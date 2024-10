Um clipe de vídeo com alguns segundos mostra aos utilizadores do Facebook o poder destrutivo da mãe natureza, com um tornado de grandes dimensões prestes a destruir uma cidade. Em várias publicações e reels, alega-se que se trata do furacão Milton a assolar o estado da Flórida, nos Estados Unidos da América (EUA), na semana passada. As imagens são identificadas no post como tendo sido captadas no dia 8 de outubro de 2024.

Há, no entanto, várias provas que confirmam que o vídeo foi criado através de Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês). A primeira é, desde logo, a deteção de imperfeições nos edifícios visíveis nas imagens, com janelas desalinhadas e dimensões desproporcionais entre prédios, que lançam desde logo sinais de alerta para a manipulação em causa.

Além disso, no vídeo a circular nas redes sociais, o tornado de grandes dimensões fica parado durante vários segundos no mesmo sítio, quando uma das características do fenómeno natural é, precisamente, que se mova em círculos, causando destruição por onde passa.

Outra prova de que não é possível estas imagens terem sido captadas a propósito do furacão Milton, nos EUA, é o facto de circularem há vários meses online. Um post no TikTok, de 22 de agosto de 2024, já divulgava a imagem deste tornado criado através de AI.

A conta na rede social, com o nome “disastervibes”, dedica-se à partilha de compilações de imagens de catástrofes naturais criadas artificialmente.

A plataforma de verificação de factos Lead Stories também verificou a imagem, submetendo-a no site da organização True Media. A aplicação, que se destina à deteção de AI, esclarece que “a imagem mostra um tornado extremamente grande ou uma nuvem em funil sobre uma cidade, o que parece altamente irrealista”.

“Tal formação parece exageradamente grande e estilizada em comparação com os tornados do mundo real. Embora os tornados possam de facto causar danos significativos e ter grandes diâmetros, esta imagem parece ser uma representação criada ou manipulada digitalmente, provavelmente destinada a um efeito dramático em vez de realismo”, lê-se na descrição da análise.

Ainda que esta imagem não seja real, o furacão Milton foi descrito enquanto um “evento meteorológico que acontece uma vez em mil anos“. Em apenas 24 horas, “registaram-se 27 tornados” na Flórida. Em São Petersburgo, uma cidade na Florida perto de Tampa, choveu com uma forte intensidade: numa hora, choveu 129 milímetros; em três horas, 230 milímetros. Numa comparação simples, choveu em três horas aquilo que deveria chover no mês de agosto, normalmente o mais chuvoso em São Petersburgo.

Conclusão

Apesar de o rasto de destruição provocado pelo furacão Milton nos EUA ser bem real, as imagens de um tornado a assombrar uma cidade não passam de uma criação digital, alcançada através de Inteligência Artificial. O vídeo já tinha sido criado em agosto deste ano, muito antes de ter sido prevista a catástrofe natural que atingiu o estado norte-americano da Flórida.

