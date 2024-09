Com milhares de aviões no ar todos os dias, são também frequentes as situações em que os pilotos enfrentam condições adversas na hora da aterrar, nomeadamente relacionadas com o vento forte. Na rede social Instagram, está a circular um vídeo que mostra uma alegada situação dessas, em que um avião da Ryanair se debate contra o vento antes de aterrar. “Imagino estar neste avião. Como sofreram todos”, lê-se na legenda que acompanha o vídeo. Mas corresponderão estas imagens a uma situação real?

A resposta é não. Hoje em dia, os simuladores de voo tornaram-se essenciais no processo de formação dos pilotos. Imitam o ambiente tridimensional de um cockpit, ajudam os pilotos a familiarizarem-se com os painéis e componentes do avião, são usados para simular técnicas de voo e manobras, auxiliam na preparação para situações inesperadas ou perigosas e — numa altura em que o tráfego aéreo continua a aumentar — aceleram o processo de formação dos pilotos.

O vídeo em causa não é uma situação real. Trata-se de uma simulação e há vários elementos que indicam isso mesmo. Em primeiro lugar, a forma como o avião se movimenta na parte inicial do vídeo, aproximando-se do solo, num movimento lento, na vertical — uma manobra típica dos helicópteros e impossível de realizar por um avião. Da mesma forma que desce, volta a subir também na vertical.

Em segundo lugar, é percetível que a envolvente da pista não é real, com as árvores a balançarem em movimentos demasiado mecanizados. Em terceiro lugar, existe uma câmara na pista que acompanha a aproximação do avião e segue o aparelho depois de o mesmo aterrar — ora, nos aeroportos, este tipo de câmara não existe (os vídeos reais de aterragem de elevada complexidade que estão disponíveis online, em plataformas como o Youtube, são de pessoas curiosas que filmam os aparelhos a partir do exterior do aeroporto).

Conclusão

O vídeo em causa não é real e trata-se de um exercício em simulador, recriando condições adversas para uma aterragem segura, neste caso devido à elevada intensidade do vento, que dificulta a aproximação à pista.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.