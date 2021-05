A banda italiana Maneskin foi a grande vencedora da edição de 2021 da Eurovisão, que decorreu no passado sábado, dia 22 de maio. Depois de, no ano passado, o evento europeu de música ter sido cancelado por causa da Covid-19, no passado domingo, em Roterdão, regressou. Pela terceira vez na história da Eurovisão, Itália venceu, desta vez com uma canção de rock. Já a banda portuguesa The Black Mamba ficou pelo 12º lugar, naquela que foi a segunda melhor pontuação em 25 anos, só ultrapassados por Salvador Sobral.

Mas aquilo que deveria ter sido um ligeiro regresso à normalidade, feito de festa, luzes e música, acabou por estar envolto em polémica: tudo por causa de um vídeo partilhado nas redes sociais onde o vocalista da banda de Itália, Damiano David, parecia estar a consumir cocaína (segundo as legendas das publicações). De imediato, começaram a surgir os primeiros pedidos de desqualificação do país transalpino.

As várias publicações que propagavam o suposto consumo como um facto tornaram-se definitivamente falsos depois dos esclarecimentos da organização do festival. Mas, ainda antes desse momento, o cantor italiano tinha deixado garantias de que a acusação era infundada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Logo na conferência de imprensa, Damiano David fez questão de esclarecer as acusações que já estavam a viralizar nas redes sociais. “Não uso drogas. Por favor. Não digam isso, a sério, nada de cocaína, por favor”, afirmou. Estas declarações acabaram por ter eco em vários órgãos de comunicação social quer em Portugal quer no estrangeiro, tal como a RTP1 (que transmitiu a Eurovisão) ou a BBC.

Durante a conferência de imprensa, o vocalista italiano acabaria por dizer que, na verdade, aquele incidente, que foi depois registado, estava relacionado com um copo que se partiu no local onde a banda estava sentada na Sala Verde (Green Room) da final do festival.

Já a União Europeia de Radiodifusão (EBU), que organiza o festival, veio assegurar que estava atenta à especulação em torno da banda italiana e que iria averiguar o caso, logo após a delegação italiana ter requerido visionar as filmagens e apurar os factos. A mesma delegação confirmou que na Sala Verde não estiveram presentes nenhum tipo de estupefacientes. Depois, Damiano David voluntariou-se para fazer um teste de despistagem de drogas, tal como se lê numa storie de Instagram partilhada pela conta oficial dos Maneskin. Quanto ao tal copo partido, a EBU confirmou que, de facto, se encontravam vidros partidos naquele espaço.

A banda que deu voz à música “Zitti e buoni” acabaria mesmo por aceitar que o seu vocalista fizesse o teste, tendo tido um resultado negativo. “Foi feito um teste de despiste de drogas de forma voluntária pelo Damiano David, que se demonstrou negativo. Estamos preocupados com o facto de que especulações imprecisas levaram à criação de falsas notícias que ofuscaram o espírito e o resultado do evento, afetando injustamente a banda italiana”, lê-se no comunicado da Eurovisão.

Ainda que todos os envolvidos neguem o consumo de drogas, os resultados dos testes de despistagem não foram divulgados. Apenas esclarecimentos a desmentir todas as alegações virais foram prestados. E o episódio que manchou o regresso da Eurovisão, acabou, desta forma, encerrado.

Conclusão

As imagens do vocalista da banda italiana Maneskin, vencedora da edição deste ano da Eurovisão, romperam as redes sociais ainda durante o festival. Mas, entretanto, quer a organização do evento europeu, quer a delegação italiana, aceitaram que se fizessem um teste de despistagem de drogas. As imagens da noite de 22 de maio também foram revistas. O próprio vocalista dos Maneskin, Damiano David, que negou ter consumido cocaína, voluntariou-se para esclarecer as dúvidas que surgiram na internet e fazer um teste de despistagem. Segundo a organização da Eurovisão, os resultados foram negativos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: