Uma fotografia com uma fila de raparigas sentadas, nos anos 70, com minissaias, calças de ganga, cabelos soltos surgiu recentemente entre partilhas do Facebook com uma referência ao país de origem: Afeganistão na década de 70. “Nessa época o país tinha um governo socialista. Sabe quem acabou com esse governo? Os EUA, que promoveram os talibã”. Será mesmo uma imagem desse país que nas últimas semanas, depois da tomada do poder no Afeganistão pelo grupo fundamentalista islâmico, tem dominado as notícias?

A resposta é não. É verdade que não é de nenhum “país progressista da Europa”, mas esse país também não é o Afeganistão. A imagem é da época referida, mas o momento foi registado no Irão. E isso mesmo foi detalhado em trabalhos publicados tanto pelo Daily Mail como pelo The Independent, em 2017 e 2018 respetivamente, onde a imagem surgiu pela primeira vez. O Daily Mail titulou mesmo “Desde locais a fazerem o Twist de Teerão a estudantes com penteados de desportista e minissaias: as fotografias fascinantes da vida no Irão antes de revolução”. E referia o conjunto de imagens que divulgou como registos feitos a estudantes da Universidade de Teerão em 1971.

A época é anterior à revolução iraniana de 1979 que destituiu o rei Xá Mohammad Reza Pahlavi, substituindo-o pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, que passou a liderar uma república islâmica, em vez da monarquia. As novas autoridades acabaram por definir no país novas regras, voltando a instituir, por exemplo, o uso do hijab por todas as mulheres — que continua a ser motivo de protestos ainda hoje.

A publicação surge numa altura em que o poder no Afeganistão foi tomado pelos talibã, com a retirada do exército dos Estados Unidos da América, país que o mesmo utilizador de facebook que partilha a imagem aqui em análise acusa de ter “promovido” os talibã. Este movimento afegão surgiu no país a partir de 1994, anos depois do fim da ocupação soviética do Afeganistão (que durou entre 1979 e 1989) onde os EUA tiveram um papel através do apoio aos grupos rebeldes que contestavam o regime comunista. Nos anos 70, época das imagens do Irão, antes do golpe militar comunista, o Afeganistão viveu numa república islâmica que tentou a modernização do país, sob a liderança de Mohammed Daoud Khan que a União Soviética via como um anti-comunista, tendo em conta a distância que foi promovendo face às autoridades soviéticas — que acabaram por derrubá-lo.

Conclusão

Não é verdade que se trate de uma fotografia tirada no Afeganistão na década de 70, como indica a publicação. A imagem apareceu publicada em diversos órgãos de comunicação social para mostrar a sociedade no Irão antes do país ter passado pela revolução que acabou por instituir no país uma república islâmica.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.