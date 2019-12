Greta Thunberg e os seus familiares mais próximos têm sido alvo de várias campanhas de desinformação que se vão reciclando, como são exemplo as supostas ligações a George Soros. Desta vez, começou a circular no Twitter e no Facebokk um vídeo em que alegadamente aparece Greta Thumberg a disparar uma metralhadora com alguma perícia. Objetivo da desinformação: demonstrar que Greta Thunberg é perigosa e não é pacifista. Detalhe: não é Greta Thunberg que aparece no vídeo.

Apesar disso, quer com legendas em inglês quer em português, o vídeo foi partilhado milhares de vezes no Facebook. No Brasil, os apoiantes do presidente Jair Bolsonaro — que entrou num despique nesses dias de dezembro com a ativista, que classificou como “pirralha” — aproveitaram para evidenciar um lado bélico da jovem que até agora teria ocultado.

Um outro utilizador, destaca que Greta “sabe atirar”, que “vê-se que tem treino” e questiona: “Será que vai passar à luta armada?”

Na verdade, o vídeo é de uma engenheira sueca, Emmy Slinge, que tem 31 anos e é, de facto, apaixonada por armas. Slinge publicou o vídeo no dia 7 de dezembro, três dias antes de ele se tornar viral.

Logo no dia 10 de dezembro, quando o vídeo começou a ser atribuído a Greta Thunberg, Emmy Slinge foi informada que o vídeo estava a ser utilizado como arma de arremesso contra a ativista sueca no Brasil e confirmou ao jornal brasileiro Estado de S. Paulo que era ela própria que estava no vídeo. Emmy Slinge comentou: “Aparentemente, somos parecidas mas eu sou 15 anos mais velha”. A engenheira sueca acrescentava ainda: “Espero que as pessoas não pensem que é Greta, porque não lhe quero mal e gosto dela”.

Nesse mesmo dia, Emmy tentou até brincar com a situação num tweet: “Fui ao cabeleireiro e quando voltei tinha-me tornado um meme no Brasil… Sejam bem-vindos novos seguidos. Espero que gostem de mim, apesar de eu não ser a verdadeira Greta”. Noutros tweets, Emmy partilhou (retweetou) na sua página do Twitter os fact checks feitos no Canadá (a informação falsa também correu em francês) e no Brasil.

So, I went to the hairdresser and when I got back I had suddenly become a meme in Brazil…

Welcome all new followers! I hope you'll like me even though I'm not the real Greta. :)

— Emmy ಠ_ಠ (@eslinge) December 10, 2019