Circula nas redes sociais uma publicação que alega mostrar “imagens internas das estruturas das pirâmides de Gizé”, no Egipto, que revelam uma suposta descoberta inédita: sob as monumentais pirâmides do Antigo Egipto existiriam “centrais energéticas”.

“Uma das maiores descobertas sobre a real função das pirâmides por em cheque [sic] tudo que já foi dito sobre as origens da raça humana”, lê-se na publicação. “Através de uma tecnologia denominada Tomografia Doppler de radar de abertura sintética revela detalhes da estrutura interna de alta resolução desconhecida da Grande Pirâmide de Gizé.”

A publicação consiste num vídeo de cerca de um minuto, que aparenta mostrar um conjunto de investigadores a percorrer uma escura zona subterrânea, com chão, paredes e colunas de pedra, empunhando lanternas e observando objetos que parecem deslocados daquele lugar — incluindo colunas com fios de cobre e enormes cristais.

No texto da publicação, surge uma longa explicação histórica sobre as pirâmides de Gizé e a indicação de que, recentemente, foram descobertas “estruturas com mais de 2 mil metros de profundidade”. A publicação especula ainda que as pirâmides poderiam ter funcionado, no passado, como “captador ou transmissor de energia”.

Trata-se, contudo, de uma publicação falsa: o vídeo é falso e a informação que surge no texto descontextualiza notícias recentes sobre descobertas arqueológicas nas pirâmides de Gizé.

Não é difícil encontrar a origem do vídeo. De facto, no canto superior direito das imagens surge a referência “TIKTOK/@WELTMYSTERIEN”, que remete para uma conta na rede social Tik Tok — onde é possível encontrar o vídeo que surge na publicação.

O problema? Logo na apresentação da conta é explicado que “todos os vídeos são criados com recurso a ferramentas de Inteligência Artificial”. O autor da página sublinha que recorre à IA para criar vídeos que dêem forma à sua “imaginação”. Além disso, para que não restem dúvidas, na própria página do vídeo surge o rótulo: “Marcado pelo criador como gerado por IA.”

O que é, então, verdade em tudo isto? O contexto da publicação importa: em março deste ano, tornou-se pública uma controvérsia académica entre arqueólogos depois de ter sido anunciada, por um grupo de investigadores da Universidade de Pisa, a descoberta de uma “cidade subterrânea” por baixo das pirâmides de Gizé.

De acordo com os cientistas, através de estudos de radar terá sido possível detetar a existência subterrânea de poços, escadarias em espiral, canais e várias outras estruturas a mais de 600 metros de profundidade.

Contudo, outros investigadores vieram a público deixar dúvidas sobre a veracidade destas descobertas, classificando-as como, pelo menos, bastante exageradas. O que é certo é que as notícias levaram internautas como o criador da página Welt Mysterien a explorar essas teorias e a criar artificialmente imagens que mostrassem como seria a tal “cidade subterrânea”.

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa. O vídeo que está no centro da publicação foi criado com inteligência artificial por um utilizador do Tik Tok que se dedica a criar imagens com IA a partir da sua imaginação. A publicação surge, no entanto, no contexto de uma disputa académica entre arqueólogos sobre a possível descoberta de estruturas desta natureza nas profundezas das pirâmides de Gizé.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.