Momentos-chave
- Vieira: "É público que se for eleito vou correr com Pedro Proença"
- Manteigas: "O estádio do Real custava 400 milhões, ficou em mais de mil milhões"
- Rui Costa: "Então são as atas que estão enganadas..."
- Mayer: "Tenho três propostas que estão estudadas e orçamentadas"
- Vieira: "Temos condições para fazer a Cidade Desportiva"
- Rui Costa: "Cidade das Modalidades não avançou porque precisamos do terreno com determinadas características"
- Cristóvão: "Devemos comprar a Farmácia Franco para a Fundação"
- Manteigas: "Safe stading pode responder aos sócios em espera para o Red Pass"
- Noronha: "Tenho um estudo prévio para aumentar o Estádio para 83 mil"
- Rui Costa: "Se o Benfica ficar a perder alguma coisa não vai participar nesta centralização"
- João Diogo Manteigas quer falar com o Governo para suspender o decreto da centralização de direitos
- Rui Costa: "Não diga que tem estima por mim e está há três meses a atacar-me"
- Noronha: "Não leu o meu programa, eu li o seu, só lugares comuns..."
- Mayer: "Noronha Lopes esconde-se atrás de quem vai trazer"
- Vieira: "Rui, Rui, não te estou a atacar... Ouve o que estou a dizer..."
- Rui Costa: "Aumentamos a receita a 11% ao ano"
- Cristóvão: "Proponho chegar aos 700 milhões de receitas em oito anos"
- Noronha: "Como é possível ter quatro responsáveis financeiros em quatro anos?"
- Mayer: "Temos de atacar os 200 milhões de custos com a filosofia Kaizen"
- Vieira: "Temos de passar a dívida para o longo prazo a uma boa taxa"
- "Não foste ao ponto. Abafavas. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos", diz Vieira a Rui Costa
- Ainda João Neves. "Não me lembro de o ter visto em nenhuma reunião connosco, caro Noronha Lopes"
- "O João Neves não saiu por estratégia, saiu por urgência", refere Noronha Lopes
- Cristóvão Carvalho: "Não me leves a mal, Rui, mas essa é daquelas coisas que não te perdoo"
- "Vão ter de se habituar, meus amigos, porque é com esta organização que vamos ganhar", diz Noronha Lopes
- Rui Costa para Noronha Lopes: "Não estão em causa as pessoas, mas nenhum deles teve estes cargos"
- Cristóvão Carvalho diz que "falta compromisso" aos candidatos", Rui Costa garante que pensa "a longo prazo"
- Manteigas: "É verdade que apostamos na formação, mas em números, estatisticamente"
- "O Benfica não pode investir 130 milhões de euros em jogadores e o plantel ainda apresentar estas lacunas", diz Noronha Lopes
- Martim Mayer: "Existe uma forma muito melhor de trabalhar este universo de jogadores que é os Sub-23, a equipa B e a equipa A"
- "O primeiro objetivo é tentar renovar com ele por quatro anos", diz Vieira sobre José Mourinho
- Rui Costa: "Quando chegarmos a janeiro iremos ver o que o plantel necessita ou não"
- "Um Benfica profissional não pode ser decidido nas cúpulas", defende Cristóvão Carvalho
- Noronha Lopes: "O Benfica não pode normalizar uma derrota, não pode ser o clube do quase"
- "Aceleração de talento", a "palavra de ordem" de Martim Mayer
- Luís Filipe Vieira não abdica da "hegemonia em Portugal"
- "Não houve nenhum ano do mandato com menos de oito jogadores da formação na equipa principal", lembra Rui Costa
- Cristóvão Carvalho: "Não acreditaram em Klopp, mas hoje em dia temos José Mourinho"
- "Não podemos continuar com uma média de 10 entradas e 10 saídas", diz João Diogo Manteigas
- Começa o único debate entre os seis candidatos à presidência do Benfica
- Todos os candidatos têm dois minutos por ronda para a respetiva intervenção
- O debate termina perto da meia-noite e terá um total de nove rondas
Histórico de atualizações
-
E por agora é tudo! Amanhã poderá acompanhar o último dia da campanha eleitoral do Benfica, com o Observador a publicar também um guia prático sobre tudo o que tem de saber sobre um sufrágio que começa às 8h30 no sábado. Até lá, boa noite!
-
-
"E o Campeão é..." do debate a seis do Benfica. Noronha vence, com Rui Costa e Manteigas quase empatados. Veja as notas
O ambiente começou por aquecer entre Noronha Lopes e Rui Costa e depois entre Vieira e o ainda presidente benfiquista. Na verdade, foi todos contra um, sobretudo sobre futebol, finanças e património.
“E o Campeão é…” do debate a seis do Benfica. Noronha vence, com Rui Costa e Manteigas quase empatados. Veja as notas
-
Os oito despiques Noronha-Rui Costa entre o "senador" Vieira, o presidenciável Manteigas e o fazedor Mayer: como foi o debate na BTV
Troca de palavras entre Rui Costa e Noronha Lopes chegou à questão da luz na Casa de Algueirão-Mem Martins e os restantes candidatos aproveitaram entre um Vieira versão “paternal” com o atual líder.
Os oito despiques Noronha-Rui Costa entre o “senador” Vieira, o presidenciável Manteigas e o fazedor Mayer: como foi o debate na BTV
-
-
Mais de quatro horas depois, terminou o único debate entre os seis candidatos à presidência do Benfica.
-
-
"O Benfica não é para marinheiros de primeira viagem", diz Luís Filipe Vieira
“Vou meter o Benfica nos eixos, sou o único candidato sem riscos, votar em mim não é um tiro no escuro. Conheço os cantos à casa, conheço os caminhos para o sucesso desportivo, não sou um estreante. O Benfica não é para marinheiros de primeira viagem, nestas votações os benfiquistas não podem falhar. O preço de escolher mal o futuro presidente será muito pesado, não podemos deixar que uma minoria ruidosa mande no Benfica, O Benfica é de todos os benfiquistas. Aos sócios do Benfica que nunca votaram, vão votar, o Benfica precisa de vocês. Aos indecisos, lembrem-se que o Benfica é do povo. Sou o candidato que representa o povo benfiquista e capaz de fazer de forma rápida e pacífica as mudanças que o Benfica precisa”, diz Luís Filipe Vieira.
-
-
"Não tenham receio, não se deixem influenciar pelas sondagens", diz Cristóvão Carvalho
“Tenho um Benfica muito ambicioso, pensei no Benfica europeu, preparei desportivamente e financeiramente um projeto a seis, sete anos para que este sonho possa ser cumprido e trazer o que todos desejamos: as Ligas dos Campeões. Também nas modalidades tenho esse pensamento europeu. Sei que os benfiquistas se identificam com o meu projeto. Não tenham receio, não se deixem influenciar pelas sondagens. Se querem o Benfica europeu votem no meu projeto, não esquecendo que lutarei por todos vocês pelo voto eletrónico. Continuem a pagar as quotas, vou conseguir que votem. No dia tenho a certeza que todas as condições vão estar cumpridas. Deem uma lição de legitimidade e honra a quem for eleito presidente do Benfica. Se for eu a ganhar tratarei de unificar o Benfica, se não for peço o mesmo. Mesmo quem não ganhe, que comprometa a controlar os seus habitantes para permitir que o presidente do Benfica liderar com tranquilidade, só assim conseguimos ganhar”, diz Cristóvão Carvalho.
-
"Não queremos ficar por aqui, queremos um mandato mais realista", diz Rui Costa
“Queremos lembrar quem há quatro anos não fugiu da responsabilidade da liderar o clube e ao longo destes quatro anos fez o que tínhamos a fazer para ter um futuro mais garantido, manteve uma posição sólida. Não queremos ficar por aqui, queremos um mandato mais realista, queremos realizar tudo aquilo a que nos propomos: o Benfica District é uma realidade, não é uma utopia. Queremos um Benfica grandioso. Que estas eleições sejam um exemplo de elevação e amor ao clube. Acredito que voltarei a receber a confiança de todos e garanto-vos que trabalharei incansavelmente para unir o Benfica. Quero fazer dois apelos: que o Benfica que esteja à frente do clube consiga unir a família benfiquista, mas que ao mesmo tempo quem não ganhe que nada faça para destruir essa união. Que durante os 90 minutos do Benfica-Arouca haja na cabeça uma única coisa na cabeça que é ganhar ao Arouca”, diz Rui Costa.
-
"Escolham o futuro, não escolham o passado, não tenham medo e não desistam do Benfica", diz João Diogo Manteigas
“Relembrem que apresentámos esta candidatura há um ano porque queríamos retribuir o que o Benfica nos deu. Temos a competência necessária para gerir este grandioso clube e voltar a fazer dele hegemónico e ser respeitado lá fora. Escolham o futuro, não escolham o passado, não tenham medo, ninguém escolhe por vocês e não desistam do Benfica. O clube do povo democrático erguido por amor e trabalho, o Benfica a eles se dirige e é por isso que entendemos que devem votar na nossa candidatura”, diz João Diogo Manteigas.
-
-
"A lista B é a única que vai levar o Benfica ao sucesso a à vitória", diz Martim Mayer
“Caros sócios, os candidatos que foram presidentes no passado pertencem ao passado sem qualquer demérito não acrescentam nada à mudança que o Benfica precisa. Indo ao fundo dos programas dos outros candidatos constatamos que são vagos e não são mais do que um conjunto de intenções. A nossa proposta é a única que explica como pretende colocar o Benfica de novo no caminho das vitórias no futebol e como meter o Benfica financeiramente robusto, com competência e decência. Mostrámos como ampliar o estádio de forma realista e sustentável. Explicámos como levar as modalidades e o futebol feminino ao panorama que merecem. Chamo todos os sócios, venham votar no sábado, a lista B é a única que vai levar o Benfica ao sucesso e à vitória”, diz Martim Mayer.
-
"Peço aos sócios do Benfica: tenham confiança na mudança", diz Noronha Lopes
“Passei o último ano a preparar-me para isto, estudei o clube, dei a volta a Portugal, reuni com clubes estrangeiros e uma equipa, escolhidos a dedos. Vou exigir deles o que exijo de mim. Estamos prontos para virar uma história na página do Benfica, com respeito pelo passado, mas prontos para uma mudança tranquila, tenham confiança. É uma lista que não caiu de pára-quedas. Peço aos sócios do Benfica: tenham confiança na mudança, o meu desejo é que depois das eleições, qualquer que seja o vencedor que consiga unir os benfiquistas”, diz João Noronha Lopes.
-
-
O debate aproxima-se do fim e seguem-se os derradeiros apelos ao voto por parte de cada um dos seis candidatos.
-
"Rui Costa votou em Pedro Proença porque disse que não podia ir contra a corrente", lembra Noronha Lopes
Já João Noronha Lopes defende que “o Benfica para ser respeitado tem de se dar ao respeito”.
“Não foi isso que aconteceu nestes anos. Rui Costa votou em Pedro Proença porque disse que não podia ir contra a corrente. O que garanto é se tiver de ir contra a corrente, vou contra a corrente. A segunda coisa que ouvimos é que não votou em Pedro Proença, votou no projeto. Nem eu nem os sócios sabemos o que isso quer dizer. O que garanto é que vou estar a defender os interesses desde a primeira até à última jornada. É o que podem contar comigo, defesa a tempo e horas do Benfica. O presidente não tem de falar sempre, mas tem de falar nos momentos decisivos”, indica.
Rui Costa responde diretamente. “O projeto é toda a estrutura, acima de tudo porque era presidente da Liga antes. Estaremos sempre vigilantes sobre as promessas cumpridas ou não, há um Conselho de Arbitragem novo, estamos em cima disso. Os temas estão nas mãos de quem conhece. Sou sempre o visado de Noronha Lopes, por isso dou um exemplo flagrante: um dos principais apoiantes de Pedro Proença na Federação foi o seu vice-presidente Nuno Gomes. Pergunte-lhe o que é que ele pensa”, sublinha.
-
-
Vieira: "É público que se for eleito vou correr com Pedro Proença"
Luís Filipe Vieira não tem meias palavras: “É público que se for eleito vou correr com Pedro Proença”.
“Não perdoo a forma como colocou lá o lençol verde. Já falei com 18 presidentes, estão comigo e vou arrastar os outros. Depois temos boas relações com a Liga, a pessoa que está lá [Reinaldo Teixeira] é sensacional. Com os clubes, a relação sempre foi boa. Se eu não falava com os presidentes os outros quadros falavam com as outras pessoas dos outros clubes, eu sou do tempo em que não falava com o Pinto da Costa”, sublinha.
Martim Mayer considera que tem uma posição “mais institucional”. “Para nos respeitarem não nos podem levar para fora, temos de reverter isso. A minha abordagem é institucional. Mas o Sporting tem um pedido de desculpas para nos fazer”, defende, referindo-se à final da Taça de Portugal.
-
Rui Costa não tem "intenções de cortar relações com ninguém"
Rui Costa defende que “o Benfica tem de estar sempre na linha da frente num momento de viragem”. “Toda a vida fomos o alvo a abater por todos os clubes pela nossa grandeza, temos de querer evidenciar o que é melhor para o futebol português. Não tenho intenções de cortar relações com ninguém, mas vou sempre defender o Benfica de forma intransigente como tenho feito”, explica.
-
"Se o Benfica ganhar com tranquilidade não é preciso estar preocupado com outras instituições", diz Cristóvão Carvalho
Começa o último tema, sobre as relações externas, e Cristóvão Carvalho é o primeiro a falar.
“O que defendo é um Benfica muito profissional a todos os níveis e uma perspetiva diferente para lidar com essas instituições. Defendo uma posição institucional com um representante para cada uma das áreas. Se o Benfica ganhar com tranquilidade não é preciso estar preocupado com estas instituições. É um caminho para onde não interessa ir, estamos a ser arrastados para a lema. Temos de exigir o que temos de exigir, vir embora e trabalhar. Temos de esvaziar o balão depois dos jogos”, considera.
-
"Ainda hoje recebi um SMS da Casa do Benfica de Algueirão-Mem-Martins a dizer que não têm luz", diz Noronha
João Noronha Lopes defende que “as Casas não podem ser só notícia em eleições ou em aniversários”.
“Dou um valor extraordinário ao trabalho que as Casas fazem, por isso é que proponho fazer duas reuniões fora de Lisboa. Por isso é que quero criar o provedor do sócio. É inexplicável que não tenhamos um Congresso das Casas há tanto tempo. Há uma nova geração que não tem a dedicação para ir para a gestão das Casas. Ainda hoje recebi um SMS da casa do Benfica de Algueirão-Mem Martins a dizer que não têm luz”, começa por dizer. Rui Costa garante que a situação está resolvida e que o Congresso está marcado para março.
“Pretendo criar um portal da transparência, melhorar o programa Mais Vantagens, há vantagens que não são regionais. As ideias não são minhas são de todas, aumentar o número de sócios para 500 mil, expandir o benfiquismo, criar o portal da bilhética”, termina.
-
-
Mayer: "O Benfica vê nas Casas do Benfica um cliente e às vezes concorre contra elas"
Agora é a vez de Martim Mayer.
“O Benfica vê nas Casas do Benfica um cliente e às vezes concorre contra elas. Temos de ser parceiros, as Casas têm de ser uma continuidade no clube. Temos de munir as Casas de condições para que possam receber os plantéis da formação e das modalidades, que possam jantar nas Casas, em vez de em restaurantes. Volto a falar do Benfica Global, temos de estudar estas comunidades benfiquistas, temos de ir ao encontro deles e saber monetizar isto a favor do clube. Os maiores clubes na Suíça têm cerca de 10 mil sócios, nós temos 200 mil, temos de aproveitar”, defende.
-
"Ganhaste as eleições há quatro anos e nenhuma das Casas tem a tua fotografia", diz Vieira a Rui Costa
Luís Filipe Vieira aproveita para criticar a gestão que tem sido feita das Casas do Benfica sob a gestão de Rui Costa.
“Ganhaste as eleições há quatro anos e nenhuma das Casas tem a tua fotografia. Quando fui presidente meteram a minha logo passado um mês. Amanhã vou ter uma reunião com delegados e confirmar isto. As Casas do Benfica estão completamente desmotivadas, mudaram radicalmente, estavam disciplinadas”, defende.
-
"Dizem que fechámos 120 Casas, mas neste mandato fechámos três", garante Rui Costa
Segue-se Rui Costa. “Tenho visto nas redes sociais que o Benfica fechou 120 Casas, mas neste mandato fechou três Casas: Paris, Mira e Luxemburgo. Reabrimos quatro que estavam fechadas, fizemos obras em 29, promovemos as casas do Benfica 2.0. As casas são um pilar fundamental na vida do Benfica, queremos que a situação da bilhética se resolva, vamos melhorar. Temos o orgulho de ter chegado aos 400 mil sócios. É verdade que vai haver uma renumeração no início do ano e este número vai baixar. A Casa do Sócio também se encaixará dentro do Benfica District”, diz.
Pelo meio, Cristóvão Carvalho e Luís Filipe Vieira garantiram que a Casa de Santarém está encerrada.
-
"Vamos ter de acabar com as AG controladas por três ou quatro mil sócios", defende Cristóvão Carvalho
Cristóvão Carvalho começa por pedir desculpa aos sócios pela não aprovação do voto eletrónico nas eleições de sábado.
“Tudo farei para que o voto eletrónico entre dentro do Benfica porque somos um clube moderno. Temos um problema nas AG que só será resolvido com voto eletrónico e transmissões em direto da BTV. Vamos ter de acabar com as AG controladas por três ou quatro mil sócios”, atirou, destacando a necessidade de um “tratamento prioritário e de choque” para as Casas do Benfica, não aceitando que nenhuma encerre.