A ofensiva militar israelita iniciada na madrugada de 13 de junho gerou várias publicações nas redes sociais, muitas das quais partilham vídeos e imagens sobre o que se passa quer em Israel, quer no Irão.

Num desses posts, vê-se um vídeo em que alegadamente, na sexta-feira, 13 de junho, o Irão teria atacado a cidade de Telavive. Aquele dia foi o início da retaliação iraniana contra Israel, que tinha bombardeado vários pontos em território iraniano durante a madrugada.

As publicações recordam que, por aquela altura, o Irão tinha lançado “cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel, com 9 impactos diretos em Tel Aviv”. Nesta cidade israelita, um edifício já tinha sido atingido por um míssil balístico iraniano.

Contudo, o vídeo em questão não mostra a um ataque recente do Irão contra Israel, na sequência da operação militar que o Estado judaico designou como Lion Rising.

Ainda que o vídeo seja verídico e faça referência a um ataque de Teerão contra Telavive, o mesmo foi publicado no início de outubro de 2024. Por essa altura, o Irão também atacou Israel com 200 mísseis balísticos, como retaliação pela morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o general da Guarda Revolucionária Iraniana, Abbas Nilforoushan.

No Instagram, o vídeo foi publicado a 9 de outubro de 2024. Já no X, o mesmo vídeo foi publicado a 22 de outubro de 2024 — meses antes da nova operação militar israelita contra o Irão, que também decidiu retaliar.

Ataque terrorista de Hezbollah en Tel Aviv pic.twitter.com/odNnTF8aTM — *HUNTER*✝️???? (@Bel31278Andres) October 22, 2024

Conclusão

O vídeo faz efetivamente referência a um ataque do Irão a Telavive. Porém, não é verdade que tenha sido gravado “na sexta-feira” 13 de junho de 2025, na sequência da operação militar israelita Lion Rising e das sucessivas retaliações iranianas. O vídeo foi publicado nas redes sociais em outubro de 2024, aludindo aos ataques do Irão a Israel no início daquele mês.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.