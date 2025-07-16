Uma publicação nas redes sociais partilha um vídeo onde se veem várias pessoas em passo apressado e a carregar malas num descampado. Quem a divulgou refere que se trata de “um grande número de israelitas a fugir pelo Sinai rumo à Europa”.

No canto da publicação surge um pin de localização, “Egito”, e é também referido que o registo data de 21 de junho de 2025. No vídeo é possível ver várias pessoas indistintas, a carregarem bagagem através de um recito que também não é identificável à primeira vista.

Uma pesquisa no Google por imagens leva a uma publicação feita no Tik Tok no dia 19 de junho com o mesmo vídeo que tem como legenda: “Abertura do parque de campismo do Hellfest ontem.” O festival de heavy metal Hellfest, que se realiza na cidade de Clisson, em França, arrancou precisamente no dia 18 de junho, decorrendo até ao dia 22 do mesmo mês, e o público pode ficar hospedado no parque de campismo no mesmo recinto.

Quando se pesquisa pelo recinto do festival, no Google Maps, facilmente se vê que é o mesmo espaço, com as mesmas tendas brancas dispostas em fila e com uma torre de localização de um dos campos, “Red Camp”, destacada, que também se vê no vídeo partilhado com as pessoas a caminharem.

Este festival realiza-se anualmente neste mesmo recinto que já está preparado para acolher festivaleiros-campistas. É um dos maiores festivais de metal da Europa e já tem a edição do próximo ano marcada para o período entre os dias 19 e 21 de junho.

Na mesma altura em que decorreu o festival, acontecia a escalada da tensão entre Israel e o Irão que levou a alguns avisos de evacuação às populações dos dois países. No entanto, estas imagens nada têm a ver com esse conflito.

Conclusão

A imagem que é exibida nas redes sociais como sendo de israelitas a “fugirem pelo Sinai rumo à Europa” é afinal do público de um festival de música, que se realiza anualmente em França, o Hellfest Open Air. As pessoas surgem a carregar malas na abertura das portas do festival, como se vê numa publicação feita nas redes sociais relativas a esse momento, já que é possível acampar no recinto do evento que teve, este ano, a duração de quatro dias. Não são israelitas a fugirem do país, como consta na publicação analisada.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.