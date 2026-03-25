Carros incendiados, fogos e espessas nuvens de fumo. É isso que se vê num vídeo que foi publicado nas redes sociais. Esse cenário de destruição está a ser atribuído ao Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG) liderado por El Mencho, que morreu em meados de fevereiro de 2026 numa operação das autoridades mexicanas com o apoio dos Estados Unidos da América (EUA).

Após a morte de Nemesio Oseguera Cervantes (conhecido por El Mencho), o cartel retaliou contra as autoridades mexicanas e gerou o caos em vários estados mexicanos. Esse vídeo que está a ser difundido nas redes sociais seria uma das prova disso. “No México, um cenário de destruição marcou esta cidade após intensos confrontos entre forças de segurança e integrantes do CJNG”, lê-se numa publicação.

“As ruas, antes movimentadas, transformaram-se em áreas de tensão, medo e incerteza. Veículos destruídos, estruturas danificadas e o rasto da violência evidenciam a gravidade dos acontecimentos”, prosseguem as mesmas publicações, que enfatizam que este episódio evidencia as dificuldades enfrentadas pelas autoridades mexicanas no combate ao narcotráfico.

No entanto, estes vídeos circularam muito antes da morte de El Mencho e do agudizar da tensão no México. Em redes sociais como o Facebook, o TikTok ou o X, estes vídeos estão já disponíveis desde setembro de 2025. E há um pormenor: nos vídeos, os carros consumidos pelas chamas não têm matrículas do México, mas antes do Nepal.

Em setembro de 2025, irromperam vários protestos (liderados pela Geração Z) no Nepal contra a corrupção e em protesto contra o governo do país asiático. É precisamente nesse contexto que este vídeo começou por circular nas redes sociais.

Em vez de mostrar a desordem no México depois da morte de El Mencho, revela o rasto de destruição deixado por vários manifestantes contra o regime no Nepal, mais concretamente na cidade de Dhangadhi, como referem os órgãos de comunicação sociais nepaleses.

Conclusão

Não corresponde à verdade que o vídeo revele o rastro de destruição deixado numa cidade do México por aliados de El Mencho após a morte do líder do cartel CJNG. Circulando nas redes sociais desde setembro de 2025, o vídeo demonstra as consequências dos protestos no Nepal contra o regime, mais concretamente na cidade de Dhangadhi.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.