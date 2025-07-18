Um vídeo de cerca de 47 segundos espalhado por várias contas nas redes sociais mostra um vídeo que se alega ser um confronto entre dois “imigrantes” ou “dois migrantes requerentes de asilo” envolvendo uma pistola na estação de comboios de Sete Rios, em Lisboa.

Nas imagens filmadas a partir do interior de um comboio, vê-se um homem a apontar a arma de fogo a outra pessoa que está deitada na plataforma da estação. Durante o vídeo, a pistola não é disparada, vendo-se o homem armado a andar à volta da pessoa deitada, afastando os pertences que tinham sido deixados no chão.

O Observador contactou a Polícia de Segurança Pública para obter esclarecimentos sobre o caso, que confirmou que o vídeo em si é verdadeiro. Porém, contam, o caso não foi um confronto entre “dois migrantes”, como tem sido alegado nas redes sociais.

A ocorrência foi recebida pela polícia pelas 14h50 desta quinta-feira. Como explicou a Direção Nacional da PSP ao Observador, o caso começou quando o homem que, nas imagens, surge deitado na plataforma “terá importunado uma cidadã ainda dentro do comboio” da Fertagus, quando fazia a viagem entre as estações do Pragal, em Almada, e Sete Rios.

Um polícia, “que se deslocava ‘à civil’ para o trabalho” e viajava no mesmo comboio, terá reparado na situação e acabou por intervir, “trocando de lugar com a senhora”, acrescentou a polícia. Foi depois desta troca, que o homem terá começado a ameaçar o agente fora de serviço, “intimidando-o com uma tesoura”.

Depois de ser ameaçado, o polícia identificou-se como agente da PSP e fez “recurso passivo à arma de serviço”, apontando-a ao homem sem a disparar. À chegada a Sete Rios, o agente chamou reforços, que acabaram por deter o homem e apreendido a tesoura.

Conclusão

Ao contrário do que é alegado nas redes sociais, o vídeo não mostra “conflitos” entre “dois migrantes requerentes de asilio” na estação de comboios de Sete Rios, mas sim a resposta de um agente fora de serviço da PSP face a ameaças com uma tesoura feitas a uma passageira ainda dentro de um comboio da Fertagus e depois ao próprio polícia depois de tentar intervir, trocando de lugar com a mulher.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.