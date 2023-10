Mais de meio milhão de pessoas visualizaram no X, antigo Twitter, imagens que apelam ao sentimento — um menino a chorar e a lamentar a morte das irmãs. Na legenda de uma publicação, de 11 de outubro, alega-se, em tom de crítica, que a criança “não vê distinção entre um soldado israelita e um jornalista ocidental que faz propaganda”. O mesmo vídeo circula no Facebook, por exemplo, num post datado de 12 de outubro, exatamente com a mesma legenda, ou seja, está a ser replicado entre várias redes sociais.

Mas o vídeo está a ser descontextualizado e não mostra uma criança palestiniana, mas sim síria. A CNN Árabe partilhou-o a 16 de fevereiro de 2014 e é a própria estação a admitir que não conseguiu verificar, na altura, a sua autenticidade. Explicava que era apresentado no YouTube como um relato dos efeitos do bombardeamento em Alepo, no norte da Síria.

Mesmo sem uma confirmação taxativa da autenticidade da gravação, a certeza é que estas imagens circulam online há nove anos, e têm até sido associadas a outros conflitos no Médio Oriente. Por ter sido partilhado na internet há tanto tempo nunca poderia mostrar uma criança em Gaza a reagir a um recente ataque israelita.

Em 2011, os sírios começaram a contestação ao regime autoritário de Bashar al-Assad que vigorava no país, mas foram barrados pelas autoridades. Apesar disso, os protestos pacíficos foram crescendo e alastrando a todo o país, até ganharem projeção nacional e serem violentamente reprimidos. A 15 de março de 2011, começou a guerra civil da Síria, que, até 2022, tinha causado a morte a mais de 300 mil civis. A ONU conseguiu até ao ano passado comprovar individualmente a morte de 143.350 cidadãos sírios, as restantes vítimas surgem de estimativas.

Conclusão

O vídeo que mostra uma criança a chorar e a lamentar a morte das irmãs podia muito bem ter sido gravado durante o atual conflito israelo-palestiniano, que já causou milhares de mortes a civis, sobretudo na Faixa de Gaza. No entanto, já circula online há quase uma década, portanto está a ser partilhado de forma descontextualizada. É provável que as imagens mostrem um menino sírio a reagir a um ataque que vitimou membros da sua família em 2014.

