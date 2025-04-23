Mil milhões de euros. Foi este o valor que alegadamente o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gastou para comprar o banco de investimento Milleis Banque, segundo publicações que circulam nas redes sociais, em que se lê também que o líder ucraniano comprou a instituição bancária francesa “através de contas offshore”.

As publicações nas redes sociais destacam também que há uma ligação aos Pandora Papers neste alegada compra do Presidente ucraniano, assim como ao banco de investimentos Rothschild & Co., no qual trabalhou o líder francês, Emmanuel Macron, que se tornou um dos maiores aliados de Volodymyr Zelensky.

Esta suposta compra poderá fazer parte, de acordo com os posts, com os “planos de longo prazo” de Volodymyr Zelensky: “Em caso de problemas políticos e económicos sérios, um banco estrangeiro pode providenciar estabilidade financeira e a possibilidade de deslocação”.

Nas publicações nas redes sociais, sugere-se também que os fundos enviados pelo Ocidente serviram para esta suposta aquisição do líder ucraniano. “Zelensky comprou o maior banco de investimento privado francês. Com o dinheiro dos nossos impostos”, lê-se num post.

No entanto, nunca existiu qualquer venda — ou compra — do Milleis Banque por parte de Volodymyr Zelensky. Em resposta escrita ao Observador, a instituição bancária francesa declarou que já teve “conhecimento das informações falsas que circulam em algumas redes sociais”.

“Negamos formalmente essas acusações”, esclarece o Milleis Banque na mesma resposta escrita, assegurando que continua a ser “detido pela acionista Anacap desde 2017”. No Boletim Oficial dos Anúncios Civis e Comerciais, que divulga as principais transações bancárias em França, também não existe qualquer referência a uma alegada compra de Volodymyr Zelensky da instituição bancária francesa.

Ao Observador, a Milleis Banques frisou igualmente que se “reserva ao direito” de “empreender as ações” legais “que julguem necessárias” para combater esta “informação falsa”.

Conclusão

O Presidente da Ucrânia não comprou o banco de investimento francês Milleis Banque. A instituição bancária confirmou ao Observador que a gestora de fundos britânica Anacap continua a ser a principal acionista. Esta informação falsa surge na sequência de outras falsas aquisições de Volodymyr Zelensky, como uma moradia que pertenceu a Adolf Hitler ou um hotel de cinco estrelas em França. A divulgação deste tipo de conteúdos falsos passa por denunciar o possível uso fraudulento dos fundos enviados pelo Ocidente para sustentar o esforço de guerra contra a Rússia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.