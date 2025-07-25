Várias partilhas nas redes sociais mostram um vídeo de várias pessoas dentro de uma igreja sobressaltadas por uma explosão no exterior. As imagens são referidas como tendo sido registadas recentemente, quando a igreja da Sagrada Família, da única paróquia católica em Gaza, foi atingida num ataque israelita.

No vídeo é possível ver pessoas dentro de uma igreja quando se ouve uma explosão e se vêm alguns destroços junto à porta. A publicação feita no dia seguinte ao dia do ataque à igreja de Gaza refere que é uma captação de imagens feita “segundos antes do ataque o exército israelita à paróquia da Sagrada Família em Gaza. Como podem ver, dentro da igreja não há turistas, apenas católicos na missa”. O texto refere também que há uma condenação “mundial” ao “atentado terrorista contra cristãos”.

O ataque à igreja em causa aconteceu mesmo, no dia 17 de julho deste ano — ainda que Israel tenha dito que se tratou de um “engano”. A igreja referida na publicação é a mesma que surge nas imagens. No entanto, este vídeo que é partilhado não é desse momento.

Numa pesquisa por estas imagens no Google é possível chegar ao vídeo original, que é de outubro de 2023, e foi divulgado pelo Conselho de Igrejas do Médio Oriente, que o descreve como o “momento em que um míssil cai perto da igreja da Sagrada Família, no bairro de Al Zaytoun, em Gaza, onde um grupo de famílias estava a rezar junto”. Este ataque junto da igreja foi confirmado, na altura, pelo próprio Vaticano, sem registo de feridos.

A igreja da única paróquia católica do enclave tem servido de refúgio para centenas de pessoas desde que começou o conflito e recebeu, desde o início da guerra, telefonemas diários do Papa Francisco — o último aconteceu dois dias antes de morrer. Na semana passada, a igreja foi atingida na sequência de um ataque israelita que provocou três mortos e vários feridos, entre eles o pároco argentino Gabriel Romanelli. As mensagens de condenação e de solidariedade multiplicaram-se, entre líderes políticos e religiosos, e o Papa Leão XIV ligou ao cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, quando este estava precisamente a visitar as famílias das vítimas e a comunidade afetada, para considerar o ataque “injustificável” e condenar “o massacre desnecessário de inocentes” no conflito.

A condenação geral deste momento em Gaza desencadeou várias justificações de Israel. Depois de uma investigação preliminar ao ataque, as Forças de Defesa de Israel dizem que foi descoberto “que fragmentos de um projétil disparado durante a atividade operacional na área atingiram a igreja por engano”. As FDI garantiam ainda dirigir “os seus ataques exclusivamente a alvos militares” e fazerem “todos os esforços possíveis para mitigar os danos a civis e estruturas religiosas”.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também emitiu uma nota a lamentar “profundamente que uma munição perdida tenha atingido a Igreja da Sagrada Família em Gaza”. No dia seguinte ao ataque, o próprio Netanyahu ligou ao Papa Leão XIV, de acordo informação divulgada pelo Vaticano, e na conversa o chefe da Igreja Católica reforçou o pedido de cessar-fogo.

Conclusão

As imagens divulgadas são reais e captadas no interior da igreja da Sagrada Família em Gaza, que pertence à única paróquia católica do enclave. E embora o vídeo tenha sido registado durante o tempo deste conflito, que decorre desde outubro de 2022, ouvindo-se até uma explosão no exterior do edifício, a verdade é que o momento divulgado é de outro incidente junto à igreja, em outubro de 2023. Não foi registado, como sugere esta publicação, durante o ataque que atingiu a igreja na semana passada, provocando três mortos e vários feridos. O vídeo é real e captado na mesma igreja que foi agora atingida, mas as imagens que estão a ser partilhadas já têm dois anos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.