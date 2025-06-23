Em várias publicações no Facebook afirma-se que “a sede e base principal da Mossad, a inteligência israelita, ardeu após um ataque do Irão”. A alegação é feita com base num vídeo de não mais de 15 segundos em que são avistadas chamas, fumo denso e vários populares a fugir do incêndio. Há também quem segure no telemóvel para filmar o incidente.

Um dos posts em que o vídeo é partilhado, com legenda em língua portuguesa, conta já com 18 mil visualizações e centenas de interações. Um utilizador questiona mesmo, através de um comentário: “Afinal onde está a cúpula de ferro?”, referindo-se ao sistema de defesa aérea móvel israelita, criado para proteger o país de ataque militares com mísseis.

No entanto, as imagens que estão a circular nas redes sociais não foram captadas em território israelita e não mostram as consequências de um ataque aéreo levado a cabo pelo Irão. Foram, sim, gravadas na China, na cidade de Chongqing, no passado dia 11 de junho. Mostram um incêndio que deflagrou num parque de estacionamento de motociclos. A Reuters publicou um vídeo deste momento nas redes sociais, que foi usado, com alguns cortes, para ser atribuído de forma falsa a um registo das consequências de um ataque do Irão a Israel. O cenário gravado é o mesmo, vê-se o mesmo estacionamento, a mesma cancela, as mesmas árvores, e as mesmas pessoas a gravar o sucedido. O corpo de bombeiros da cidade chinesa de Chongqing informou, sobre o verdadeiro incidente a que as imagens se reportam, que minutos depois de ter começado a deflagar “o incêndio foi extinto e não houve vítimas no local”. Acrescentou que a causa específica do incêndio estava ainda a ser investigada. Já em relação à alegação que é feita na publicação — de que o Irão terá conseguido atingir as instalações da Mossad, em Telavive, Israel –, o que se sabe é que, na semana passada, a Guarda Revolucionária do Irão emitiu um comunicado a dizer que tinha atingido a sede da inteligência militar israelita e que as suas instalações estavam em chamas. Apesar de ter admitido que pela primeira vez o Irão conseguiu atingir alguns dos seus alvos militares, Israel recusou-se, até agora, a confirmar que instalações foram danificadas e se pertenciam à Mossad, garantido apenas que a capacidade das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) não foi afetada pelas investidas aéreas de Teerão.

Como destaca o Telegraph, as afirmações sobre a sede da inteligência militar israelita ter sido atingida não foram verificadas de forma independente por jornalistas porque estes não são autorizados a aproximar-se dos locais de impacto.

No dia 13 de junho, Israel lançou um ataque, que descreveu como “preventivo”, contra o Irão, com o objetivo de destruir o seu poder nuclear. Desde então que se têm sucedido mais ataques e contra-ataques dos dois países, com o recente envolvimento direto dos EUA, que na madrugada desde domingo realizou um ataque que Donald Trump garantiu ser “bem-sucedido” às centrais nucleares no Irão, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan.

Conclusão

Assim, conclui-se que um vídeo a circular no Facebook não mostra, ao contrário do que se alega, imagens de um pós ataque aéreo do Irão a Israel, que atingiu a sede da Mossad. As imagens foram captadas numa cidade chinesa onde um incêndio de grandes dimensões num parque de estacionamento, mas que acabou por ser rapidamente controlado pelos bombeiros locais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.