O PSD/Porto acusa Manuel Pizarro de estar a “tentar enganar os portuenses com promoção ilegal da candidatura pseudo-independente” de Filipe Araújo.

Em comunicado, citando a notícia do Observador, os sociais-democratas dizem que “há um conluio entre o movimento pseudo-independente de Filipe Araújo e o Partido Socialista de Manuel Pizarro” e falam mesmo “numa manobra clara para enganar os portuenses”.

“A Lei Eleitoral Autárquica e a Comissão Nacional de Eleições são claras: ‘Um cidadão não pode ser proponente de uma lista e simultaneamente candidato noutra lista ao mesmo órgão’. Esta sobreposição de apoios viola claramente a lei, levantando sérias questões sobre a legitimidade das candidaturas e o respeito pelas regras democráticas”, dizem os sociais-democratas.

“Há, por isso, uma afronta aos portuenses e um desrespeito pela cidade do Porto, numa tentativa clara de enganar os portuenses e de comprometer a transparência que a nossa cidade merece”, continuam os sociais-democratas.

“Perante esta tentativa de engano e manipulação do eleitorado portuense, é fundamental apelar à intervenção das instâncias judiciais e da Comissão Nacional de Eleições, para que este momento crucial da nossa democracia, as eleições, seja protegido com a dignidade e transparência que o Porto e os portuenses merecem.”