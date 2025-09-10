Considerando a acusação “incapaz e incompetente”, José Sócrates enumera vários temas para criticar novamente o Ministério Público e elogiar o juiz responsável pela decisão instrutória: Ivo Rosa. “O juiz Ivo Rosa é um juiz circunspecto e quando fala em fantasias e incongruências é disto que está a falar… porque eu acho que isto merecia uma apreciação pior”, defendeu.

O ex-primeiro-ministro refutou qualquer ligação racional entre as transferências bancárias (que ascenderam a três milhões de euros) e o projeto das casas da Venezuela, apontando uma “completa incongruência” por a primeira transferência ser de fevereiro de 2007 e a sua visita ao país então liderado por Hugo Chávez ter ocorrido em maio de 2008. “Isto é um ponto absolutamente transtornador! Como é que se faz assim o caminho do dinheiro?”, indagou.

De seguida, voltou a desmentir qualquer ilegalidade no processo da OPA à PT ou na saída da Vivo e passagem para a Oi, no Brasil. “Eu não fazia a mínima ideia, em 2007, do que era a Telemar. Nunca tinha ouvido falar na Oi até 2010. É como a arte abstrata, não representa a realidade”, indicou.

“Depois há um quarto acordo, que é de oito milhões de euros. E estes oito milhões é do seguinte: dizem que Ricardo Salgado e o grupo BES pagou oito milhões que eram dirigidos a mim para chumbar a venda da Vivo. E Ricardo Salgado pediu-me para não usar a golden share, porque os acionistas tinham decidido vender”, recordou, continuando: “Eu disse ao secretário de Estado para ligar ao CEO da PT, Zeinal Bava, a dizer que amanhã iria ter uma surpresa e que o Governo ia chumbar”.

Sublinhando também que o seu nome não está em nenhuma transferência no processo, José Sócrates deixou uma última ‘farpa’ ao MP: “Já não tenho a mínima expectativa de que o Ministério Público reaja a isto, reage sempre com a mesma cara de poker”.