A insinuação é clara e tem sido reproduzida em vários posts semelhantes: as viagens da NASA no espaço serão fingidas e as imagens que o provam manipuladas. Na publicação que analisamos aqui, a ideia é mostrar, com ironia, que “a gravidade na estação espacial internacional” é “única” e que, afinal, há gravidade no espaço — ou isso ou o vídeo em questão não foi, efetivamente, gravado no espaço, como as teorias da conspiração reproduzidas em vários posts do mesmo género indicam.

Neste caso, a publicação encontra-se num grupo com 1800 membros, que promete, na sua descrição, “relevar quem é o sistema que nos engana e manipula o povo” e mostrar “o conhecimento e a verdade”. Mas não só se dedica regularmente à publicação de teorias conspirativas como recorre, neste caso, a um vídeo cortado, editado e sem contexto.

O trecho parece mostrar um globo insuflável a cair das mãos de um dos astronautas que respondem a uma série de perguntas a partir do espaço, mais precisamente da estação espacial internacional da NASA, um laboratório espacial que garante em permanência a vida humana no espaço: desde 2000 que existem grupos de astronautas a viver e a fazer trabalho de investigação na nave, que cumpre uma órbita à volta da terra a cada noventa minutos. Durante os oito segundos de vídeo, o astronauta que está nesse momento a falar deixa cair a bola, que por momentos desaparece da imagem, enquanto os outros colegas esboçam movimentos de quem vai apanhá-la e acabam por desistir.

O que o curto vídeo incluído nesta publicação não mostra é a continuação desse momento: segundos depois, o globo volta a aparecer na imagem, subindo no ar de novo, sem que ninguém lhe toque. Ou seja, está a flutuar durante a gravação do vídeo e assim continua.

A imagem faz parte de um vídeo maior, de 21 minutos e 40 segundos, publicado no Youtube no canal da NASA. Consiste numa sessão de perguntas e respostas em que o ‘moderador’ é o cantor canadiano Shawn Mendes e quem dá as respostas são os astronautas a partir da estação espacial. Naquele momento, estão a responder a uma questão de uma criança: “Conseguem ver furacões a partir do espaço?”.

A resposta, resumindo, é sim, mas o que captou a atenção de quem fez estas publicações foi o que acontece enquanto o astronauta está a responder: como está a agarrar o microfone ao mesmo tempo, o globo acaba por cair, por volta dos 18m30sgds. Depois, volta a aparecer na imagem. Mas antes disso, por volta dos 17 minutos, há momentos em que se vê o globo a flutuar para cima e para baixo e os astronautas a agarrarem-no.

Ou seja, o globo não fica no chão nem o momento em que parece cair prova que haja gravidade no espaço e que os objetos não flutuem. Tanto as roupas como os cabelos dos astronautas, por exemplo, “denunciam” os feitos da gravidade. Além disso, há momentos (17’06”) em que se vê o microfone a ‘flutuar’ no ar enquanto é passado de uma mão para outra.

Como a Reuters aponta, a NASA dedica um espaço, no seu site, a explicar o fenómeno da “microgravidade”, que se verifica no espaço e nas naves espaciais e que, como a agência explica, “por vezes, é referida como zero gravidade, mas isto é enganador”.

Ou seja, quando se fala da ausência de gravidade no espaço, ela não é total: nestes casos, as pessoas ou objetos “parecem não ter peso” e por isso flutuam, mas na verdade o que existe é uma gravidade “muito pequena”. “Na microgravidade, os astronautas podem flutuar na nave espacial. Objetos pesados movem-se com facilidade”, explica a NASA, o que justificaria, por exemplo, os movimentos fáceis do microfone no vídeo. Por isso, não é o mesmo dizer que no espaço existe “microgravidade” ou que não há de todo gravidade.

CONCLUSÃO

O objetivo da publicação é mostrar que, aparentemente, um globo insuflável cai quando está na estação espacial internacional, o que supostamente provaria que 1) não há gravidade no espaço ou que 2) como defendem muitos conspiracionistas, a NASA finge e manipula missões espaciais.

No entanto, o vídeo de poucos segundos é extraído de um vídeo muito mais longo onde se pode ver o globo a flutuar, assim como um microfone, e se constatam os efeitos da gravidade no cabelo e roupas dos astronautas. Como a NASA explica, dizer que há microgravidade no espaço não significa que haja gravidade zero.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.