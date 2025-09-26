Um vídeo viralizou nas redes sociais após os utilizadores que o partilharam alegarem que mostra os minutos anteriores à queda de um avião na Índia, em junho passado.

“O avião caiu logo após a descolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira, 12 [de junho], de acordo com os media local”, informa-se no post, nos Reels do Facebook, com dezenas de partilhas e interações.

Tinha um “registo de segurança absolutamente espantoso”, mas mesmo assim o Boeing 787 que transportava 242 passageiros e tripulantes despenhou-se pouco depois de ter descolado na Índia, no dia 12 de junho. Soube-se na altura que seguiam sete pessoas com nacionalidade portuguesa a bordo. De todos os ocupantes do aparelho, apenas um homem sobreviveu.

Uma tragédia como já não se via há muito no mundo da aviação, mas que, ao contrário daquilo que foi propagado nas redes sociais, não foi reportada pelo vídeo em que se vê fumo na cabine.

Desde logo, tendo em conta o aspeto dos bancos e dos restante elementos do interior do avião que são mostrados no vídeo. Os assentos, visíveis entre o fumo, são amarelos e azuis e não possuem ecrãs na zona traseira do assento — características distintas daquelas que caracterizam os Boeing 787 da Air India, como se pode confirmar em vários vídeos no YouTube em que o interior do aparelho é exibido.

É também impossível que o vídeo exibido nas redes sociais tenha sido gravado em junho, na Índia, porque muito antes disso já circulava online. Foi, sim, filmado dentro de um Boeing 737-800 da Ryanair, tal como noticiou o Independent a 22 de janeiro de 2020, há mais de cinco anos.

“Ouve-se passageiros aterrorizados a gritar e a chorar em imagens de vídeo do momento em que um denso fumo invadiu a cabine do avião”, lê-se na notícia, que dá conta de que o fumo começou a inundar a cabine lotada momentos após o aparelho ter levantado voo da capital romena, Bucareste.

Nesta história tudo acabou bem, sem registo de feridos. O piloto declarou emergência e regressou ao aeroporto de Otopeni, admitindo-se na altura que o fumo pudesse ter sido provocado pela entrada de líquido de descongelação no sistema de ar condicionado.

Conclusão

É falso que um vídeo que mostra a cabine de um avião repleta de fumo tenha sido gravado momentos antes de o Boeing 787 da Air India ter caído. As imagens têm cinco anos e foram captadas a bordo de um avião da Ryanair que teve de aterrar de emergência em Bucareste, de onde tinha partido, devido a uma grande quantidade de fumo que terá circulado através do sistema de ar condicionado do aparelho.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.