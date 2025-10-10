Várias publicações que circulam na rede social Facebook mostram o que alegam ser imagens da viagem da flotilha que se dirigia para a Faixa de Gaza, com o objetivo de entregar ajuda humanitária à população do enclave. “Mais de 50 embarcações com ativistas de 44 nações estão navegando em direção a Gaza. Essa é a maior flotilha na história moderna, um esforço de união para desafiar o cerco e trazer esperança ao povo palestino. PALESTINA LIVRE JÁ!!!”, lê-se numa das publicações.

No vídeo que acompanha as publicações, e que foi gravado a partir de um dos barcos, é possível ver dezenas de embarcações a dirigirem-se no mesmo sentido. Algumas têm bandeiras hasteadas. Um barco da polícia navega também no meio da flotilha.

A 1 de setembro, e depois de dificuldades na data inicial da partida provocadas pelo mau tempo, os 20 primeiros barcos da flotilha humanitária com destino à Faixa de Gaza zarparam do porto de Barcelona, em Espanha. A Global Sumud Flotilla tinha como objetivo ser “a maior missão humanitária da história” com destino àquele território palestiniano.

Na flotilha, estavam centenas de pessoas de 44 países, incluindo quatro portugueses: a deputada e dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, o Miguel Duarte, o engenheiro Diogo Chaves e a atriz Sofia Aparício. Outra das participantes era a ativista sueca Greta Thunberg.

A flotilha — à que se juntaram mais embarcações na Tunísia — esteve mais de um mês no Mar Mediterrâneo, até ser intercetada pelas forças israelitas no dia 3 de outubro. Durante esse período, as pessoas a bordo da flotilha foram documentando a viagem nas redes sociais.

İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray! ????❤️ pic.twitter.com/bkENEOQQJH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 25, 2025

No entanto, o vídeo que está a circular no Facebook não mostra a flotilha humanitária que tentou chegar à Faixa de Gaza. As imagens retratam, sim, a festa dos adeptos do Galatasaray, um dos maiores clubes da cidade turca de Istambul. A 25 de maio de 2025, o clube sagrou-se tricampeão da Turquia de futebol, impedindo que o Fenerbahçe de José Mourinho conquistasse a liga turca. Nesse dia, milhares de adeptos festejaram a conquista do campeonato em várias embarcações no estreito do Bósforo, em Istambul. As imagens dos festejos foram partilhadas pelo próprio clube na rede social X.

No vídeo partilhado no Facebook, é possível ver várias bandeiras do Galatasaray (em tons amarelo e vermelho) hasteadas nos barcos bem como várias pessoas vestidas com a tradicional camisola do clube turco.

Conclusão

Os vídeos de um grupo de embarcações que circulam na rede social Facebook não mostram a flotilha humanitária que tentou chegar à Faixa de Gaza. Retratam, sim, a festa dos adeptos do Galatasaray, um dos maiores clubes da cidade turca de Istambul, aquando da conquista do último campeonato nacional de futebol, em maio de 2025.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.