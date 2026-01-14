“Na manhã desta sexta-feira, Jair Messias Bolsonaro passou mal e DESMAIOU na Cadeia”, lê-se numa publicação partilhada em muitas contas de diferentes redes sociais. A descrição, com algumas alterações de publicação para publicação, acompanha uma imagem do antigo Presidente do Brasil com uma camisola amarela e uma sonda no nariz a rezar um “Avé Maria” rodeado de várias pessoas — supostamente funcionários do hospital.

Nos últimos meses têm-se multiplicado várias notícias tanto sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro como acerca da sua prisão. Os primeiros tempos do ex-Presidente do Brasil atrás das grades — onde cumpre uma pena de 27 anos e três meses por vários crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado — têm sido atribulados.

Desde que foi condenado, a 11 de setembro, Bolsonaro já foi notícia por questões de saúde em várias ocasiões. Três dias depois de ter sido condenado, abandonou a (ainda) prisão domiciliária para realizar um procedimento médico. Dentro de poucos dias, seria levado de urgência para o hospital com uma “crise forte de soluços, vómitos e pressão baixa”. Acabou por ficar internado mais tempo devido a problemas renais e um quadro identificado de anemia e, quando finalmente teve alta, soube-se que tinha sido diagnosticado com cancro da pele. Já na prisão, fez uma ecografia e descobriu que tinha duas hérnias inguinais — tendo recebido autorização para sair da cadeia, na véspera de Natal, para ser submetido a uma cirurgia. Dois dias depois, nova operação, desta vez para tratar uma crise de soluços — ainda repetiu a intervenção para acabar com o problema que pode ter sido provocado pelo esfaqueamento de 2018.

A última notícia sobre o problema de saúde surgiu a 6 de janeiro, quando se soube, através da mulher, que Bolsonaro teria tido “uma crise”, caído e batido com “a cabeça no móvel”. Apesar de não ter pedido ajuda, o ex-Presidente brasileiro foi visto por um médico que descartou qualquer problema.

No entanto, e alicerçados, muitas vezes, em deturpações de notícias verificadas sobre as inúmeras idas de Bolsonaro aos hospitais, surgem nas redes sociais mentiras sobre a saúde do condenado. “Quando chegou ao hospital, os funcionários receberam o capitão orando pela sua vida e saúde”, escrevia uma utilizadora do Facebook a 13 de dezembro, partilhando também o vídeo do antigo Presidente a rezar.

No mesmo dia, várias outras pessoas partilharam o mesmo vídeo com descrição semelhante, a dar conta de um desmaio na cela e uma ida ao hospital no dia anterior, 12 de dezembro. Ora, nesse dia, e apesar do acompanhamento constante dos órgãos de comunicação social brasileiros à prisão de Bolsonaro, não há nenhum registo de uma ida ao hospital.

A única notícia relacionada com a saúde de Bolsonaro com uma data aproximada de 12 de dezembro revelava que o Supremo Tribunal brasileiro tinha autorizado uma ecografia na prisão. Pesquisado o vídeo do antigo Presidente a rezar, percebe-se que a imagem, apesar de não ser manipulada, também não passou despercebida aos jornais brasileiros. No entanto, surge descontextualizada, porque a oração no hospital aconteceu mesmo, mas em abril de 2025.

“Antes de ser transferido para Brasília, o ex-presidente orou com funcionários do hospital Rio Grande, onde esteve internado desde a sexta-feira (11/4)”, lê-se na descrição do vídeo publicado pelo portal Metrópoles. Tinha sido internado depois de ter sofrido fortes dores abdominais durante uma digressão política e só foi operado na capital do Brasil.

As imagens mostram Bolsonaro, sim, a rezar com pessoal do hospital, mas depois de ter sido operado em abril. Ou seja, não tinha desmaiado e tampouco estava na prisão quando as imagens foram gravadas.

Conclusão

O vídeo não é falso e também não foi manipulado. No entanto, a descrição não corresponde à realidade. Bolsonaro, que tem tido vários problemas de saúde e que, inclusive, terá caído e batido com a cabeça dentro da prisão, não rezou no hospital a 12 de dezembro. Além de não haver notícia sobre alguma ida ao hospital nesse dia, o vídeo é antigo: foi captado em abril.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.