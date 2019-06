Ronaldo dedicou o hat trick contra a Suíça aos bombeiros portugueses?

É factual que Cristiano Ronaldo marcou os três golos que Portugal marcou à Suíça na meia-final da Liga das Nações — mas será que os dedicou aos bombeiros portugueses? Pelo menos, é isso que sugere a imagem publicada pela página de Facebook Bombeiros Portugueses. Nela, o capitão da seleção nacional segura num cartaz onde se pode ler: “Dedico os 3 golos aos bomberios [sic] portugueses“.

Porém, esta imagem não é verdadeira — é uma montagem feita a partir de uma fotografia de 2011. Apesar de ser uma montagem, e até ter um erro ortográfico na palavra “bombeiros”, já teve mais de 8,6 mil partilhas, 1,4 mil comentários e mais de 22 mil reações.

A 11 de maio de 2011, dois terramotos consecutivos, ambos com intensidade de 5,2 na escala de Richter, fizeram 9 mortos e mais de 300 feridos na cidade espanhola de Lorca, na região de Múrcia. Uma semana depois, a 18 de maio, a equipa do Real Madrid viajou até àquela localidade para um jogo de solidariedade contra a seleção regional de Múrcia. As receitas do jogo — cerca de 300 mil euros — reverteram para os afetados pelo terramoto.

Durante a passagem da equipa merengue por Lorca, vários jogadores e membros da equipa técnica do Real Madrid posaram com cartazes onde se lia “Todos com Lorca”, ao lado de um laço vermelho. Um dos jogadores então fotografados com esse cartaz foi Cristiano Ronaldo, que à altura tinha 25 anos e cumpria a sua segunda época no Real Madrid.

A verdade é que, desde então, aquela fotografia tem sido manipulada de forma a que, naquele cartaz, se passassem a ler outras mensagens a substituir a original.

Numa delas, em vez de “Todos com Lorca” lê-se “Todos com a Palestina”, com o laço vermelho a ser substituído pela bandeira palestiniana.

Noutra montagem, Cristiano Ronaldo segura o mesmo cartaz, mas desta vez com a frase: “Feliz 26.º aniversário, Messi. Ainda és o melhor jogador do mundo”.

Apesar de esta imagem ser uma montagem, ficou evidente que vários seguidores da página Bombeiros de Portugal ficaram a achar que Cristiano Ronaldo tinha mesmo dedicado o hat trick contra a Suíça aos bombeiros portugueses, como se pode ver por estes comentários:

Noutro extremo, houve também quem achasse não só que a imagem era falsa como também referiram que não é Cristiano Ronaldo que aparece nela.

A verdade está no meio: é Cristiano Ronaldo quem está na fotografia, mas aquela mensagem é uma montagem.

Conclusão

Ronaldo não dedicou o seu hat trick contra a Suíça aos bombeiros portugueses e a imagem que foi manipulada — pela página que tem mais de 340 mil seguidores — para promover essa ideia é uma fotografia com mais de nove anos, tirada antes de um jogo solidário na cidade espanhola de Lorca.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

Errado No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook e com base na proliferação de partilhas — associados de reportes de abusos de vários utilizadores — nos últimos dias.

