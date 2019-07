Fact Check. Morador utiliza drone com bombas para atacar os vizinhos?

“Irritado com som alto, morador usa Drone para atacar vizinhos com bombas”

A história tornou-se viral nas redes sociais, acabou por ir parar a jornais de vários países e, apesar dos desmentidos, continua a ser partilhada um pouco por todo o mundo digital. O que está em causa? Um vídeo com o título “Irritado com som alto, morador usa drone para atacar vizinhos com bombas”, que não passava de uma brincadeira de um influencer brasileiro. Só a página Maringá Alerta já vai em mais de 13 mil visualizações.

O Facebook está longe de ser a única rede a propagar este vídeo. No Youtube, só a página de um utilizador ultrapassou as 800 mil visualizações. No Reddit, uma das publicações teve mais de 32 mil upvotes (votos positivos).

Onde começa esta história? No Brasil, em Ipojuca, em Pernambuco. É lá que mora Lucas Albert, um influencer brasileiro. O jovem pernambucano tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e ganhou fama pelos vídeos que publica, a maioria deles feitos em casa com a mãe e o irmão.

Desta vez não foi diferente. A 15 de julho publicou no Instagram um vídeo onde se vê um drone a atacar pessoas na rua com o que parece ser fogo de artifício. A legenda dizia: “Meus amigos fizeram um churrasco na rua e não me convidaram olha oq eu fiz com eles kkkkkkkkk aquela trolagem do nada. semana que vem tem guerra de bruxos.“

Tudo não passava de uma brincadeira, claro. A guerra de bruxos é uma alusão a uma tradição das festas de São João, no nordeste do Brasil, a chamada luta de espadas durante as quais a guerrilha é feita com uma espécie de fogo de artifício. Todos os anos a tradição faz feridos e em alguns pontos do Brasil a tradição foi ilegalizada.

Da página de Lucas Robert para o Facebook foi um instante e, em menos de um clique, o vídeo estava a circular como se se tratasse da vingança de um vizinho contra moradores demasiado barulhentos.

O Jornal de Brasília chegou a publicar a notícia, mas acabou por se retratar dizendo ser fake news. Era tarde de mais, e já jornais de língua inglesa estavam a publicar a notícia como verdadeira, o que levou a BBC a pegar na história para fazer um desmentido, dando nota que Perth Now, India Today e Republic World eram alguns dos sites noticiosos que tinham assumido a brincadeira como verdadeira.

Quando se apercebeu do sucedido, o próprio Lucas Robert tentou evitar que a notícia se espalhasse como verdadeira e através do Stories do Instagram tentou contar como tudo aconteceu. O vídeo ainda pode ser encontrado no Youtube.

Também no Twitter, tentou repor a verdade. “Pegaram meu vídeo trolando meus amigos, jogaram num site de jornal sensacionalista! dizendo q foi um vizinho irritado por causa do som em SP e disparou bombas. kkkkkk cara até onde vai essas fakes news?”, escreveu o brasileiro naquela rede social.

Pegaram meu vídeo trolando meus amigos,

jogaram num site de jornal sensacionalista! dizendo q foi um vizinho irritado por causa do som em SP e disparou bombas ???? kkkkkk cara até onde vai essas fakes news ? — albert xcamozo (@Eulucasalbert) July 15, 2019

Conclusão:

Um morador utilizou um drone com bombas para atacar os vizinhos? Não. A alegação é totalmente falsa e tudo não passou de uma brincadeira de Lucas Robert, influencer brasileiro com mais de dois milhões de seguidores no Instagram.

