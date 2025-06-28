Momentos-chave
- Nuno Melo: "Neste momento não há nenhuma razão extraordinária que justifique uma opção pelo serviço militar obrigatório"
- Nuno Melo diz que investimentos em Defesa "em nenhuma circunstância pode pôr em causa o estado social"
- IRS. José Luís Carneiro diz que PS é "favorável à descida dos impostos", mas quer olhar para os efeitos nas contas públicas
- Líder do PS acusa direita de estar "completamente à margem" das preocupações dos portugueses
- António Filipe é candidato à Presidência da República com apoio do PCP
- Presidente da República recebe novo líder do PS na terça-feira em Belém
- Carneiro diz que a partir de agora "o mais regular é que se encete diálogo com os partidos do Governo"
- PS terá Comissão Nacional no próximo sábado para alterar direção nacional
- Carneiro ataca "ameaça" do Governo sobre Estado social e promete um PS a "exercer em pleno o papel de oposição"
- Carneiro teve, até agora, 95% dos votos
- Carneiro pede que "grandes partidos não se deixem dividir sobre princípios basilares do Estado de Direito"
- Carneiro promete "ponderação" contra a "política-espectáculo" e o "vedetismo"
- Carneiro faz primeiro discurso como líder do PS e pede "passos sólidos, sem tentações táticas"
- César encerra funções de líder interino: "O mais difícil será de agora em diante"
- Porta-voz do PAN defende que a “tolerância com os intolerantes tem que ter um limite”
- José Luís Carneiro votou em Baião e destacou a mobilização dos militantes
- Primeiras decisões internas do líder já estão em marcha
- As propostas do novo líder do PS
- As dificuldades que Carneiro terá pela frente
- Em Lisboa, Carneiro chega aos 94% de votos
Histórico de atualizações
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Nuno Melo: "Neste momento não há nenhuma razão extraordinária que justifique uma opção pelo serviço militar obrigatório"
Relativamente à atratividade nas Forças Armadas, Nuno Melo esclarece que são precisos 30 mil militares e há um ano havia 23 mil. “Nós invertemos este ciclo, hoje há mais recrutamento, aumentámos a retenção”, elogia, frisando que até aos 30 mil é possível subir.
“Militares sentem que foram valorizados”, garante, assumindo que objetivo é dar melhores condições de vida aos militares.
O ministro da Defesa garante ainda que o serviço militar obrigatório está fora de questão, explicando que a opção é pelo “serviço profissional, de quem quer esta carreira” — “Neste momento não há nenhuma razão extraordinária que justifique uma opção pelo serviço militar obrigatório.”
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Nuno Melo diz que investimentos em Defesa "em nenhuma circunstância pode pôr em causa o estado social"
Nuno Melo, ministro da Defesa, garante que o aumento do investimento em Defesa até aos 2% é “o mínimo exigido pela NATO” e garante que “não é uma questão de escolha, tem de ser para quem queira fazer parte da NATO”.
O investimento, assegura, “em nenhuma circunstância pode pôr em causa o estado social”, “não pode pôr em causa o desenvolvimento da economia” e “vai reforçar o bom desempenho da economia”. Nuno Melo explica que o país vai investir de várias formas, desde logo que “a Força Aérea vai participar em ações de emergência médica” e tem de “ter meios aéreos” — “Estes equipamentos são usados em guerra e em tempos de paz.”
“Queremos envolver indústria portuguesa”, aponta, frisando que, por exemplo, 70% da aeronave que vai substituir o C-130 é fabricada em Portugal. “Cada aeronave vendida representa 11 milhões de euros para o Estado português e os pilotos serão formados na base aérea de Beja”, sublinha.
O ministro da Defesa realça ainda que o mar de Portugal tem de ser “patrulhado e defendido”, salientando que “a soberania tem de ser exercida”. “Temos de ter navios”, aponta, acrescentando que há também navios a serem construídos nos Estaleiros de Viana do Castelo. Diz também que nesta fase não está prevista a aquisição de submarinos e que, por outro lado, serão adquiridos helicópteros que também servirão para combate aos incêndios.
Do investimento previsto de mil milhões de euros, Melo destaca que há uma parte que é feita “diretamente pela Defesa”, que estima estar nos 70%, “mas há 30% que podem ser feitos com recurso a outras áreas”.
Nuno Melo explica que ainda Portugal poderá reavaliar os investimentos ano após ano. “Não há desvio de verbas de outros orçamentos do Estado”, reitera.
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IRS. José Luís Carneiro diz que PS é "favorável à descida dos impostos", mas quer olhar para os efeitos nas contas públicas
Sobre a proposta do Governo de reduzir o IRS, que estará em discussão no Parlamento na sexta-feira, José Luís Carneiro reiterou que o PS “é favorável à descida dos impostos, nomeadamente sobre o trabalho”, mas colocou condições.
“Primeiro, temos que olhar para os seus efeitos nas contas públicas”, porque “temos que continuar com contas públicas saudáveis, para que, mais à frente, se o país tiver dificuldades em função do contexto internacional, não venham dizer que tivemos todos as mesmas atitudes e responsabilidades”, assinalou.
Em segundo, o líder socialista defendeu que o IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) deve ser “mais reduzido para aqueles que ganham menos em relação àqueles que ganham mais”, de forma a garantir “o princípio da justiça social”.
Na sessão, o candidato do PS à Câmara de Évora, Carlos Zorrinho, definiu prioridades para o concelho e anunciou várias medidas, como a de manter a associação gestora da Capital Europeia da Cultura Évora 2027 para organizar um novo evento anual.
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Líder do PS acusa direita de estar "completamente à margem" das preocupações dos portugueses
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou os partidos da direita de quererem “desviar as atenções” com uma estratégia em que as propostas que levam ao parlamento estão “completamente à margem” das preocupações dos portugueses.
“Os partidos da direita estão concentrados em matérias que não são as que preocupam as pessoas”, afirmou o líder socialista, em declarações aos jornalistas no final da apresentação da candidatura do PS à Câmara de Évora.
José Luís Carneiro, após a sua primeira iniciativa como secretário-geral do partido, disse que tem visto a direita “levar à Assembleia da República temas completamente à margem” das preocupações que as pessoas lhe têm transmitido.
Segundo o líder socialista, os portugueses preocupam-se com os temas da habitação, saúde, salários e rendimentos, transportes públicos, segurança e limpeza do espaço público e respostas em creches e jardins-de-infância, entre outros.
“E aquilo que vejo é levarem propostas à Assembleia da República que não têm que ver com estas prioridades. Fará parte de uma estratégia de desviar as atenções da comunicação social e dos portugueses dos temas que preocupam as pessoas”, apontou.
Uma das áreas que, na opinião de José Luís Carneiro, não tem tido resposta por parte da coligação PSD/CDS-PP é a da habitação, que, referiu, é uma das “primeiras prioridades” da nova liderança socialista.
“Propomos que se possa avançar com a construção de 50 mil casas ao ano até 2035. Temos apenas 2% de oferta de habitação pública e temos que alcançar um objetivo bastante superior se nos queremos comparar com os países europeus”, salientou.
A proposta dos socialistas, indicou o secretário-geral do PS, passa por reforçar os meios financeiros dos municípios e avançar com a construção de habitação a custos controlados, envolvendo a administração central, municípios e privados.
“E [prever] a possibilidade de aquisição por parte dos municípios, procedendo ao posterior arrendamento com períodos longos de amortização, por forma a que os arrendatários, ao fim de 25 ou 30 anos, possam eles próprios ficar com essas habitações”, sugeriu.
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António Filipe é candidato à Presidência da República com apoio do PCP
António Filipe é o candidato à Presidência da República com o apoio do PCP, anunciou Paulo Raimundo, secretário-geral dos comunistas, após reunião do Comité Central, em Lisboa.
O líder comunista considera que os “democratas, trabalhadores e juventude precisam de uma candidatura ao seu serviço, que seja a voz dos seus anseios” e que António Filipe é a pessoa certa pelas “suas características e pelo projeto que corporiza”. Mais do que isso, Raimundo diz que o ex-deputado é um “candidato agregador de todos aqueles que se reveem na Constituição”.
“É um candidato comprometido com uma luta que, nos tempos que vivemos, é ainda mais necessária e urgente. Uma luta onde se confrontam os interesses da larga maioria do nosso povo com a minoria que se julga dona disto tudo”, argumenta.
Paulo Raimundo recorda que António Filipe é uma “pessoa séria”, “reconhecida”, “sempre muito respeitoso e respeitado”. “Temos um grande candidato”, remata.
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Presidente da República recebe novo líder do PS na terça-feira em Belém
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber em audiência, na terça-feira, pelas 15h00, no Palácio de Belém, o novo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.
Este encontro com o novo líder socialista consta de uma nota hoje divulgada no portal da Presidência da República.
José Luís Carneiro, que entre outras funções foi presidente da Câmara de Baião, ministro da Administração Interna e secretário de Estado das Comunidades Portugueses em executivos socialistas liderados por António Costa, foi hoje eleito secretário-geral do PS, cargo ao qual concorreu sem opositores.
Na última atualização de resultados das eleições diretas do PS, que terminaram hoje, numa altura em que estavam apurados 92% dos votos, José Luís Carneiro tinha cerca 95,4% dos votos, sendo 48,3% a taxa de participação.
Hoje, José Luís Carneiro anunciou que “no fim de agosto, início de setembro”, o PS vai “realizar uma Convenção Autárquica” para que os “candidatos assumam a sua vinculação aos valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade”.
Na primeira declaração como líder do PS, José Luís Carneiro, afirmou também que irá desempenhar o cargo com “honra e responsabilidade” e prometeu um partido de “valores e de princípios”.
Por sua vez, o presidente do PS, Carlos César, vai convocar a Comissão Nacional do partido para o próximo sábado, dia 5 de julho, para aprovação de alterações ao Secretariado Nacional do PS, o órgão de direção executiva desta força política.
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Carneiro diz que a partir de agora "o mais regular é que se encete diálogo com os partidos do Governo"
Ainda nas respostas às perguntas dos jornalistas, José Luís Carneiro foi esquivo sobre as presidenciais, que remeteu para depois das autárquicas. Repete que “as candidaturas presidenciais não são partidárias” e que haver tantas candidaturas “é uma expressão da qualidade da nossa democracia”.
Ainda questionado sobre se vai pedir uma reunião a Montenegro, a propósito dos “consenso” que defende, diz que “o mais regular é que a partir de agora se encete esse diálogo com os partidos do Governo”.
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Contagem para Carneiro vai nos 95%
Na última atualização de resultados do dia sobre as eleições no PS, José Luís Carneiro tem 95,4% dos votos. Nesta altura estão encerradas 96% das urnas e estão apurados 92% dos resultados.
A taxa de participação está nos 48,3%. O resultado final será divulgado amanhã.
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PS terá Comissão Nacional no próximo sábado para alterar direção nacional
O presidente do PS vai convocar a Comissão Nacional do partido para o próximo sábado, dia 5 de junho, para alterações ao secretariado nacional do PS.
O Observador tinha avançado que Carneiro vai querer renovar a direção do partido antes mesmo do Congresso do PS.
Carneiro vai “renovar” direção do PS, mas quer manter alguns nomes do passado
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José Luís Carneiro promete ser um líder "determinado", "firme e sereno"
Termina a intervenção a definir o seu perfil como líder: “Compreensivo e determinado” e também “firme, sereno e tranquilo”. Promete honrar as “responsabilidades”
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Carneiro ataca "ameaça" do Governo sobre Estado social e promete um PS a "exercer em pleno o papel de oposição"
Na sua intervenção, José Luís Carneiro fala ainda numa “ameaça” do Governo sobre o Estado social. “Parece que querem abrir o caminho a negócios com funções sociais”, atira.
E garante que “o PS usará todos os instrumentos de fiscalização para se opor a medidas erradas, injustas e ineficazes”, dando como exemplo a oposição do PS a estudantes terem de fazer empréstimos bancários para pagar estudos superiores. “O PS exercerá em pleno o papel de oposição”, promete.
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Carneiro teve, até agora, 95% dos votos
Enquanto o líder discursou, a assessoria de imprensa do PS distribuiu um comunicado com os resultados eleitorais numa altura em que estão encerradas 96% das urnas e quando estão apurados os resultados de 85% das secções. Carneiro teve, até agora, 95% dos votos.
A taxa de participação nestas eleições diretas está nos 46%. Mais de 16 mil militantes votaram em Carneiro, 661 votaram em branco e 122 votaram nulo.
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Carneiro pede que "grandes partidos não se deixem dividir sobre princípios basilares do Estado de Direito"
Quanto aos desafios eleitorais para os próximos tempos, aponta às autárquicas, agendando uma convenção autárquica para o final de agosto ou o início de Setembro. E fala ainda no Governo que vai “definir o perfil desta legislatura” nos próximos meses.
Diz que é o Governo que tem de mostrar “se vai tomar decisões a pensar no futuro ou se vai quedar-se pelo imediatismo e na instigação de divisões na sociedade”.
Neste contexto fala nas cinco áreas de soberania onde já disse querer consensos, mas também no respeito pela Constituição, numa altura em que o PS deixou de fazer parte da maioria necessária para alterar a Constituição. E aqui diz que a posição do PS “não tem a ver com qualquer competição entre partidos de oposição” e que “tem só a ver com o sentido de Estado” e “responsabilidade perante os cidadãos”.
Defende que “os grande partidos democráticos não se deixem dividir sobre os princípios basilares do Estado de Direito democrático”.
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Carneiro promete "ponderação" contra a "política-espectáculo" e o "vedetismo"
José Luís Carneiro critica ainda os “políticos que têm a tentação de ceder à política-espectáculo e à vertigem do momento” e de “procurar o vedetismo individual”. E diz-lhes que “podem ter a vida mediática fácil e apoios conjunturais, mas levam-nos para o atraso”.
Direciona esta sua crítica aos “populistas” que o fazem de “modo histriónico” e os “conservadores e neoliberais que o fazem mais discretamente”. Propõe “uma postura diferente”, prometendo ser “uma pessoa ponderada”.
Elenca as suas prioridades: “ir ao encontro das necessidades das pessoas nos rendimentos, saúde, habitação, transportes e condições de vida”.
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Carneiro faz primeiro discurso como líder do PS e pede "passos sólidos, sem tentações táticas"
O novo líder do PS faz agora uma intervenção, na sede nacional do partido, onde começa por agradecer a militantes e a independentes que se mobilizaram na sua candidatura para “ajudar o PS a reerger-se”.
Diz que a “confiança” que foi nele agora depositada “é uma honra e uma responsabilidade”. Evoca Mário Soares e defende um partido que dê “passos sólidos, sem tentações táticas e sem se concentrar em questões conjunturais.”
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César encerra funções de líder interino: "O mais difícil será de agora em diante"
Carlos César assinalou esta tarde o fim das suas funções como líder interino do PS — em dia de eleição de secretário-geral — e diz que “o mais difícil será de agora em diante”.
Numa publicação no facebook, o presidente do PS escreveu ainda que “com a eleição de José Luís Carneiro, o PS inicia uma nova fase da sua existência de mais de meio século ao serviço de Portugal. Todos juntos, voltaremos a vencer”, escreveu.
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Porta-voz do PAN defende que a “tolerância com os intolerantes tem que ter um limite”
A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, defendeu hoje, à margem da marcha LGBTI+ do Porto, que “a tolerância com os intolerantes que ter um limite”, lembrando que o ódio mata e a discriminação é um crime.
“A tolerância com os intolerantes tem que ter um limite. Nós não podemos continuar a ter quer movimentos, quer partidos, que são ostensivamente contrários aos direitos humanos e aos princípios fundamentais da nossa Constituição e que atacam não apenas a comunidade LGBTIQA+ [lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais, queer, assexuais e outros], mas também os direitos das mulheres, e atacam também em função da cor da pele”, defendeu hoje a também deputada única do PAN.
Falando à Lusa na Avenida dos Aliados, onde arrancou a 20.ª marcha LGBTI+ do Porto, Inês Sousa Real considerou que em causa está “uma luta bastante difícil naquilo que diz respeito ao crescimento da extrema-direita”, apontando ainda ao “muito financiamento, algum dele até de origem bastante duvidosa e ilegal, que está por detrás destes movimentos”.
A deputada considera que os mesmos “devem ser ilegalizados”, e lamentou o caso do partido Ergue-te, que foi extinto “por não apresentar contas e não por aquilo que é a sua agenda xenófoba, extremista e discriminatória”.
Inês Sousa Real lembrou ainda, no âmbito do debate sobre a exclusão de alguns movimentos do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), que é “fundamental a monitorização destes movimentos de extrema-direita estar feita e espelhada também no RASI”, defendendo que não é por estarem a ser investigados que devem ser excluídos do relatório.
“Temos a responsabilidade, enquanto partido do espectro democrático, de promover políticas públicas que nos norteiem para a inclusão. Neste momento, é preciso termos um plano nacional que esteja efetivamente a ser executado com princípios de não discriminação para, de alguma forma, combatermos os fenómenos do ódio”, disse ainda a responsável do PAN.
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José Luís Carneiro votou em Baião e destacou a mobilização dos militantes
O candidato único a secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, votou hoje nas eleições diretas, na sede concelhia de Baião, onde considerou que a mobilização dos militantes tem sido um sinal da unidade do partido.
“Há uma grande unidade do partido na sua mobilização para legitimar a minha liderança, não apenas na forma como estão a participar, mas também porque as votações têm sido muito expressivas, referiu, em declarações à agência Lusa.
Anotou, também, que em todas as federações o apoio está sempre acima dos 90% das manifestações de apoio, o que é em si muito significativo”, reforçou.
José Luís Caneiro recordou que na sexta-feira “votaram já bastantes federações do país”. “Hoje votam em seis, incluindo três das maiores — Porto, Braga e Coimbra. A participação eleitoral está a ser muito positiva, está acima dos 50%, o que é muito expressivo, considerando que há apenas uma candidatura”, anotou.
Falando no concelho onde foi presidente de câmara vários mandatos e começou a sua carreira política, o candidato agradeceu a participação dos militantes do Partido Socialista e deixou votos de que “aqueles que ainda não foram votar o possam fazer, porque há secções que estarão abertas até às 19h00, até às 20h00 e outras até às 22h00”.
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José Luís Carneiro votará esta tarde, pelas 14 horas, em Baião, a sua terra natal. E tem o discurso da eleição previsto para as 20h30, na sede nacional do PS em Lisboa.
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Primeiras decisões internas do líder já estão em marcha
Quando assumir o partido, este sábado à noite, Carneiro sabe que herda equipas de direção (no secretariado e na Comissão Política Nacional) ainda formadas pelo anterior secretário-geral. Para resolver rapidamente a questão da liderança sem perturbar as autárquicas, o PS decidiu adiar o congresso e essa organizção interna.
A data do congresso será decidida pelo novo líder que vai, no entanto, promover algumas alterações internas antes disso. O socialista vai propor uma nova direção à Comissão Nacional do PS, onde pretende renovar a equipa, mas também manter alguns dos nomes que vêm detrás, como o Observador avançou neste artigo.
Carneiro vai “renovar” direção do PS, mas quer manter alguns nomes do passado
No Parlamento também vai seguir um critério semelhante e o candidato a líder parlamentar que escolheu, Eurico Brilhante Dias, já tem uma equipa fechada onde manteve praticamente todos os nomes que estavam na anterior direção parlamentar.
José Luís Carneiro reconduz quase toda a direção da bancada parlamentar