São aeronaves que entregam pelos ares ajuda humanitária para a população de Gaza. Estes é um dos principais momentos que pode ser visto em montagens com vídeos e fotografias publicadas nas redes sociais, muitas deles que são acompanhados com a legenda de que a China desafiou o governo israelita “ao lançar ajuda humanitária em Gaza”.

“A China sobrevoou diretamente a Faixa de Gaza com a aeronave C17, escoltada pelos seus caças MiG-21”, lê-se nas descrições, que acrescentam que Israel “não se atreveu a desviar os aviões, nem a protestar” contra a vontade chinesa.

Desde o início da guerra, é verdade que Pequim tem ajudado a população de Gaza. Por exemplo, a 20 de março deste ano, a embaixada chinesa no Egito anunciou a entrada de “dinheiro”, “comida”, “medicamentos” e “assistência humanitária essencial” no enclave através de Rafah.

Essa ajuda chegou, contudo, por via marítima e terrestre. “Durante o mês sagrado do Ramadão, a China está intensificar os esforços para providenciar bens alimentares à Faixa de Gaza. A ajuda chinesa chegará ao Porto Said no Egito a 28 de março e depois será transportada para a Faixa através da fronteira de Rafah”, lê-se na mesma nota.

Também é verdade que o Presidente chinês, Xi Jinping, anunciou, no final de maio, que enviaria cerca de 500 milhões de yuans (cerca de 64 milhões de euros) em ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

Não obstante, a montagem que inclui vários vídeos não diz respeito a qualquer entrega de ajuda humanitária pela China na Faixa de Gaza. Nem sequer existe, nos sites do governo chinês, qualquer informação que aponte nesse sentido.

Um dos vídeos presente na montagem — onde é possível ver aeronaves a enviar ajuda humanitária — foi publicado pelo jornalista dos Emirados Árabes Unidos Mohammed Taqi na sua conta verificada de Instagram. E vê-se que os pacotes de ajuda humanitária têm bandeiras emiradenses, um pormenor que não está no vídeo das redes sociais.

Outro dos momentos do vídeo mostra uma fotografia de um homem com uma empilhadora com pacotes de ajuda humanitária com a bandeira chinesa. Porém, as mesmas fotografias estão presentes na agências de notícias chinesa Xinhua e mostram a chegada de apoio ao Paquistão em agosto de 2022 — e não à Faixa de Gaza.

Conclusão

Não é verdade que a China tenha enviado ajuda humanitária para Gaza por via aérea. O governo chinês nunca emitiu qualquer nota sobre o assunto, nem existe quaisquer informação que aponte nesse sentido. Os vídeos divulgados nas redes sociais são montagens recolhidas de outros contextos — e nunca dizem respeito à alegada ajuda enviada por Pequim.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.