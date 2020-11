A imagem mostra uma série de autocarros em fila na zona de Alcântara e foi publicada num grupo da rede social Facebook que se chama Mobilizar o Seixal – Fazer Melhor. Por cima da imagem, o autor da publicação feita a 24 de outubro pergunta ao leitor: “Quantos autocarros estão na foto da Câmara Municipal do Seixal? Ontem na manifestação da CGTP, mais uma vez, a Câmara do Seixal disponibiliza meios públicos a favor do Sindicato”.

O Observador contactou a CGTP para perceber se, de facto, neste dia houve o evento descrito. A resposta chegou em nome da direção nacional do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional que com o STML – Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa organizaram, de facto, uma iniciativa neste dia, embora não tenha sido em Alcântara como mostra a imagem, mas com ponto de encontro na Rua Braancamp até à Assembleia da República.

Uma ação que, explicam, “reuniu várias centenas de trabalhadores oriundos de diversas regiões” e que visou “reafirmar a exigência de aumentos salariais, com um mínimo de 90 euros para todos os trabalhadores, a regulamentação do suplemento de insalubridade penosidade e risco, a reformulação da tabela remuneratória única e a garantia do pagamento das indemnizações por acidentes de trabalho.

Por isso, avança o sindicato, “como é hábito, o STAL, por intermédio das suas Direções Regionais, solicitou às autarquias a cedência de transportes para a deslocação de trabalhadores para a referida iniciativa”. O pedido foi efetuado pela Direção Regional de Setúbal / Comissão Sindical, que enviou um ofício à C.M Seixal.

A resposta foi positiva, como vem sendo prática, e estranho seria que assim não fosse, i.e., que a estrutura mais representativa dos trabalhadores da autarquia fosse excluída desse tipo de apoio, que é prestado, e bem, a inúmeras entidades e organizações sociais, conforme aliás prevê o regulamento municipal”, lê-se na resposta.

Nas contas dos sindicatos a ação reuniu várias centenas de trabalhadores oriundos de diversas regiões. E “como é hábito, o STAL, por intermédio das suas Direções Regionais, solicitou às autarquias a cedência de transportes para a deslocação de trabalhadores para a referida iniciativa. No caso em apreço, o pedido foi efetuado pela Direção Regional de Setúbal / Comissão Sindical, que enviou um ofício à C.M Seixal”, acrescenta.

Já fonte oficial da Câmara do Seixal respondeu ao Observador que o município”de acordo com a disponibilidade da sua frota de autocarros, esta pode ser cedida quando solicitada por associações legalmente constituídas, que tenham a sua sede ou delegação no Concelho do Seixal. Falamos de estabelecimentos de ensino, órgãos autárquicos, instituições públicas e particulares de solidariedade social e outras instituições que prossigam fins sociais.”, lê-se na resposta.

O pedido de cedência de três autocarros, para transportar os trabalhadores que quisessem participar na Marcha Nacional, foi assim solicitado à autarquia pela STAL e pela CGTP.

No entanto, a imagem da publicação, apurou o Observador não corresponde a esse dia, mas sim a uma manifestação que terá ocorrido “há já anos”, assegura uma fonte autárquica sem conseguir especificar quando.

Conclusão

É verdade que a autarquia cedeu autocarros à CGTP para os trabalhadores do Seixal se deslocarem a Lisboa para a manifestação de 24 de outubro que decorrem na zona do Marquês até Belém, como a própria admite. No entanto a imagem que acompanha esta informação, publicada numa rede social, não corresponde ao evento que aconteceu nesse dia e terá já anos. Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.