Momentos-chave
- Carneiro diz que na escolha do governador do BdP deve imperar o interesse nacional
- PCP pediu audiência ao Presidente da República sobre situação do país “preso por arames”
- Depois de líder do PS responsabilizar Governo por "ódio" contra imigrantes, Montenegro responde que oposição não conhece a "realidade"
- Montenegro responde a Carneiro rejeitando intenção "eleitoralista" nas medidas para os pensionistas
- Montenegro compromete-se a "levar até ao fim a construção do Hospital Universitário do Funchal"
- Com "orgulho" no PSD Madeira e em Miguel Albuquerque, Montenegro promete trabalhar em nova lei de finanças regionais
- Montenegro: "Não estamos no Governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer"
- PCP defende que “drama da habitação” precisa de resposta pública nacional
- Livre, BE e PAN reivindicam-se “do lado certo da história” com coligação “de resistência” em Cascais
- Governador do Banco do Portugal será anunciado na quinta-feira, diz Montenegro
- Montenegro aberto ao diálogo com todos os partidos, mas recusa "contratos de exclusividade"
Histórico de atualizações
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Bom dia. Fica por aqui a cobertura da atualidade política em Portugal deste domingo.
Pode continuar a acompanhar a cobertura desta segunda-feira, minuto a minuto, neste novo liveblog.
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Carta aberta pede avaliação da atual direção do PAN "sem receio de ter de mudar"
Subscrita pela antiga deputada Bebiana Cunha e outros ex-dirigentes pede uma avaliação da direção do partido “sem receio de ter de mudar”, acusando liderança de se desviar de “valores fundadores”.
Carta aberta pede avaliação da atual direção do PAN “sem receio de ter de mudar”
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Carneiro diz que na escolha do governador do BdP deve imperar o interesse nacionalRUI MANUEL FARINHA/LUSA
O secretário-geral do PS considerou hoje que na escolha para o cargo de governador do Banco de Portugal (BdP) “o que deve imperar é o interesse nacional” e lembrou que Mário Centeno tem prestígio nacional e internacional.
“Nestas matérias, como ocorre com o governador do BdP, o que deve imperar é o interesse nacional”, disse José Luís Carneiro, em Guimarães, no distrito de Braga.
Aos jornalistas, à entrada para a apresentação da Comissão de Honra da candidatura de Ricardo Costa à presidência da Câmara Municipal de Guimarães, o secretário-geral do PS centrou as suas declarações na importância do crescimento da economia, evitando comentar polémicas nacionais, mas sobre a escolha do governador do BdP disse que “o estatuto de Mário Centeno deve ser aproveitado”.
“Vamos aguardar pela decisão do Governo. É evidente que o doutor Mário Centeno tem um prestígio no país e tem um prestígio internacional (…). Este estatuto deve, do meu ponto de vista, ser aproveitado pelo país. Não aproveitar este estatuto, este prestígio, significa não defender convenientemente o interesse do nosso país”, referiu.
José Luís Carneiro recordou que “Mário Centeno é dos ex-ministros das Finanças e dos responsáveis máximos dos bancos centrais mais respeitados na Europa”, razão pela qual considerou que se deve “ter a capacidade para reconhecer o valor dos outros, independentemente de serem do nosso partido ou não”.
“Por exemplo, hoje aqui nesta cerimónia, uma grande percentagem das pessoas que aqui se encontram são empresários que não são do Partido Socialista. Votam muitas vezes no PSD, votam no CDS, temos aliás pessoas da Comissão de Honra que foram do CDS. O que é que isto significa? Quando colocamos o interesse das pessoas, o interesse de uma região, o interesse de um país à frente dos interesses partidários, a isso se chama o interesse nacional”, concluiu.
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PCP pediu audiência ao Presidente da República sobre situação do país “preso por arames”
O secretário-geral do PCP criticou as prioridades do Governo quando problemas como os da saúde se agravam e disse que pediu uma audiência ao Presidente da República para falar sobre o país “preso por arames”.
“Acabámos de ter o debate do Estado da Nação há poucos dias e ficou muito claro qual é o estado em que estamos, de um país preso por arames (…) Nesse quadro entendemos que tinha interesse um encontro com o senhor Presidente sobre a situação geral do país”, afirmou Paulo Raimundo aos jornalistas à margem de uma iniciativa da Juventude Comunista Portuguesa na Amora (município do Seixal).
Questionado sobre se abordará a lei dos estrangeiros, Raimundo disse que esse será um tema em conjunto com outros, destacando a saúde e recordando as urgências fechadas.
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Montenegro já admite manter Centeno. Governador “reúne todos os requisitos” para o cargo
O mandato do governador do Banco de Portugal terminou este sábado, 19 de julho. Ainda não se sabe quem vai suceder a Centeno, e Montenegro já admite manter o atual governador no cargo.
Montenegro já admite manter Centeno. Governador “reúne todos os requisitos” para o cargo
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Depois de líder do PS responsabilizar Governo por "ódio" contra imigrantes, Montenegro responde que oposição não conhece a "realidade"
Montenegro terminou o discurso no Chão da Lagoa com o tema da imigração, respondendo a José Luís Carneiro.
“Precisamos de atrair e integrar bem os nossos imigrantes”, afirmou o líder social-democrata. “Quando os outros olham para nós e veem que uma política de regulação e dignificação da imigração, para eles, significa ódio, eles não sabem a realidade que têm pela frente.”
A frase foi uma referência ao artigo publicado este domingo pelo líder do PS no Público, no qual José Luís Carneiro escreveu: “A primeira marca deste Governo foi dar à extrema-direita uma inimaginável vitória política e cultural, que terá graves consequências no país e nas nossas relações com os países de expressão portuguesa. Com essa atitude — lamento dizê-lo — o senhor primeiro-ministro tornou-se corresponsável pelo ambiente inamistoso que os imigrantes começam a encontrar por toda a parte e pelos incidentes de ódio que possam vir a acontecer.”
Para Montenegro, “aqueles que não sabem a realidade que têm pela frente mostram que não estão ao nível de ter responsabilidades de Governo em Portugal”.
“As eleições servem para que o povo decida as opções fundamentais que quer para o futuro do país. E as eleições servem para que os políticos ouçam a vontade do povo”, disse ainda. “O povo quis que as opções fundamentais do Governo fossem aquelas que estavam no programa da AD. E aqueles que estão hoje no Governo, que somos nós, vimos aquilo que o povo disse quando votou em nós e quando votou nos outros partidos.”
“Vamos estar à altura da confiança que recebemos do povo”, terminou Montenegro.
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Montenegro responde a Carneiro rejeitando intenção "eleitoralista" nas medidas para os pensionistas
Luís Montenegro aproveitou o discurso no Chão da Lagoa também para responder ao líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que este domingo, num artigo de opinião no Público, acusou o Governo de eleitoralismo e deixou duras críticas à AD por se aproximar da extrema-direita em matéria de imigração.
“O nosso Governo é um Governo de inspiração social-democrata. É um Governo que não deixa ninguém para trás. É um Governo que quer que aqueles que estão na vida ativa sintam que vale a pena trabalhar, que vale a pena chegar ao fim do mês e ter um rendimento maior, porque as pessoas no final do mês podem ter melhores salários e podem pagar menos impostos”, afirmou Montenegro. “Estamos a diminuir os impostos sobre o rendimento do trabalho.”
“É um Governo que olha para os jovens e está ainda a diminuir mais os impostos sobre o rendimento dos jovens nos 10 primeiros anos de vida ativa. O nosso Governo é um Governo que não se esquece dos reformados, dos pensionistas, daqueles que tiveram uma vida inteira de trabalho, em especial daqueles que têm as pensões mais baixas”, disse.
“Fico até muito admirado — numa semana em que nós anunciamos um suplemento extraordinário para os pensionistas que têm as reformas mais baixas — que a oposição, em vez de saudar o Governo por nós termos um equilíbrio nas nossas contas públicas e utilizarmos o resultado desse equilíbrio para ajudarmos aqueles que têm maior dificuldade, critique o Governo e veja nisso uma intenção eleitoralista”, disse Montenegro.
“Não, a intenção não é eleitoralista. A intenção é de justiça social. Ajudar aqueles que têm mais dificuldade. A intenção é de aproveitarmos o facto de termos hoje um país que está a criar mais riqueza e aproveitarmos a criação de riqueza para a redistribuirmos de forma mais justa”, respondeu. “Continuem a confiar neste projeto. Vamos continuar a criar mais riqueza. A melhor maneira de combater a pobreza é criar riqueza.”
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Montenegro compromete-se a "levar até ao fim a construção do Hospital Universitário do Funchal"
No discurso no Chão da Lagoa, Luís Montenegro promete que o Governo vai continuar “a salvaguardar o financiamento e o compromisso de levar até ao fim a construção do Hospital Universitário do Funchal, que vai servir a Madeira, vai servir o Porto Santo e vai servir Portugal, porque é também um equipamento ao serviço de todo o país”.
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Com "orgulho" no PSD Madeira e em Miguel Albuquerque, Montenegro promete trabalhar em nova lei de finanças regionais
Luís Montenegro diz ainda que o PSD nacional tem “muito orgulho do PSD Madeira” e dos seus responsáveis, a começar por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.
“Temos muito orgulho naquilo que já fizemos nos últimos 50 anos. Temos muito orgulho naqueles que estão no Governo Regional, naqueles que estão na Assembleia Legislativa Regional, mas também naqueles que estão e vão estar nas câmaras municipais”, afirmou, prometendo vitória nas eleições autárquicas de 12 de outubro.
“Nós na Madeira vamos a todas as eleições para ganhar”, assinalou, prometendo a “colaboração do Governo”.
Dirigindo-se diretamente a Miguel Albuquerque, afirmou: “O Governo da República está empenhado em poder, com as regiões autónomas, trabalhar para termos uma lei de finanças regionais que dê previsibilidade, sustentabilidade às fianças regionais, ara que haja condições para servir o povo das regiões autónomas dando-lhes as mesma oportunidades que todos os portugueses devem ter em todo o território do país.”
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Montenegro: "Não estamos no Governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer"
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está neste momento a discursar na Festa do Chão da Lagoa, na ilha da Madeira, na qualidade de presidente do PSD.
Dirigindo-se especificamente aos habitantes das regiões autónomas, começa por falar das dificuldades nas viagens entre regiões autónomas e continente.
“Hoje já é mais barato porque o Governo que nós lideramos diminuiu as tarifas. Temos hoje uma tarifa social de mobilidade que é mais amiga do transporte, mais amiga da possibilidade de as pessoas viajarem entre a Região Autónoma e o Continente”, diz.
“Sabemos que é preciso fazer mais. Vamos mesmo criar condições para termos uma plataforma, uma aplicação, para as pessoas não passarem as horas que passam nas filas dos correios à espera de verem retribuído o seu esforço de antecipar o dinheiro para as viagens”, sublinha.
A propósito do tema, afirma que está no Governo para “resolver problemas” das pessoas.
“Sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas estamos no Governo para resolver problemas. Não estamos no Governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer, com aquilo que os outros andam permanentemente a tentar descobrir como perturbações, como fantasmas nas vidas de todos nós”, explica.
“Não temos fantasmas no nosso Governo. Temos pessoas, temos problemas que queremos resolver”, acrescenta.
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PCP defende que “drama da habitação” precisa de resposta pública nacional
O líder do PCP disse hoje que nenhum município resolve sozinho “o drama da habitação”, tornando urgente uma resposta pública nacional, e que a demolição de barracas em Loures foi incorreta ao deixar pessoas “sem o teto que tinham”.
“Loures está em condições de resolver este problema por si só? Não está, nem Loures, nem a Amadora, nem Almada. Isto é uma coisa, outra coisa é a forma como se acha que se pode resolver por cima de tudo e de todos”, disse Paulo Raimundo aos jornalistas, à margem de uma reunião da Juventude Comunista Portuguesa (JCP) na Amora, município do Seixal.
Para o secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), o recente processo de demolição de barracas em Loures “não foi correto” e as pessoas que viviam naquelas barracas mereciam “um tratamento humano”.
“Loures não é um território autónomo, não está ali montado um condado, não há xerifes em Loures nem no país, não me parece que tivesse sido o procedimento adequado. (…) Podemos dizer que aquilo não é uma habitação condigna, pois não, mas é o teto que tinham”, afirmou Raimundo aos jornalistas.
Sobre a questão da legalidade daquelas habitações, Raimundo destacou que se a discussão é legal a lei fundamental é a Constituição da República Portuguesa “que consagra o direito de habitação condigna para toda a gente” e aí “há muita gente a incumprir a lei”.
Para o líder esta questão evidencia que a crise da habitação precisa de uma solução nacional e não isolada, recordando que, entre outras medidas para a habitação, o partido defende que sejam canalizados recursos equivalentes a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) para um Programa Nacional de Habitação (de construção, manutenção e remodelação de habitações públicas).
“Isto não é um problema da área metropolitana, é um problema das áreas metropolitanas em particular mas do país inteiro. (…) Precisamos de uma política integrada, precisamos de um plano nacional de habitação. Batemo-nos muito nesta matéria na campanha eleitoral e vamos continuar a insistir porque se não for assim não há alternativa para este problema”, disse.
Raimundo criticou ainda as medidas do Governo para a habitação, considerando que o que faz é “apoiar, dar benesses, apoios, dinheiro àqueles que trouxeram à situação de hoje, que é a banca e os fundos imobiliários”.
Ainda segundo Raimundo, além da crise da habitação estar a levar ao problema das barracas são também muitas as pessoas que mantêm a casa com grandes sacrifícios, que “estão a deixar de comer, a deixar de ir à rua, a deixar de ir ao cinema, para conseguir aguentar as despesas, a casa”.
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Livre, BE e PAN reivindicam-se “do lado certo da história” com coligação “de resistência” em Cascais
Os líderes do Livre, BE e PAN consideraram hoje estar “do lado certo da história” com a coligação autárquica em Cascais, que dizem assumir um lado de resistência contra “os ventos contrários” no país e no mundo.
O economista Alexandre Abreu e até agora deputado municipal pelo BE oficializou a candidatura à Câmara Municipal de Cascais, apoiado pela coligação formada pelo BE, Livre e PAN, com o slogan “Futuro em Comum”, que tem como candidata à Assembleia Municipal Safaa Dib, do Livre, e como mandatário João Paulo Batalha.
Na apresentação da candidatura, que decorreu no Parque Urbano da Quinta de Rana, os três líderes elogiaram os candidatos e o mandatário, conhecido pelas suas posições contra a corrupção, mas deixaram também uma leitura nacional deste entendimento “entre pessoas que se veem todos os dias do lado certo de um parlamento que consegue dialogar”.
O deputado e porta-voz do Livre Rui Tavares defendeu que a coligação assenta numa visão comum de ideia de futuro e de liberdade, que considera ter sido distorcida nos últimos tempos, e colocou em confronto duas visões de sociedade.
“Queremos um país desconfiado, queremos um país em que o pobre está zangado com o desgraçado que está zangado com o miserável que está zangado com o vizinho do outro lado da rua, todos eles zangados com o imigrante? Ou queremos um país que é Portugal no seu melhor, que é também, Cascais no seu melhor, um país da entreajuda, um país da responsabilidade mútua em que todos somos responsáveis pelo nosso futuro, um país da bondade?”, perguntou.
Já a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, foi mais direta nas críticas ao atual Governo PSD/CDS-PP, que acusou de substituir as suas ideias sobre serviços públicos pelo combate à imigração.
“A direita fala dos temas da extrema-direita porque quer poder, porque se quer manter no poder. É uma política meramente oportunista”, acusou, considerando que o Chega nem sequer precisa de ter ministros para chegar ao poder porque os do PSD têm sido “intérpretes da política da extrema-direita”.
Pelo contrário, defendeu, os três partidos que hoje assumem a coligação autárquica em Cascais querem “resistir aos ventos que sopram cada vez mais fortes e mudar o sentido do vento, mudar o sentido do curso do rio, lutar contra esta vaga da história”.
“Para isso precisamos de duas coisas: a primeira é juntar forças, juntar partidos, juntar movimentos sociais, juntar independentes, juntar sociedade civil, juntar quem se quer juntar por este programa. E em segundo lugar precisamos de um programa, de uma visão, de um projeto”, afirmou, considerando que esta união em Cascais pode ser um ponto de partida.
A líder do PAN, Inês Sousa Real, salientou igualmente que os três partidos “estão do lado certo da história” e disse que estarão juntos “noutros pontos do país”.
“Não só Cascais, mas Portugal enfrenta neste momento um desafio muito grande, democrático, das boas políticas, de construirmos local para pensarmos global e de garantirmos que assim podemos dar um futuro não apenas às presentes e às futuras gerações”, disse.
O candidato Alexandre Abreu invocou o seu trabalho já feito na autarquia e enalteceu esta coligação para combater “as forças do ódio e do divisionismo”.
No final, foi questionado pelos jornalistas por que razão não foi possível incluir o PS nesta coligação, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa.
“A possibilidade de coligações depende sempre da realidade política local e as propostas do PS aqui em Cascais e a visão do PS para o concelho afastam-se muito daquilo que é o centro comum da visão desta coligação. Desde o primeiro momento, tanto da parte deles como da nossa parte, não houve uma disponibilidade para procurar colmatar essas diferenças porque simplesmente são demasiado grandes”, afirmou.
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Governador do Banco do Portugal será anunciado na quinta-feira, diz Montenegro
Luís Montenegro adiantou que o nome do novo governador do Banco de Portugal será anunciado esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros. “Durante a próxima semana tomaremos essa posição e na quinta-feira anunciamos”, disse aos jornalistas à chegada à festa do Chão da Lagoa, na Madeira.
Questionado sobre o perfil que procura no governador do Banco de Portugal, o primeiro-ministro apontou que não são características que mudem com o tempo. “Uma pessoa competente e que garanta tudo aquilo que são o cumprimento das funções de um banco central”, afirmou.
Montenegro não se comprometeu sobre se se o Governo planeia manter no cargo Mário Centeno ou escolher um novo nome, dizendo apenas que o governador que por estes dias cessou funções “reúne todos os requisitos” para o cargo.
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Montenegro aberto ao diálogo com todos os partidos, mas recusa "contratos de exclusividade"
O primeiro-ministro sublinhou este domingo que está disponível para dialogar com os partidos à esquerda e à direita e que não compreende as críticas sobre uma aproximação do Governo ao Chega em matéria de imigração. Luís Montenegro respondia a perguntas dos jornalistas à chegada à festa do Chão da Lagoa, na Madeira.
“Há muitas matérias em que o PS tem alguma proximidade de posições connosco e depois há outras matérias em que o PS tem alguma teimosia relativamente às posições que assumiu durante oito anos de governação. E nós até compreendemos isso democraticamente”, começou por dizer. “O que já não compreendo bem é que não respeitem que um Governo que prometeu aos portugueses uma política diferente, que os portugueses validaram, não possa aceitar que haja uma aproximação de posições com outros partidos que tem um posição mais condizente com aquela que o Governo tem”, afirmou.
Luís Montenegro disse ainda que se para existir espírito de colaboração entre partidos fosse preciso um “contrato de exclusividade” o país estaria sempre com coligações. “Eu prometi aos portugueses que não ia fazer nem coligação com o Chega, nem com o PS e não vou fazer”, assegurou.
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Bom dia. Abrimos este liveblog para acompanhar a atualidade política deste domingo.
Pode consultar o que aconteceu este sábado, marcado pela Convenção Nacional da Iniciativa Liberal que elegeu Mariana Leitão como líder do partido, neste outro artigo em direto. Obrigada por nos acompanhar.
Mariana Leitão diz que IL “está pronta para liderar”, mas avisa que não cede “ao consenso podre”