Momentos-chave
- Miguel Corte Real: "Não pode haver linhas vermelhas nem linhas azuis"
- "Devíamos todos evitar este tipo de conversas, é isto que desmotiva as pessoas"
- Diana Ferreira garante que objetivo é "reforço da CDU"
- Tensão no debate: Filipe Araújo garante que foi convidado para vice do PSD, Pedro Duarte desmente
- Filipe Araújo diz que há "partidos a insinuar coisas" e que quem assinou não tem de votar no movimento
- Pizarro acusa Pedro Duarte de ser "delegado do Governo" e não estar "confortável" como candidato
- Filipe Araújo ataca "Ministério das Infraestruturas paradas" e diz que "ministro tem responsabilidades"
- "Tanta coisa para no fim ser um autocarro"
- Metrobus? "Está feito, ponha-se a funcionar", diz Sérgio Aires
- Pizarro lembra tempo de Pedro Duarte como ministro, que defende Governo
- Pedro Duarte acusa PS de fazer "flic-flac" sobre Metrobus: "É um MetroPS"
- Pizarro entende que, neste momento, a "solução" para o metrobus é colocar "em funcionamento"
- Metrobus? "Já que está feito, ponha-se os veículos a funcionar"
- Filipe Araújo entende que Câmara "tem de ter um papel" na construção de hotéis
- Chega quer "qualificar turismo" e não "demonizar" alojamento local
- Bloco sobre turismo: "Há o risco de dar cabo da galinha dos ovos de ouro"
- CDU quer travar alojamento local e novos hotéis no Porto
- PSD acusa Pizarro de promover ilegalmente candidatura de Araújo
- Pizarro pretende devolver "natureza identitária" do Porto e não considera que haja "turistas a mais"
- Pedro Duarte diz que Filipe Araújo é "dito independente" e "ponta de lança do PS"
- Filipe Araújo diz que "Pedro" diz uma coisa e "Duarte" outra e critica Pizarro por apresentar número "irrealista"
- Chega: "Precisamos de apoiar pessoas que têm casa para que não saiam do Porto"
- Bloco de Esquerda critica "apoio a senhorios e construtoras" e considera que há recursos para construir
- CDU critica candidatos por estarem "confortáveis" com rendas "que de moderadas não têm nada"
- Pedro Duarte sugere que proposta de Pizarro é "magia socialista" para construir casas
- Pizarro diz que Governo aderiu a medida sua: "É preciso novo conceito de renda moderada"
Histórico de atualizações
-
PSD acusa Pizarro de promover ilegalmente candidatura de Araújo
O PSD/Porto acusa Manuel Pizarro de estar a “tentar enganar os portuenses com promoção ilegal da candidatura pseudo-independente” de Filipe Araújo.
Em comunicado, citando a notícia do Observador, os sociais-democratas dizem que “há um conluio entre o movimento pseudo-independente de Filipe Araújo e o Partido Socialista de Manuel Pizarro” e falam mesmo “numa manobra clara para enganar os portuenses”.
“A Lei Eleitoral Autárquica e a Comissão Nacional de Eleições são claras: ‘Um cidadão não pode ser proponente de uma lista e simultaneamente candidato noutra lista ao mesmo órgão’. Esta sobreposição de apoios viola claramente a lei, levantando sérias questões sobre a legitimidade das candidaturas e o respeito pelas regras democráticas”, dizem os sociais-democratas.
“Há, por isso, uma afronta aos portuenses e um desrespeito pela cidade do Porto, numa tentativa clara de enganar os portuenses e de comprometer a transparência que a nossa cidade merece”, continuam os sociais-democratas.
“Perante esta tentativa de engano e manipulação do eleitorado portuense, é fundamental apelar à intervenção das instâncias judiciais e da Comissão Nacional de Eleições, para que este momento crucial da nossa democracia, as eleições, seja protegido com a dignidade e transparência que o Porto e os portuenses merecem.”
Candidatos do PS assinaram candidatura independente de Filipe Araújo ao Porto
-
-
Boa noite, este liveblog vai ser arquivado, obrigada por nos ter acompanhado.
-
Porto. Afinal, faltam casas? E os convites pré-eleitorais
Manuel Pizarro (PS), Pedro Duarte (PSD), Diana Ferreira (CDU), Sérgio Aires (BE), Miguel Corte Real (CH) e Filipe Araújo (IND), discutiram a habitação e mobilidade e os convites feitos.
-
-
Todos contra Pedro Duarte e um Pizarro "à vontade". Quem ganhou o debate?
Miguel Corte-Real é “um caso especial”, Diana Ferreira meteu a “cassete” e Sérgio Aires até “tem graça”, mas não chega. E, afinal, qual o trunfo de Filipe Araújo?
Ouça aqui a análise ao debate do Porto numa edição especial de “E o Vencedor É…”
-
-
Miguel Corte Real: "Não pode haver linhas vermelhas nem linhas azuis"
Miguel Corte Real garante que o Chega se apresenta para “trabalhar para resolver o problema das pessoas” e não acredita em “truques” que tem havido “durante a campanha”. “Se me telefonarem vou dizer ‘obrigada e um abraço’. Se eu telefonar vou dar os parabéns”, refere.
E acrescenta que “não pode haver linhas vermelhas nem linhas azuis”.
-
-
"Devíamos todos evitar este tipo de conversas, é isto que desmotiva as pessoas"
Sérgio Aires diz que o objetivo do Bloco é eleger um vereador e que é “evidente que é muito necessário forças de esquerda” para escrutinar um executivo que “sem isso não tinha tido escrutínio praticamente nenhum”. Defende que no poder local o que faz sentido é um acordo para que todos os vereadores tivessem pelouros, isso seria “o ideal”.
“Devíamos todos evitar este tipo de conversas, é isto que desmotiva as pessoas”, lamenta, convidando todos os candidatos a “tomar a medicação”.
-
Diana Ferreira garante que objetivo é "reforço da CDU"
Diana Ferreira recorda percurso da CDU no Porto e diz que objetivo é “reforço da CDU” nas próximas eleições autárquicas, garantindo que o partido está disposto para “contribuir para soluções” desde que respeitando o programa.
-
Tensão no debate: Filipe Araújo garante que foi convidado para vice do PSD, Pedro Duarte desmente
Pedro Duarte é questionado sobre a intervenção judicial que o PSD pediu entretanto sobre os candidatos socialistas proponentes de Filipe Araújo mas diz que não conhecia essa iniciativa porque não tem “o dom da adivinhação” e que a candidatura de Araújo “serve para dividir um eleitorado”.
“Se fosse assim tínhamos posto 400 candidatos a assinar” a candidatura de Araújo, ironiza Pizarro. Pedro Duarte recusa que quisesse Filipe Araújo como vice-presidente — e Araújo diz que é “a pura verdade”.
“Pode fugir à pergunta, mas faltar à verdade não”. Duarte jura que “nunca” convidou Filipe Araújo. E fala em “truques na política”. Volta a falar em Araújo como o “candidato dito independente” por ter criticado a sua proposta para a gratuitidade dos transportes e compara-a com os custos da proposta de Habitação do PS, sugerindo assim que Araújo só critica o PSD.
-
-
Filipe Araújo diz que há "partidos a insinuar coisas" e que quem assinou não tem de votar no movimento
Filipe Araújo, sobre os apoios comuns, diz que “há partidos que o que fazem é insinuar coisas”. Lembra que teve 15 mil assinaturas e que foram pessoas que quiseram “que o movimento se apresente a eleições” e, lembra, “não quer dizer” que votem em si.
-
Pizarro acusa Pedro Duarte de ser "delegado do Governo" e não estar "confortável" como candidato
Manuel Pizarro ataca Pedro Duarte por ter “medo de confrontar um ministro só porque é do seu partido, aparece como delegado do Governo no Porto”.
Sobre a notícia do Observador sobre candidatos socialistas que foram proponentes da candidatura de Filipe Araújo, diz que há “três ou quatro dos 400 que subscreveram”, que “não faz ideia” sobre o assunto e que deve ser reflexo do espírito “livre” do Porto. Se o tivessem consultado teria sugerido que não o fizessem, mas como o Porto é uma “cidade de liberdade” não os vai cofnrontar, diz.
Acusa ainda Pedro Duarte de se sentir “desconfortável” e não verdadeiramente na pele de candidato, fazendo uma acusação disparatada. Não responde sobre quem chamaria para fazer maiorias se fosse preciso, mas diz que tem “provas dadas de diálogo” e que governará com tranquilidade.
-
-
Filipe Araújo ataca "Ministério das Infraestruturas paradas" e diz que "ministro tem responsabilidades"
Filipe Araújo, independente, PS e PSD estão “completamente sem norte” e agem como “quem vem a seguir que feche a porta”. Relativamente à mobilidade, ataca o “Ministério das Infraestruturas paradas” para justificar o que está a acontecer no Metrobus e outras zonas.
“A única coisa que queremos é um Metrobus a andar. E ministro tem responsabilidades nisto”, refere o candidato independente.
-
"Tanta coisa para no fim ser um autocarro"
Miguel Corte-Real ironiza e diz que a Metrobus não é MetroPS, mas BusPS, “porque de metro não tem nada”. Explica que a resistência inicial ao projeto foi ultrapassada, mas depois foi “tudo mal feito”, com obras “estapafúrdias” e “tanta coisa para no fim ser um autocarro”.
Por isso, acusa os governantes de terem “criado uma anedota para o país”. “Que tipo de pessoas é que se sentou à mesa e achou que era uma ótima ideia o autocarro fazer a rotunda em contramão?”, dispara.
Discorda da ideia de que agora que está feito deve continuar-se o projeto: “Não me contento com pouco”.
-
-
Metrobus? "Está feito, ponha-se a funcionar", diz Sérgio Aires
Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda, considera que alojamento ser propriedade de “três ou quatro empresas não fica na cidade, no país e vai para paraísos fiscais”. “O que temos não é alojamento local”, atira, com Miguel Corte Real a dizer que é preciso “criar benefícios” para os portuenses que façam o alojamento local referido por Sérgio Aires, em que se vai passear com os turistas e dar a conhecer a cidade.
Em relação ao Metrobus, Sérgio Aires diz que adversários “estiveram calados tanto tempo sobre o assunto”. O percurso “desagrada” porque “levar o povo à Foz é uma coisa chata e as pessoas não querem”, atira. “Está feito, ponha-se a funcionar!”, atira, salientando que seria uma “vergonha alheia fazer um retrocesso”.
-
Pizarro lembra tempo de Pedro Duarte como ministro, que defende Governo
Manuel Pizarro lembra a data em que Pedro Duarte tomou posse para dizer que o Governo podia ter feito algo e candidato do PSD, IL e CDS diz que “Governo fez o que é suposto: deixar acabar o contrato da administração em funções”.
Pizarro acusa: “Pedro Duarte só não quer falar do Porto”.
-
Pedro Duarte acusa PS de fazer "flic-flac" sobre Metrobus: "É um MetroPS"
Pedro Duarte diz que “sorri perante o flic-flac socialista”, porque o Metrobus é um “MetroPS”, “fervorosamente apoiado pelo Governo de que Pizarro fazia parte, cujo autor é o seu amigo, ministro do Ambiente de então”, atira. Ainda assim, achar-se que é o ministro em Lisboa que vai delinear a obra é “ridículo”. É um “desperdício” e uma “irresponsabilidade”.
“Felizmente julgo que o pesadelo vai acabar quando a administração socialista deixar a Metro daqui a uns dias. É um profundo desrespeito pelas pessoas”, atira.
Dá razão à CDU dizendo que se deve tirar as portagens da CREP a partir de janeiro e que se deve ponderar os pórticos para pesados na VCI.
-
Pizarro entende que, neste momento, a "solução" para o metrobus é colocar "em funcionamento"
Manuel Pizarro, do PS, considera que a primeira fase do metrobus “só tem a solução de colocar em funcionamento”. E entende que é uma “provocação” que a empresa avance com a segunda fase quando há visões diferentes entre os candidatos que vão a votos.
-
-
Metrobus? "Já que está feito, ponha-se os veículos a funcionar"
Diana Ferreira diz que “já lá vai o tempo” em que a maioria do alojamento local era de famílias e não de fundos imobiliários que “compram prédios inteiros”. E diz que os trabalhos associados a turismo têm baixos salários e são precários.
Sobre o Metrobus, recorda que a CDU foi muito crítica do processo e que até pediu uma comissão de acompanhamento. Neste momento, a obra está feira: “Já que está feita, ponha-se os veículos a funcionar”, diz, embora considerando precipitado avançar com a segunda fase.
Diz que o projeto não ajuda em nada à mobilidade. Além disso, há problemas estruturais: é preciso uma rede articulada de transportes que não seja só municipal (para quem se desloca para ir trabalhar para o Porto), com uma expansão da linha do metro e o incentivo à mobilidade suave, com um Porto ciclável. Também defende a retirada de portagens na CREP.
-
Filipe Araújo entende que Câmara "tem de ter um papel" na construção de hotéis
Filipe Araújo, independente, recorda as palavras de Pedro Duarte sobre “excesso de pessoas”. “Pedro Duarte diz muitas vezes que somos uma bengala, só tenho uma bengala, que é a da queima das fitas”, atira.
Sobre o alojamento local, refere que há um problema nos “ilegais”, salientando que há lojas “de fachada espalhadas pela cidade” e que é preciso “combater e fiscalizar”. Relativamente aos hotéis, diz que quem os permite é o Turismo de Portugal, crente de que “Câmara tem de ter um papel”.
“Não temos uma atividade de monocultura de turismo na cidade”, garante.
-
Chega quer "qualificar turismo" e não "demonizar" alojamento local
Miguel Corte-Real diz o Porto foi evoluindo e adaptando-se ao seu tempo, com a sua economia, e que é preciso saber que cidade se quer. “Temos de ter melhor turismo”, defende, “qualificando o turismo que vem”. “Percebo toda a gente que quer visitar o Porto, não podemos privá-los disto, mas temos de ter uma estratégia”.
O candidato do Chega fala em atrair turistas com mais capacidade de investimento. Sobre a taxa turística, diz que é por princípio contra aumentar impostos e taxas — “mais receitas só vai servir para mais má despesa pública”. O objetivo da taxa é combater as externalidades que o turismo gera. No alojamento local diz que é preciso privilegiar empresas a investir no setor, sem criar “um demónio” sobre o assunto, sobretudo para as famílias que pouparam e investiram num alojamento local.
-
Bloco sobre turismo: "Há o risco de dar cabo da galinha dos ovos de ouro"
Sérgio Aires, entre risos, diz que vai começar a “tomar medicação nos debates” porque “se diz uma coisa nos debates e outra noutros”. Distingue habitação pública de social
“O tema que está aqui é economia e qual quer ter. Temos monocultura económica do turismo”, refere, frisando que “há turismo a mais e que são turistas que o dizem”. “Podemos cair no risco de dar cabo da galinha dos ovos de ouro”, alerta, realçando que a taxa turística agora “serve para tudo”.
O candidato também considera que o alojamento local foi “responsável” pela falta de casas.