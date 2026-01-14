Trata-se de um vídeo de oito segundos apenas que mostra dois homens, no topo de um grande mupi, a descolar e retirar um cartaz com a figura sorridente de Nicolás Maduro, para alegria da multidão que está cá em baixo, na estrada, a assistir. E tornou-se viral nos últimos dias, por alegadamente ser prova do entusiasmo dos venezuelanos pela captura do seu até então Presidente, na operação militar em grande escala que os Estados Unidos levaram a cabo em Caracas no passado dia 3 de janeiro.

“Venezuelanos comemoram queda de Nicolás Maduro e retirada de símbolos do regime” é o título da publicação em análise, feita justamente no dia em que os Estados Unidos puseram em marcha a operação “Absolute Resolve”. Mas será que aquilo que este vídeo mostra é mesmo entusiasmo pela queda de Maduro?

Uma pesquisa no Google, através de um print screen do vídeo, revela que é pouco provável que assim seja. Há imagens semelhantes na internet e elas estão lá há pelo menos um ano.

O mesmo processo no TinEye, um motor de busca reversa que permite encontrar a fonte original de uma imagem, confirma: este vídeo foi publicado várias vezes em janeiro de 2026, sim, mas há pelo menos um registo dele a 24 de outubro de 2024. Há mais de um ano e dois meses, portanto.

Ora, 2024 foi o ano em que a crise política venezuelana subiu de tom, na sequência das eleições presidenciais de 28 de julho, que acabaram com o Conselho Nacional Eleitoral a anunciar a vitória de Maduro com 51% dos votos — resultado que a oposição, encabeçada por Edmundo González Urrutia, contesta até hoje.

Uma análise às publicações nas redes sociais na altura, permite facilmente chegar à origem do vídeo. Foi captado em Maracay, capital do estado de Aragua, no dia 29 de julho de 2024, e mostra, sim, um dos inúmeros protestos que irromperam no país depois da alegada fraude eleitoral que manteve o poder nas mãos de Maduro — até agora.

Conclusão

Não é verdade que este vídeo mostre cidadãos venezuelanos a comemorar a queda de Nicolás Maduro, no início de janeiro de 2026. Estas imagens foram captadas há mais de um ano, no dia 29 de julho de 2024, no rescaldo das eleições presidenciais que opuseram Maduro e Edmundo González Urrutia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.