 de outubro. O vídeo foi publicado em fevereiro de 2020, e está relacionado a um ataque turco contra a Síria, num período particularmente tenso entre ambos os países.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.