À saída do tribunal após a quarta sessão, depois de ter começado a abordar o núcleo de factos relacionados com o grupo Lena, designadamente o suposto favorecimento da empresa e a Parque Escolar, José Sócrates renovou as críticas ao Ministério Público.

“Como é possível alguém escrever num papel que o meu Governo beneficiou o grupo Lena? No meu governo piorou a quota de mercado”, sublinhou, reiterando a “motivação política” do MP contra uma linha do seu Governo e que os procuradores devem apenas garantir a “legalidade democrática”.

“Durante anos a fio houve uma suspeita. Fez essa campanha e isso é falso. A auditoria da Parque Escolar nunca foi publicada. E o que diz essa auditoria? Que o grupo Lena teve um valor de adjudicações similar às outras empresas”, continuou.

Para o antigo primeiro-ministro, “é preciso ter muita paciência” perante determinadas acusações e deixou um recado aos magistrados do MP no julgamento: “Espero que o MP apresente finalmente uma prova. Onde estão as provas de que favoreci fosse quem fosse? Do BES já acabou, do grupo Lena… vai demorar. Não faço ideia quando vai acabar (o interrogatório). Estou aqui honestamente para me defender, para mostrar que isto é um monumental embuste”.