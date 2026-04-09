Várias publicações que circulam nas redes sociais estão a partilhar um vídeo que alegadamente mostra o funeral coletivo de dezenas de soldados israelitas, mortos durante a guerra em curso no Médio Oriente. “Nas últimas 24 horas, 126 soldados israelenses foram mortos e pelo menos 500 ficaram feridos em ataques com mísseis iranianos, foguetes do Hezbollah e confrontos com o próprio Hezbollah. Vinte e oito oficiais de alta patente foram mortos, incluindo um alto funcionário do Mossad”, lê-se numa das publicações.

Nas imagens, podem ver-se dezenas de caixões cobertos com bandeiras de Israel. Perto das urnas estão dois grupos de pessoas, com um semblante carregado. Ao fundo, são visíveis várias ambulâncias.

A morte de soldados israelitas em contexto de guerra é comum. Contudo, os números apresentados na publicação são falsos. Até dia 1 de abril, dez soldados israelitas morreram em confrontos com o Hezbollah, segundo dados das Forças de Defesa de Israel (IDF).

Só durante a operação militar que as forças militares israelitas levaram a cabo na Faixa de Gaza, na sequência dos atentados do 7 de outubro de 2023, morreram mais de 870 soldados israelitas, e mais de seis mil ficaram feridos, segundo dados divulgados em junho também pelas IDF.

Mas será que foram realizados funerais coletivos para estes soldados mortos durante a atual guerra contra o Irão e o Hezbollah? A resposta é não. O vídeo em causa foi gerado com recurso a Inteligência Artificial, como confirma, por exemplo, o site Decopy AI, que aponta para uma probabilidade de 99% de o vídeo ter sido feito com IA.

Para além disso, não há registo de qualquer notícia ou informação oficial dando conta da realização de um funeral coletivo de soldados israelitas. Os funerais coletivos não são uma prática comum em Israel.

Conclusão

Um vídeo que circula nas redes sociais não mostra um funeral coletivo de soldados israelitas. As imagens foram geradas com recurso a IA. Para além disso, não existe qualquer notícia a dar conta da realização de um funeral coletivo de soldados em Israel.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.