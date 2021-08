O antigo presidente do Brasil Lula da Silva foi mal recebido numa feira em Brasília? A informação é deixada numa publicação no Facebook acompanhada por um vídeo onde é possível ver muita gente e em que se ouvem gritos “Lula na cadeia”. Mas Lula não estava neste quadro.

O vídeo divulgado como um acontecimento recente diz afinal respeito a uma visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro à Feira do Paraguai, na capital federal do Brasil, a 4 de dezembro de 2019, segundo o registo da publicação digital brasileira Poder360. Durante essa iniciativa, inúmeras pessoas tentaram captar imagens de Bolsonaro e ouviram-se até gritos de “Lula na Cadeia”. No vídeo partilhado na publicação aqui em análise ouve-se mesmo alguém concluir: “Isso é a força que o cara tem. O Lula dizer que quer ser candidato a alguma coisa… Já era, meu irmão”.

O evento registado tratou-se de uma visita relâmpago que Bolsonaro fez à referida feira, também conhecida como Feira dos Importados, onde o próprio admitiu estar a fazer um teste à sua popularidade e à situação económica, como registou então o jornal brasileiro O Globo. A receção foi de grande agitação e ouviram-se gritos de apoio a Bolsonaro, com muitos dos presentes a repetirem a palavra “mito” e também pedidos de “Lula na cadeia”. Mas Lula da Silva não estava no local.

Nos vários vídeos partilhados sobre aquele mesmo momento partilhado no Facebook, é possível perceber-se que se trata do mesmo local e da mesma época do ano da visita de Bolsonaro, tanto pela estrutura de metal do corredor central da Feira que está apinhado de pessoas, bem como pelas decorações natalícias nela pendentes — idênticas nos vários vídeos que foram publicados no Youtube por jornais no dia daquela visita. Também se repetem os mesmos gritos, mas não dirigidos a Lula da Silva que a publicação diz ter-se deslocado à Feira do Paraguai, mas sim como apoio a Bolsonaro. A mesma informação já foi verificada por órgãos de informação brasileiros como a Folha de São Paulo.

Conclusão

É falso que Lula da Silva se tenha deslocado a uma feira e que tenha sido recebido com gritos de “Lula na cadeia”. As imagens registadas referem-se a uma visita de Jair Bolsonaro à Feira do Paraguai em dezembro de 2019, em Brasília, onde não é possível ver o presidente brasileiro mas onde se podem ouvir gritos a pedir a cadeia para o antigo presidente do Brasil Lula da Silva. O momento diz respeito a uma visita feita pelo atual presidente do Brasil onde este ouviu gritos de apoio — alguns deles anti-Lula.

