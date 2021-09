Um vídeo com todas as características necessárias para se tornar viral: uma criança, agitada, a chorar e a gritar, tentando impedir que a vacinem. Sem mais informações, rapidamente se tornou viral nas redes sociais alegando que se tratava de uma “criança de 13 anos” que estava a ser “forçada a ser vacinada”.

Com o vídeo a ser partilhado milhares de vezes, a própria jovem fez várias publicações a desmentir que a recusa a vacinação e a explicar o porquê de ter sido gravada em vídeo tão agitada: tem fobia a agulhas.

Num dos vídeos partilhados, a jovem, de 13 anos, responde diretamente aos “negacionistas” que têm partilhado o vídeo e que a colaram à ideia de rejeitar a vacinação contra a Covid-19. “Tenho fobia de agulhas e estava nervosa. Perguntaram-me como tinha feito o piercing com a fobia a agulhas”, explica a jovem que acrescenta que foi precisamente para tentar combater a fobia que decidiu fazer um piercing no umbigo.

“Fiz o piercing no umbigo para combater esta fobia, da mesma maneira que também fui vacinada”, afirma acrescentando que a ansiedade aumentou minutos antes de ser vacinada porque não teve “tempo suficiente para se preparar” para o momento da vacinação.

Questionada sobre o que a levou a partilhar o vídeo, a jovem também se justifica e deixa duras críticas a quem lhe tem enviado “centenas de mensagens”, algumas delas insultuosas e acusando-a de ter fingido a situação apenas para se tornar “famosa”. “Partilhei a experiência para que me pudessem enviar mensagens de apoio”, diz, lamentando que só tenha recebido “hate” [ódio].

“Aquelas enfermeiras estavam ali há horas a trabalhar, acham que ia brincar com o trabalho daquelas pessoas? Se não quisesse ser vacinada, bastava ter dito, que teriam parado e tinha ido embora. A minha mãe estava lá, se não quisesse ser vacinada não era. Não é nada disso, tenho fobia a agulhas, só isso”, explica a jovem.

Não é verdade que o vídeo partilhado no Facebook mostre o momento em que uma criança de 13 anos é forçada a ser vacinada. Com um vídeo que se tornou viral através do TikTok a jovem, que tem efetivamente 13 anos, rapidamente voltou às redes sociais com vários vídeos para desmentir o que estava a ser associado ao vídeo e recusar ser colada à onda de negacionistas que recusam a vacinação contra a Covid-19. Trata-se de uma situação que foi gravada com o objetivo de “receber apoio” perante a fobia a agulhas que a jovem sente, mas que foi deturpada e amplificada pelas redes sociais.

