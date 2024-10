A morte do cantor inglês Liam Payne motivou várias reações nas redes sociais. Uma delas prende-se com um vídeo que está a circular em muitas publicações que mostra alegadamente o antigo integrante da banda One Direction a cair de um terceiro andar.

Liam Payne morreu, no passado dia 16 de outubro, após ter caído do terceiro andar do hotel Casa Sur, na capital argentina, Buenos Aires.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Circularam algumas fotografias online do estado em que ficou o seu quarto horas antes da sua morte. Nas fotos, vê-se uma televisão partida e algumas substâncias que Liam Payne terá alegadamente consumido antes de ter morrido. Contudo, nunca se tornou público qualquer vídeo oficial da queda do cantor.

Inside the Buenos Aires hotel room from where Liam Payne plunged to his death. pic.twitter.com/7kJqMlZyAo — Creepy.org (@creepydotorg) October 17, 2024

Ainda que o vídeo que circula nas redes sociais mostre um homem que se atira de uma janela, percebe-se facilmente que não corresponde ao momento em que Liam Payne caiu. Um dos motivos consiste no facto de a fachada do edifício desse vídeo não ser a mesma do hotel Casa Sur, em Buenos Aires.

#Foto Liam Payne meninggal dunia secara tragis setelah jatuh dari lantai tiga hotel Casa Sur di Buenos Aires Argentina. Begini penampakan hotelnya. >> https://t.co/wNTcSVL9RX Foto: AP Photo & Reuters pic.twitter.com/dogQ8o2L99 — detikcom (@detikcom) October 18, 2024

Por isso, o vídeo não mostra o momento em que Liam Payne saltou da janela. Trata-se antes, como noticiou a imprensa mexicana em setembro de 2023, de um homem que tentou fugir de um incêndio que deflagrou num apartamento na Cidade do México.

Na Cidade do México, o homem saltou do terceiro andar para fugir das chamas — e apenas ficou com ferimentos após a queda, apesar de ter sido hospitalizado.

Conclusão

O vídeo que está a ser atribuído à queda do antigo integrante da banda One Direction não corresponde ao momento em que Liam Payne caiu do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires. É antes um vídeo de 2023 de um cidadão mexicano que se atirou para se tentar salvar das chamas que tinham deflagrado no apartamento em que estava.



Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.