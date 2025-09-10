Momentos-chave
- Sócrates dispensado de comparecer nos próximos dias e sessão termina por hoje
- Advogado de Salgado argumenta que "direito ao contraditório da defesa está inviabilizado"
- Sócrates considera insultuosa relação entre 4,5 milhões transferidos para conta de Santos Silva e visita de Hugo Chávez
- Sócrates: "Os meus amigos não se sentem obrigados a entregar reportes trimestrais ou mensais sobre os seus negócios"
- Sócrates volta a elogiar Ivo Rosa e ataca MP pela acusação "incapaz e incompetente"
- Sócrates rejeita responder sobre questões em torno de viagens e MP deixa perguntas para mais tarde
- Juíza rejeita requerimento da defesa de Sócrates, mas deixa apelo ao MP
- Sócrates contesta cenário de dois julgamentos pela Operação Marquês
- Sócrates irrita-se com MP e juíza aconselha a dizer apenas que não responde para não ficar alterado
- Sócrates: "O tal caminho do dinheiro é uma loucura tão grande"
- Sócrates espera "que se faça alguma justiça ao trabalho" de Ivo Rosa na instrução do processo
- "Quero falar sobre o caminho do dinheiro. (...) Tem muito que se lhe diga", afirma José Sócrates
- Sócrates anuncia que quer terminar as declarações hoje e que quer tempo para se preparar, queixando-se da violência do julgamento
- Sócrates critica tribunal por causa de Ricardo Salgado: "Insiste em julgar um demente"
- Coletivo de juízas entra na sala e sessão tem agora início
- Sócrates deve prosseguir esclarecimentos sobre recebimentos de dinheiro
- Sessão de terça-feira marcada por ataque a Campos e Cunha, rejeição de conluio com Vara e negação de recebimento de dinheiro do primo
Histórico de atualizações
-
Termina aqui o acompanhamento da décima sessão de julgamento do processo Operação Marquês.
Obrigada pela preferência! Boa noite!
-
-
O caminho do dinheiro, os elogios a Ivo Rosa e o cansaço. O fim (por agora) das declarações de Sócrates em tribunal
Ex-primeiro-ministro queixou-se da violência de estar tantos dias seguidos a prestar esclarecimentos e foi dispensado de comparecer nas próximas sessões, ao alegar que também tinha de ir ao Brasil.
O caminho do dinheiro, os elogios a Ivo Rosa e o cansaço. O fim (por agora) das declarações de Sócrates em tribunal
-
Juiz a quem calhou processo secundário da Operação Marquês pede anulação da distribuição
Magistrado entende que, mesmo que não haja junção com processo principal, deve haver nova distribuição, mas desta vez na espécie “especialmente complexos (sem presos)”.
Juiz a quem calhou processo secundário da Operação Marquês pede anulação da distribuição
-
-
Sócrates dispensado de comparecer nos próximos dias e sessão termina por hoje
José Sócrates foi dispensado pelo tribunal de comparecer nas próximas sessões, uma vez que encerrou por agora as suas declarações e para quinta-feira já está marcada a presença do arguido Diogo Gaspar Ferreira, antigo diretor executivo do empreendimento Vale do Lobo e que também manifestou intenção de falar já em audiência.
O ex-primeiro-ministro alegou também que precisava de fazer uma viagem ao Brasil por “motivos académicos” e que precisaria de “10 ou 15 dias”.
De seguida, sem mais questões, a juíza declarou encerrada a sessão desta quarta-feira.
-
-
Advogado de Salgado argumenta que "direito ao contraditório da defesa está inviabilizado"
O advogado de Ricardo Salgado interveio após as declarações de José Sócrates para lembrar que o antigo primeiro-ministro tinha invocado o nome do ex-presidente do BES na questão do uso da golden share no chumbo da alienação da participação da PT na Vivo e que não consegue conferenciar com o cliente sobre essa “matéria relevante” do processo.
“Atendendo à situação clínica torna-se inviável. O direito ao contraditório da defesa de Ricardo Salgado está inviabilizado”, referiu Francisco Proença de Carvalho.
-
-
Sócrates considera insultuosa relação entre 4,5 milhões transferidos para conta de Santos Silva e visita de Hugo Chávez
Questionado pelo procurador Rómulo Mateus sobre uma transferência de uma verba (conjunta) de 4,5 milhões de euros no dia 26 de setembro de 2008 para a conta da sociedade Pinehill, na Suíça, controlada por Carlos Santos Silva, o ex-primeiro-ministro volta a irritar-se com o MP e garante total desconhecimento. Em causa, como explicou a juíza ao arguido, estava uma relação entre a visita de Hugo Chávez e a assinatura de um contrato entre o Estado venezuelano e o grupo Lena, no dia seguinte, 27 de setembro.
“Isso não passa de insultos. Essa conta não é minha, não tenho nada a ver com ela. E aquilo que o Ministério Público diz extravasa o tratamento que deve haver entre o Ministério Público e um sujeito processual. Sujeito! Não objeto”, atira.
Esclarece-se então que se trata de duas parcelas, com 500 mil euros com origem no grupo Lena e quatro milhões de euros no BES, e José Sócrates acusa o procurador de andar “aos papeis” e que “levou o tribunal ao engano”.
“Eu estou cansado, mas percebi bem. Levou o tribunal ao engano. Não, não tenho conhecimento, não faço a mínima ideia de quem fez a transferência. Esse dinheiro não me pertence. Tudo a que estamos a assistir é que estamos a virar isto ao contrário: prove lá que é inocente”, frisou o antigo governante.
-
Sócrates: "Os meus amigos não se sentem obrigados a entregar reportes trimestrais ou mensais sobre os seus negócios"
José Sócrates aborda agora a amizade entre Carlos Santos Silva e Rui Pedro Soares para garantir que não sabia que estes seus dois amigos eram também eles amigos um do outro e que tinham confiança para ter negócios em conjunto.
“Os meus amigos não se sentem obrigados a entregar reportes trimestrais ou mensais sobre os seus negócios. Nem sabia que eram amigos na altura. Estava na prisão quando soube notícias de um negócio. Depois li coisas sobre isso”, refere.
De seguida, anuncia o fim das suas declarações sobre o caminho do dinheiro: “Eu, pela minha parte, acabei o caminho do dinheiro até 2011. Mas o essencial está aqui”.
-
Sócrates volta a elogiar Ivo Rosa e ataca MP pela acusação "incapaz e incompetente"
Considerando a acusação “incapaz e incompetente”, José Sócrates enumera vários temas para criticar novamente o Ministério Público e elogiar o juiz responsável pela decisão instrutória: Ivo Rosa. “O juiz Ivo Rosa é um juiz circunspecto e quando fala em fantasias e incongruências é disto que está a falar… porque eu acho que isto merecia uma apreciação pior”, defendeu.
O ex-primeiro-ministro refutou qualquer ligação racional entre as transferências bancárias (que ascenderam a três milhões de euros) e o projeto das casas da Venezuela, apontando uma “completa incongruência” por a primeira transferência ser de fevereiro de 2007 e a sua visita ao país então liderado por Hugo Chávez ter ocorrido em maio de 2008. “Isto é um ponto absolutamente transtornador! Como é que se faz assim o caminho do dinheiro?”, indagou.
De seguida, voltou a desmentir qualquer ilegalidade no processo da OPA à PT ou na saída da Vivo e passagem para a Oi, no Brasil. “Eu não fazia a mínima ideia, em 2007, do que era a Telemar. Nunca tinha ouvido falar na Oi até 2010. É como a arte abstrata, não representa a realidade”, indicou.
“Depois há um quarto acordo, que é de oito milhões de euros. E estes oito milhões é do seguinte: dizem que Ricardo Salgado e o grupo BES pagou oito milhões que eram dirigidos a mim para chumbar a venda da Vivo. E Ricardo Salgado pediu-me para não usar a golden share, porque os acionistas tinham decidido vender”, recordou, continuando: “Eu disse ao secretário de Estado para ligar ao CEO da PT, Zeinal Bava, a dizer que amanhã iria ter uma surpresa e que o Governo ia chumbar”.
Sublinhando também que o seu nome não está em nenhuma transferência no processo, José Sócrates deixou uma última ‘farpa’ ao MP: “Já não tenho a mínima expectativa de que o Ministério Público reaja a isto, reage sempre com a mesma cara de poker”.
-
-
Sócrates rejeita responder sobre questões em torno de viagens e MP deixa perguntas para mais tarde
O procurador Rómulo Mateus pretendia “percorrer o segmento das despesas” que o Ministério Público acredita terem sido feitas em benefício de José Sócrates e começa por abordar uma viagem em dezembro de 2010.
Contudo, José Sócrates recusou responder e critica o MP por ir contra o apelo feito há minutos pela juíza. “Não, não quero responder, porque me parece que a primeira coisa que o MP fez foi desrespeitar o que a senhora juíza disse”, atirou.
De seguida, o MP tentou passar para as casas do Cacém da mãe do ex-primeiro-ministro, mas a juíza recordou que “isso não é matéria” que estivesse calendarizada para ser discutida hoje e lembrou a lista elencada logo de manhã.
“Se bem percebo, não temos disponibilidade hoje para fazer perguntas sobre viagens. É isso?”, questionou ainda Rómulo Mateus. Perante a confirmação da juíza Susana Seca, o procurador optou por interromper por agora as perguntas e reservou o direito de voltar a colocar questões ao arguido mais tarde.
-
Juíza rejeita requerimento da defesa de Sócrates, mas deixa apelo ao MP
Os trabalhos da tarde no julgamento da Operação Marquês arrancam com o indeferimento de um requerimento da defesa de José Sócrates sobre a amplitude do Ministério Público para fazer perguntas ao ex-primeiro-ministro.
Apesar de ter relevado a “ausência de fundamento legal”, a juíza Susana Seca deixou um apelo aos procuradores: “Sendo certo que se definiu que as declarações e os esclarecimentos se façam por blocos temáticos, apela-se ao MP que os respeite. E chama-se a atenção para contextualizar os documentos sobre os quais pretende confrontar o arguido”.
-
-
Trabalhos retomados
O coletivo de juízas já está de regresso à sala de audiência e a sessão é retomada.
-
Sócrates contesta cenário de dois julgamentos pela Operação Marquês
Em declarações aos jornalistas após a interrupção da sessão para almoço, José Sócrates abordou a notícia sobre o despacho do outro processo da Operação Marquês, no qual foi pronunciado com Carlos Santos Silva, em que o juiz declarou não ter competência para julgar e que esse processo devia ser remetido à juíza deste julgamento.
“Este processo foi dividido ilegalmente há cinco anos. No final, o que se estava a preparar é que houvesse dois julgamentos pelos mesmos factos, que eu fosse julgado duas vezes, e a Constituição proíbe isso. O crime de branqueamento tem um crime precedente que tem de ser provado, que é a corrupção. E os factos da corrupção são exatamente estes, portanto, ia ter dois julgamentos pelos mesmos factos. Isto não pode continuar”, disse.
O ex-primeiro-ministro explicou estar em causa “um conflito negativo de competência” sobre esse processo mais pequeno. “O juiz acha que não tem competência e que o juiz natural é o juiz 19, a senhora juíza 19 diz que não e que deve ir para a distribuição, e há aqui um conflito. Isto resulta da pressa e do arbítrio, neste processo sempre valeu tudo”, concluiu.
-
-
Sessão interrompida para almoço
Os trabalhos da sessão de julgamento foram interrompidos para a hora de almoço e são retomados a partir das 14h00.
-
Sócrates irrita-se com MP e juíza aconselha a dizer apenas que não responde para não ficar alterado
O procurador Rómulo Mateus questionou agora José Sócrates sobre uma transferência de Carlos Santos Silva para Sandra Santos, em 25 de junho de 2010, procurando explicações sobre o porquê de ter sido o seu amigo a fazer esta transferência. E isso deixou José Sócrates visivelmente irritado.
“Por amor de Deus, autoriza uma pergunta destas? O que é que eu tenho a ver com isso?”, atirou Sócrates, continuando: “Desculpe, é a segunda vez. Já tinham feito ontem. Os dois trazem este assunto e querem chegar a um sítio que não tem condições para ser considerado decente. Isto é indigno. Inacreditável”.
A juíza Susana Seca intervém então para aconselhar José Sócrates a não se exaltar. “Bastaria um não. O facto de ficar alterado com as perguntas traz desgaste. A outra parte é que as considerações que faz não alteram a perspetiva do tribunal, que é sempre objetiva. Isto dito, o senhor tem sempre a possibilidade de não responder a pergunta, mas não é necessário alterar-se”, referiu, com Sócrates a retorquir ainda à juíza para se colocar “por um breve instante” na sua posição.
-
Sócrates: "O tal caminho do dinheiro é uma loucura tão grande"
José Sócrates continua a atacar a lógica do “caminho do dinheiro” que norteia a acusação do MP no processo Operação Marquês e insiste com o procurador Rómulo Mateus para apresentar provas.
“O tal caminho do dinheiro é uma loucura tão grande, a vontade de acusar era tão grande que identificamos uma transferência e vamos ver o que aconteceu naquele período… O que está em causa é a afirmação de que essas transferências vieram parar ao meu património. Importa-se de apresentar uma prova?”, questionou, com a juíza a apelar a Sócrates para não entrar “em diálogo” com o MP.
-
Sessão retomada
Os trabalhos foram já retomados na sala de audiência. Agora é a vez de o procurador Rómulo Mateus pedir esclarecimentos a José Sócrates.
O magistrado do MP começa, designadamente, por pedir ao ex-primeiro-ministro para explicar uma aparente contradição nas suas palavras, por ter apontado antes vários “absurdos” e que os pagamentos não tinham a ver com qualquer momento relevante no processo do concurso do TGV, enquanto hoje abordou dois pagamentos que estariam associados a datas relevantes.
-
-
Intervalo nos trabalhos
A sessão de julgamento regista agora a primeira interrupção nos trabalhos. Os trabalhos devem ser retomados dentro de 15 minutos.
-
Sócrates espera "que se faça alguma justiça ao trabalho" de Ivo Rosa na instrução do processo
Depois de apontar duas alegadas contradições sobre o destino de duas transferências entre o grupo Lena e a sociedade XLM, de Carlos Santos Silva, e que o Ministério Público acredita que tenham servido de contrapartida, José Sócrates declarou que não podia indicar todas as supostas contradições da acusação e lembrou que isso já foi feito pelo juiz Ivo Rosa na fase de instrução.
“Quem perdeu muito tempo com isto foi o juiz Ivo Rosa, que elencou uma a uma na decisão instrutória. Espero que se faça alguma justiça ao trabalho que ele desenvolveu neste processo. Não que eu tenha estado de acordo com a sua decisão e isso está nos recursos que apresentei, porque fez uma alteração substancial dos factos. O juiz Ivo Rosa fez um trabalho importantíssimo a elencar os erros da acusação”, defendeu o ex-primeiro-ministro.
Recorde-se que José Sócrates tinha sido inicialmente acusado pelo MP da prática de 31 crimes e a decisão instrutória de Ivo Rosa, proferida em 9 de abril de 2021, fez cair a grande maioria dos crimes imputados, pronunciando-o apenas por seis crimes: três de falsificação e três de branqueamento (que dizem respeito ao processo pequeno da Operação Marquês).
Contudo, o juiz Ivo Rosa considerou que “os factos indiciados quanto às entregas em numerário indiciam, deste modo, a existência de um mercadejar com o cargo por parte do primeiro-ministro face ao arguido Carlos Santos Silva e, por conseguinte, uma invasão do campo da “autonomia intencional” do Estado“, escreve o magistrado no despacho da sua decisão instrutória datada de 9 de abril de 2021.
Logo, Ivo Rosa considerou que se verificou um crime corrupção sem demonstração de ato concreto, para o qual o juiz de instrução encontrou indícios fortes. Contudo, considerou tal crime de corrupção prescrito.
Só o acórdão da Relação de Lisboa de janeiro de 2024 é que recuperou a maioria da acusação do MP e determinou a pronúncia por 22 crimes pelos quais Sócrates está agora a ser julgado.
-
"Quero falar sobre o caminho do dinheiro. (...) Tem muito que se lhe diga", afirma José Sócrates
“Quero falar sobre o caminho do dinheiro entre 2005 e 2011. Oooohhhh… vamos chegar ao caminho do dinheiro”, disse agora, em tom dramático, José Sócrates.
O ex-primeiro-ministro enfatizou que o “caminho do dinheiro tem muito que se lhe diga” e recordou uma frase que já citou anteriormente no julgamento, atribuida a um antigo procurador da União Soviética, Andrey Vichinsky: “Mostrem-me o homem, descobrirei um crime”.
-
Sócrates anuncia que quer terminar as declarações hoje e que quer tempo para se preparar, queixando-se da violência do julgamento
José Sócrates queixa-se da violência de estar a prestar declarações há nove sessões consecutivas e anuncia que não quer falar mais nos moldes atuais. “Compreenda que isto é violento. Eu defino o que digo. Vou falar dos empréstimos do meu amigo, mas dadas as perguntas do Ministério Público e dada a violência física que me é imposta, vou falar na sessão de hoje e peço, peço não, deliberei que não faço mais declarações a partir de 2005 para lá”, afirmou.
O ex-primeiro-ministro disse que não queria estar a falar “à pressão” e reiterou: “Para me defender fisicamente, quero terminar hoje as minhas declarações até ao período em que fui primeiro-ministro, 2011. A minha ideia, portanto, é terminar hoje”.
No entanto, Sócrates adiantou também que está disponível para falar das casas da mãe, do apartamento de Paris, dos empréstimos de Carlos Santos Silva e da “tal fortuna escondida”, deixando uma ressalva: “Não fujo de prestar declarações sobre nada”.
O tribunal acede à pretensão de José Sócrates e para quinta-feira está já previsto que seja outro arguido, Diogo Gaspar Ferreira, a prestar declarações em audiência. O antigo diretor executivo do empreendimento de Vale do Lobo está acusado de dois crimes: um de corrupção e um de branqueamento de capitais.