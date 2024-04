Circula nas redes sociais uma publicação com um vídeo em que, alegadamente, é possível ver duas crianças numa impressionante prestação de patinagem no gelo. “Desfrutem desta maravilha”, diz a publicação. “Especialmente porque ambas as crianças são cegas.”

A publicação acompanha um vídeo com mais de três minutos que mostra duas crianças a executar uma coreografia de patinagem no gelo. Efetivamente, na fase inicial e na fase final do vídeo, a rapariga do par age como se fosse cega, tateando o espaço até encontrar o rapaz com quem começa a dançar.

Contudo, trata-se de uma publicação falsa: não é verdade que as duas crianças sejam cegas.

Na verdade, não é muito difícil chegar à fonte original deste vídeo. Uma simples pesquisa no Google leva-nos à página de Instagram de Evelina Pokrasnetyeva e Ilya Makarov, um par de crianças que são conhecidas estrelas da patinagem no gelo infantil na Rússia. Os atletas partilharam no Instagram o vídeo desta coreografia em específico — filmado durante o programa televisivo “Ice Age: Kids”, versão infantil de um popular programa de televisão russo focado na competição de patinagem no gelo.

No vídeo que surge na publicação, as duas crianças dançam ao som da canção “Perfect”, do músico britânico Ed Sheeran. Contudo, na emissão original, essa não era a canção que acompanhava a dança, mas sim a célebre “Moon River”, originalmente interpretada por Audrey Hepburn no filme “Breakfast at Tiffany’s”, de 1961.

Como se percebe através de uma simples pesquisa, os dois dançarinos, Evelina Pokrasnetyeva e Ilya Makarov, não são cegos — embora Evelina, aparentemente, interprete uma menina cega no início da dança.

Trata-se de uma publicação falsa. As duas crianças que surgem no vídeo em questão não são cegas: são, na verdade, dois populares patinadores no gelo da Rússia, durante uma participação num programa televisivo. A coreografia, aparentemente, inclui um momento em que a dançarina interpreta uma menina cega.

