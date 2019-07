Há uma portuguesa de 26 anos a ganhar 640 mil euros por dia em joalharia?

O site lotuslux.com pouco tem de noticioso, mas a informação foi partilhada no Facebook como sendo “notícia de última hora”: “Uma antiga aluna universitária de 26 anos tem uma joalheria e ganha 640 000 € por dia”.

Além do erro ortográfico em “joalheria”, as imagens que ilustram o texto correspondem a uma jovem, sim, mas não se chama Júlia Barbosa, nem é portuguesa. A mulher nas imagens é a russa Tanya Rybakova, tem mais de 244 mil seguidores no Instagram e tornou-se conhecida depois de ter perdido 55 quilos e dedicar a sua vida a incentivar outros a ter uma vida saudável.

Esta não é a primeira vez que a história circula pela internet, com o nome da protagonista alterado. Em 2018 era uma jovem brasileira, Juliana Vieira, mas as imagens não correspondiam às de Tanya Rybakova que são agora utilizadas nas versões portuguesa e inglesa da história que estão a circular. A universitária inglesa nesta história falsa chama-se Zoe Worthington.

Na versão portuguesa, além de utilizar a imagem da blogger russa também as publicações do Instagram que acompanham o texto foram alteradas. A ideia da alegada “notícia de última hora” é convencer pessoas a aderirem a um suposto esquema milagroso e extremamente vantajoso do ponto de vista financeiro. Tudo falso. Ou seja: uma burla.

Numa das imagens, a mulher surge dentro de um carro, identificada com a localização “Lisboa, Portugal”, mas no Instagram de Tanya Rybakova é possível encontrar a informação original: São Petersburgo, na Rússia, a mais de 4.500 quilómetros da capital portuguesa. De acordo com as publicações do Instagram de Tanya Rybakova, a russa já esteve em Portugal sim, mas para aproveitar o sol das praias de Cascais e Estoril e a sua vida nada tem que ver com joalharia.

Conclusão

A notícia é completamente falsa. Nem a mulher retratada se chama Julia Barbosa, nem ganha a vida na área da joalharia. A mulher é Tanya Rybakova, russa, é autora de livros sobre alimentação e vida saudável, segundo a conta oficial de instagram há mais de seis anos que dedica a sua vida a dar formação sobre saúde física e mental e tornou-se uma inspiração para muitos depois de ela própria ter lutado contra o excesso de peso e ter perdido 55 quilos.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

Errado

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook e com base na proliferação de partilhas — associados de reportes de abusos de vários utilizadores — nos últimos dias.

