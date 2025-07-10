Momentos-chave
- Sócrates: "Espero que o MP apresente finalmente uma prova"
- Sessão termina mais cedo e é retomada na terça-feira com o TGV no tema do Grupo Lena
- Sócrates acusa MP de fazer uma "acusação covarde" nos factos relacionados com a Parque Escolar
- Acusação de favorecimento ao grupo Lena é "genérica", segundo Sócrates, que apresenta dados de adjudicações
- Fechado o capítulo da PT, Sócrates anuncia intenção de começar o tema do Grupo Lena
- Sócrates diz que ex-administrador da PT ficou de "coração partido" com a venda da Vivo
- Sócrates diz que decisão da Caixa na OPA da Sonae foi uma "avaliação sólida" feita com estudos próprios
- Sócrates rejeita que tivesse imposto urgência na compra da OI
- Sócrates alega que a Autoridade da Concorrência era favorável à OPA e confundiu a neutralidade do Governo
- Trabalhos retomados no julgamento
- Sem declarações de Sócrates à saída do tribunal para a pausa para almoço
- Sócrates sobre Belmiro de Azevedo: "Fazia parte das minhas funções de PM aturar essa arrogância"
- Sócrates: "As minhas declarações são a verdade. Estou a dizer a verdade há mais de 10 anos"
- Sócrates garante: "Nunca recebi nenhum dinheiro do meu primo José Paulo"
- Sócrates irrita-se com MP: "Não sei se estamos num julgamento ou no Parlamento"
- "Vão chamar pai a outro", diz Sócrates sobre a alegada responsabilidade do Governo no fracasso da PT na Oi
- Sócrates lembra críticas da direita ao uso da golden share, mas que Cavaco lhe deu razão
- Sócrates fica impaciente com MP, juíza chama a atenção e ex-governante invoca os "instintos de simpatia"
- À chegada ao tribunal Sócrates atira ao MP: espero que ao fim de 12 anos apresentem provas
- As escutas da discórdia que marcaram a terceira sessão
- Ao terceiro dia, o antigo primeiro-ministro fixou o alvo no MP
Histórico de atualizações
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Termina aqui o liveblog de acompanhamento do quarto dia do julgamento do processo Operação Marquês, preenchido pelos esclarecimentos do antigo primeiro-ministro José Sócrates.
Obrigada pela preferência. Boa noite!
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A destruição da obra, a "motivação política" e os "deputados do PSD". Como Sócrates viu um "Parlamento" no julgamento
Antigo primeiro-ministro acentuou a tónica política nos ataques ao MP, negou favorecimentos ao grupo Lena, disse desconhecer transferências do primo e defendeu o legado do seu Governo no julgamento.
A destruição da obra, a “motivação política” e os “deputados do PSD”. Como Sócrates viu um “Parlamento” no julgamento
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Sócrates: "Espero que o MP apresente finalmente uma prova"
À saída do tribunal após a quarta sessão, depois de ter começado a abordar o núcleo de factos relacionados com o grupo Lena, designadamente o suposto favorecimento da empresa e a Parque Escolar, José Sócrates renovou as críticas ao Ministério Público.
“Como é possível alguém escrever num papel que o meu Governo beneficiou o grupo Lena? No meu governo piorou a quota de mercado”, sublinhou, reiterando a “motivação política” do MP contra uma linha do seu Governo e que os procuradores devem apenas garantir a “legalidade democrática”.
“Durante anos a fio houve uma suspeita. Fez essa campanha e isso é falso. A auditoria da Parque Escolar nunca foi publicada. E o que diz essa auditoria? Que o grupo Lena teve um valor de adjudicações similar às outras empresas”, continuou.
Para o antigo primeiro-ministro, “é preciso ter muita paciência” perante determinadas acusações e deixou um recado aos magistrados do MP no julgamento: “Espero que o MP apresente finalmente uma prova. Onde estão as provas de que favoreci fosse quem fosse? Do BES já acabou, do grupo Lena… vai demorar. Não faço ideia quando vai acabar (o interrogatório). Estou aqui honestamente para me defender, para mostrar que isto é um monumental embuste”.
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Sócrates diz que intenção de MP com a Parque Escolar era "destruir" a sua obra política
No final da quarta sessão do julgamento, cuja ultima parte foi dedicada à Parque Escolar, José Sócrates sublinhou que “a acusação não é por acaso”. “Tem uma motivação, uma intensão, um ânimo. A intenção é de atacar uma bandeira politica do governo. O Ministério Público tinha a intenção de me atacar pessoalmente”, acussou.
“Essa motivação politica deu no que deu. Doze anos depois damo-nos conta de que tudo o que Ministério Público disse era falso”, afirmou. Sócrates acrescentou que os procuradores “não ouviram ninguém”, nem júris, nem responsáveis da empresa, nem a ministra responsável por aquela pasta.
“É querer destruir a obra politica de alguém, sugerindo que alguma coisa não está bem”, critica.
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Sessão termina mais cedo e é retomada na terça-feira com o TGV no tema do Grupo Lena
A quarta sessão de julgamento terminou hoje mais cedo, após José Sócrates considerar terminadas as suas declarações sobre a relação com o grupo Lena e a Parque Escolar, remetendo a parte do TGV para a próxima sessão.
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Sócrates acusa MP de fazer uma "acusação covarde" nos factos relacionados com a Parque Escolar
Sobre a Parque Escolar, José Sócrates começa por desferir duras críticas ao Ministério Público, imputando uma acusação “covarde”, sem crimes, mas com “sugestões e inuendos”.
“Foi a primeira acusação que dirigiram contra mim quando eu ainda estava na prisão. Fizeram-no à traição como fazem sempre, puseram as informações nos jornais, para que as pessoas não se possam defender”, afirmou, continuando: “O MP não lhe atribui nenhum ilícito, é mesmo isso que diz o juiz Ivo Rosa. Estamos aqui diante de uma coisa absolutamente singular: uma acusação sem crime, mas em que são referidas as adjudicações e a Parque Escolar”.
A juíza Susana Seca ainda sublinhou que a Parque Escolar não faz parte do objeto do processo, mas Sócrates reiterou que faz, apesar de não haver imputação de crimes sobre estes factos na pronúncia. Para o antigo primeiro-ministro, “esta é a pior das acusações”, pois há informação no processo Marquês sobre a Parque Escolar.
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Acusação de favorecimento ao grupo Lena é "genérica", segundo Sócrates, que apresenta dados de adjudicações
O antigo primeiro-ministro aborda agora a acusação de favorecimento ao Grupo Lena para garantir que não só é “genérica”, como também falsa, procurando sustentar a sua posição com estatísticas de quota de adjudicações de obras do Estado.
“Essa é uma acusação genérica, a de que durante todo o tempo de Governo protegi e favoreci a empresa. Nada mais falso. Se compararmos a quota de mercado do meu Governo, a quota de mercado do Lena nas adjudicações do Estado foi 2,54%. Quanto é que teve em igual período dos seis anos anteriores? Nos governos de António Guterres e Durão Barroso teve 2,93%. O que quer dizer que diminuiu”, argumentou.
Relativamente aos factos sobre o grupo Lena, José Sócrates manifestou a intenção de começar pela relação com aquele grupo empresarial e depois passar à Parque Escolar, deixando o capítulo do TGV para terça-feira, uma vez que esse assunto “vai demorar muito”.
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Fechado o capítulo da PT, Sócrates anuncia intenção de começar o tema do Grupo Lena
Depois de breves questões da defesa de Sofia Fava, é fechado o capítulo dos esclarecimentos sobre a PT.
José Sócrates anunciou a intenção de seguir agora para as suas declarações relacionadas com os factos associados ao Grupo Lena, mas sugeriu começar apenas esse tema na terça-feira. A juíza Susana Seca deu indicação para fazer um breve intervalo e assinalou que o tema começará a ser abordado ainda hoje, mas que a sessão não deverá começar tarde.
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Sócrates diz que ex-administrador da PT ficou de "coração partido" com a venda da Vivo
A defesa de Henrique Granadeiro, ex-administrador da Portugal Telecom, perguntou também ao ex-primeiro-ministro se este conhecia a posição dele sobre a venda da Vivo (joint-venture entre a PT e a espanhola Telefónica). “Não posso afirmar com segurança qual era a posição de Henrique Granadeiro”, começou por notar, enquadrando que nunca este lhe disse diretamente o que pensava.
“Fiquei com a sensação, com a mais completa honestidade, de que quando fez aquele telefonema [a avisar da venda da Vivo], ficou com o coração partido”, explicou. “Eu nem o deixei exprimir a opinião, disse-lhe logo o que eu pensava (…) Foi isso que se passou naquela terrível noite”, afirmou.
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Sócrates diz que decisão da Caixa na OPA da Sonae foi uma "avaliação sólida" feita com estudos próprios
José Sócrates responde agora a questões da defesa de Henrique Granadeiro, a cargo da advogada Dirce Rente, e defende que a decisão da Caixa de rejeitar a desblindagem de estatutos da PT — que era uma condição necessária para a viabilização da OPA da Sonae — foi fundamentada em estudos próprios da CaixaBI que traduziram uma avaliação “sólida” de que a proposta era baixa.
“Sabia que a Caixa tomaria a decisão sobre o seu voto com os próprios estudos que tinham feito e que concluíram que o valor era baixo… Que o valor estava no intervalo da avaliação, mas na parte de baixo. Foi uma avaliação sólida e feita com responsabilidade, porque era uma decisão importante”.
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Sócrates rejeita que tivesse imposto urgência na compra da OI
Ainda em resposta a questões do advogado de Zeinal Bava (antigo CEO da PT), o ex-primeiro-ministro José Sócrates sublinhou que não houve no Governo “nenhuma imposição de urgência” na compra da OI.
O antigo governante lembrou que o ponto central da posição do Governo era de manter presença no mercado brasileiro e que nisso “não vergaram”. Garante que apenas lhe foi transmitido que o clima entre a PT e a Telefónica — ambas envolvidas na operadora brasileira Vivo — era mau.
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Sócrates: "Nunca hesitei em defender uma linha impopular ou contra os outros partidos"
José Sócrates rejeitou que a decisão de neutralidade do seu Governo sobre a OPA da Sonae à PT tenha sido influenciada por quaisquer vozes a favor ou contra de outros partidos em relação a esta operação, salientando que apenas pesou uma “razão de Estado” para o posicionamento.
“As nossas posições eram sempre do Estado. Estávamos no Governo e nunca hesitei em defender uma linha impopular ou contra os outros partidos. Tive sempre este ponto de vista e se outros partidos eram contra a OPA, a atitude que melhor defendia os interesses nacionais era não ter uma posição a favor de um lado ou do outro. Não tenho memória se os outros partidos tinham uma posição, mas não me interessa”, referiu. (…)
O antigo primeiro-ministro, que liderava então um Governo de maioria absoluta, realçou também que “todos os políticos têm presente a necessidade de fazer compromissos” e que poderia ter tido isso em conta com vista a um “consenso”, mas garantiu que não foi o caso.
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Sócrates alega que a Autoridade da Concorrência era favorável à OPA e confundiu a neutralidade do Governo
Em resposta a questões do advogado de Zeinal Bava sobre a celeridade da decisão da Autoridade da Concorrência (75 dias) relativamente à concentração (de quota de mercado daqueles intervenientes), o antigo primeiro-ministro sinalizou a sua impressão de que a Autoridade da Concorrência (AdC) era favorável à OPA da Sonae.
“De forma completamente honesta, digo-lhe que a posição da AdC era ser muito favorável à OPA e confundiu a posição de neutralidade do Governo por querer separar as redes com uma posição a favor da OPA”, disse, revelando ainda uma reunião com o então presidente do organismo regulador.
“Eu fui visitado pela AdC, era presidente o Abel Mateus, e compreendi dessa conversa que ele queria saber a minha opinião sobre a OPA. E eu disse que iria saber a posição do governo na assembleia geral”, sublinhou.
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Trabalhos retomados no julgamento
A sessão de julgamento do processo Operação Marquês foi retomada esta tarde pelas 14h18. O advogado José António Barreiros, que representa o antigo CEO da PT Zeinal Bava, começa a questionar José Sócrates sobre datas de reuniões com a Sonae e que constam nas suas agendas.
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Sócrates diz que Paulo Azevedo o tentou influenciar a votar a favor da OPA da Sonae à PT
O ex-primeiro-ministro esteve no final da sessão da manhã a responder a várias questões da equipa de defesa de Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT) quanto à Oferta Pública de Aquisição da Sonae sobre a PT.
José Sócrates falou sobre o desagrado da empresa quanto à posição do Governo. Disse que a Sonae acreditava que um estado neutro devia apoiar a desblindagem dos estatutos — só assim a OPA podia avançar — e deixar o mercado funcionar.
O ex-político disse ainda que poucos dias antes de ser decidida em assembleia geral da PT a OPA da Sonae recebeu um telefonema de Paulo Azevedo, presidente do conselho de administração do grupo. “Pediu-me expressamente para a Caixa Geral de Depósitos votar a favor da OPA. Até era melhor fingir que isto não aconteceu e que a Caixa tinha todo o direito de votar”, afirmou.
“A Sonae perdeu em todas as dimensões (…) Este é o único caso de corrupção do mundo em que o corrompido fez influenciar um voto que não servia de nada ao corruptor”, destaca o ex-primeiro-ministro.
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Sem declarações de Sócrates à saída do tribunal para a pausa para almoço
Ao contrário das anteriores sessões, José Sócrates não prestou declarações à comunicação social na interrupção do julgamento para o almoço, uma vez que os jornalistas não abordaram o antigo governante.
Já de manhã, antes do início desta quarta sessão, a maior parte dos jornalistas retiraram os microfones e deixaram José Sócrates a falar sozinho, face aos ataques reiterados à comunicação social, sem responder a questões sobre o julgamento da Operação Marquês.
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Sessão interrompida para pausa para almoço
O advogado José António Barreiros, mandatário de Zeinal Bava, avisou a juíza Susana Seca que iria agora confrontar José Sócrates com as suas próprias agendas e que isso poderia levar algum tempo, devido à necessidade de localizar os documentos para esse efeito. Nesse sentido, a juíza decidiu antecipar a pausa para almoço e avançar com essa parte das perguntas durante a tarde sem interrupções.
A sessão de julgamento retoma agora pelas 14h00, no Juízo Central Criminal de Lisboa.
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Sócrates sobre Belmiro de Azevedo: "Fazia parte das minhas funções de PM aturar essa arrogância"
Na sessão da véspera, José Sócrates já tinha criticado a postura de Belmiro de Azevedo, antigo presidente da Sonae, e de como abordou o tema da OPA sobre a PT como se fosse uma solução para um problema do país. Hoje, após ser confrontado em audiência com uma carta da Sonae para o Ministério das Obras Públicas num tom de lamento e protesto, o antigo governante insistiu nas críticas.
“O tom do eng. Belmiro de Azevedo era sempre de arrogância de quem achava que estava a fazer um serviço ao país. Ele tinha este sentimento, coisa que não me afetava por aí além. Sempre achei que era um traço de personalidade… afinal de contas, não há homens perfeitos e o engenheiro fez um trabalho empresarial no país. Achei que fazia parte das minhas funções de primeiro-ministro aturar essa arrogância”, declarou, admitindo também ter “tendência” para uma postura dessa natureza e que a tenta conter.
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Sócrates: "As minhas declarações são a verdade. Estou a dizer a verdade há mais de 10 anos"
José Sócrates é agora questionado sobre algumas defesas de outros arguidos, como, por exemplo, dos mandatários de Zeinal Bava e Henrique Granadeiro. O advogado de Bava, José António Barreiros, questionou o antigo primeiro-ministro se tinha presente o momento em que teve conhecimento de que a OPA da Sonae à PT tinha sido considerada hostil.
“Não, não me recordo, devo ter lido nos jornais. Não tenho memória disso. Enquanto primeiro-ministro, isso era para mim irrelevante. Ficámos a saber pela comunicação social de que a administração da PT considerava a OPA hostil. As minhas declarações são a verdade. A questão é que a verdade me defende. E estou a dizer a verdade há mais de 10 anos”, frisou.
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Primeiro intervalo da sessão
A juíza Susana Seca avançou com a primeira pausa nos trabalhos desta quarta sessão de julgamento. Os esclarecimentos de José Sócrates ao tribunal serão retomados dentro de alguns minutos.