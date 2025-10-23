Já João Noronha Lopes defende que “o Benfica para ser respeitado tem de se dar ao respeito”.

“Não foi isso que aconteceu nestes anos. Rui Costa votou em Pedro Proença porque disse que não podia ir contra a corrente. O que garanto é se tiver de ir contra a corrente, vou contra a corrente. A segunda coisa que ouvimos é que não votou em Pedro Proença, votou no projeto. Nem eu nem os sócios sabemos o que isso quer dizer. O que garanto é que vou estar a defender os interesses desde a primeira até à última jornada. É o que podem contar comigo, defesa a tempo e horas do Benfica. O presidente não tem de falar sempre, mas tem de falar nos momentos decisivos”, indica.

Rui Costa responde diretamente. “O projeto é toda a estrutura, acima de tudo porque era presidente da Liga antes. Estaremos sempre vigilantes sobre as promessas cumpridas ou não, há um Conselho de Arbitragem novo, estamos em cima disso. Os temas estão nas mãos de quem conhece. Sou sempre o visado de Noronha Lopes, por isso dou um exemplo flagrante: um dos principais apoiantes de Pedro Proença na Federação foi o seu vice-presidente Nuno Gomes. Pergunte-lhe o que é que ele pensa”, sublinha.