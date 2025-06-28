Nuno Melo diz que investimentos em Defesa "em nenhuma circunstância pode pôr em causa o estado social"

Nuno Melo, ministro da Defesa, garante que o aumento do investimento em Defesa até aos 2% é “o mínimo exigido pela NATO” e garante que “não é uma questão de escolha, tem de ser para quem queira fazer parte da NATO”.

O investimento, assegura, “em nenhuma circunstância pode pôr em causa o estado social”, “não pode pôr em causa o desenvolvimento da economia” e “vai reforçar o bom desempenho da economia”. Nuno Melo explica que o país vai investir de várias formas, desde logo que “a Força Aérea vai participar em ações de emergência médica” e tem de “ter meios aéreos” — “Estes equipamentos são usados em guerra e em tempos de paz.”

“Queremos envolver indústria portuguesa”, aponta, frisando que, por exemplo, 70% da aeronave que vai substituir o C-130 é fabricada em Portugal. “Cada aeronave vendida representa 11 milhões de euros para o Estado português e os pilotos serão formados na base aérea de Beja”, sublinha.

O ministro da Defesa realça ainda que o mar de Portugal tem de ser “patrulhado e defendido”, salientando que “a soberania tem de ser exercida”. “Temos de ter navios”, aponta, acrescentando que há também navios a serem construídos nos Estaleiros de Viana do Castelo. Diz também que nesta fase não está prevista a aquisição de submarinos e que, por outro lado, serão adquiridos helicópteros que também servirão para combate aos incêndios.

Do investimento previsto de mil milhões de euros, Melo destaca que há uma parte que é feita “diretamente pela Defesa”, que estima estar nos 70%, “mas há 30% que podem ser feitos com recurso a outras áreas”.

Nuno Melo explica que ainda Portugal poderá reavaliar os investimentos ano após ano. “Não há desvio de verbas de outros orçamentos do Estado”, reitera.