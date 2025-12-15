“Após tiroteio da Guarda Nacional de Washington, D.C. por um cidadão afegão, muçulmano em Dearborn pede ‘revolução’ contra os Estados Unidos”, lê-se na descrição de um vídeo que está a ser partilhado no Facebook.

Apela-se mesmo a que os Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) e os Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla inglesa) coloquem Dearborn, uma cidade no estado do Michigan, “no topo da lista de deportação”. “Chegou a hora de acabar com as fraudes de cidades-santuário”, pede-se também.

Existem vários elementos no vídeo partilhado nas redes sociais que fazem duvidar de que este tenha sido captado nos EUA. E a linha temporal que o autor estabelece em relação ao atentado contra dois militares da Guarda Nacional em Washington, nos EUA, também não bate certo.

Em primeiro lugar, há que destacar a presença de várias bandeiras da Palestina nas imagens, uma delas presa na carrinha que segue a liderar o protesto. Há outro elemento visual que dá pistas para o verdadeiro local onde as imagens foram captadas. Um homem usa um colete fluorescente com a palavra “ordner”, que em alemão significa “comissário” ou “marechal” — uma pessoa que mantém a ordem em eventos, como protestos.

É possível encontrar diversos vídeos, datados de 22 de novembro de 2025, no Instagram, na conta “omar_mahmoud48”, que mostram uma manifestação, com cartazes em que se lê “Parem o genocídio”. Nestas imagens é possível ver também o homem de casaco e boné preto.

As imagens são, na verdade, de uma marcha que decorreu em Berlim, com o mote “No Guardianship Over Gaza” e nem sequer têm relação com os EUA ou com o atentado que decorreu em Washington a 26 de novembro.

Conclusão

Em suma, é falso que um vídeo que soma milhares de visualizações nas redes sociais mostre uma manifestação nos EUA em que se grita “revolução”. As imagens são de um protesto em defesa de Gaza e contra o ataque à população palestiniana, organizada na capital alemã, Berlim, no passado dia 22 de novembro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.