Momentos-chave
- Jakub Kiwior, o MVP estatístico
- As estatísticas finais
- Final da partida! FC Porto vence RB Salzburgo na Áustria (0-1)
- Golo no FC Porto!
- Golo anulado ao RB Salzburgo!
- Golo do RB Salzburgo!
- Arranca a segunda parte do RB Salzburgo-FC Porto!
- Intervalo! RB Salzburgo e FC Porto estão empatados (0-0)
- Começa o RB Salzburgo-FC Porto!
- Onze do FC Porto
- Onze do RB Salzburgo
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto venceu o RB Salzburgo na Áustria e entrou na Liga Europa com o pé direito. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Para ser sincero, pedi ao William para cruzar. Ainda bem que não me ouviu." Farioli iguala registo de vitórias de Villas-Boas
FC Porto leva sete vitórias em sete jogos, algo que não acontecia desde 2010/11 com André Villas-Boas. Francesco Farioli reconheceu dificuldades, mas mostrou-se satisfeito com o resultado na Áustria.
“Para ser sincero, pedi ao William para cruzar. Ainda bem que não me ouviu.” Farioli iguala registo de vitórias de Villas-Boas
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Ele queria rock and roll, mas esqueceu-se de que é o samba que faz sorrir (a crónica do RB Salzburgo-FC Porto)
Num jogo complexo e com uma exibição muitos furos abaixo do que tem mostrado no Campeonato, o FC Porto fez-se valer de um grande golo de William Gomes nos descontos para vencer o RB Salzburgo (0-1).
Ele queria rock and roll, mas esqueceu-se de que é o samba que faz sorrir (a crónica do RB Salzburgo-FC Porto)
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Jakub Kiwior, o MVP estatístico
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
⚪️ Salzburg 0 – 1 Porto ????
◉ Jakub Kiwior ???????? foi gigante nos momentos de maior pressão da formação da casa
◉ Polaco esteve impecável no passe, fez 110 acções com bola, 11 delas defensivas, com destaque para quatro bloqueios de remate e um corte decisivo… pic.twitter.com/VTCdoMSjhq
— GoalPoint (@_Goalpoint) September 25, 2025
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O golo de William Gomes que deu a vitória ao FC Porto
William Gomes fez desta forma o golo da vitória do FC Porto em Salzburgo ????#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UefaEuropaLeague #RBSalzburgo #FCPorto #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/68cKgDUCCc
— sport tv (@sporttvportugal) September 25, 2025
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
⚪️ Salzburg 0 – 1 Porto ????
◉ Triunfo arrancado a ferros nos descontos, numa partida difícil na qual os dragões nem sempre lidaram bem com a intensidade física dos austríacos
◉ Até ao golo as equipas já haviam justificado um marcador colorido
◉ Todos os ratings e… pic.twitter.com/m01joOh48S
— GoalPoint (@_Goalpoint) September 25, 2025
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Final da partida! FC Porto vence RB Salzburgo na Áustria (0-1)
Fim do jogo! O FC Porto vence o RB Salzburgo na Áustria e mantém o pleno de vitórias na temporada. William Gomes marcou o único golo da partida nos descontos (0-1)
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É um grande golo de William Gomes. O brasileiro recebeu na direita, puxou para dentro e atirou de pé esquerdo de fora de área, em arco, sem hipótese para o guarda-redes.
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Golo no FC Porto!
Está feito o primeiro do jogo! Marca William Gomes!
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Substituição no RB Salzburgo
Sai Mads Bidstrup, entra Lucas Gourna-Douath.
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Três minutos de tempo extra para jogar na Áustria.
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Mais um cabeceamento de Bednarek depois de um canto na esquerda, novamente a passar por cima.
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Cruzamento muito largo de William Gomes a ir em direção à baliza, com Alexander Schlager a afastar junto à trave.
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Cartão amarelo para Yorbe Vertessen, por falta sobre Martim Fernandes.
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Cabeceamento de Bednarek, na sequência de um canto na esquerda, a passar ao lado da baliza.
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Cartão amarelo para Maurits Kjaergaard, por falta sobre Pablo Rosario.
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Cartão amarelo para Jacob Rasmussen, por falta sobre Deniz Gül.
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Enorme oportunidade para o RB Salzburgo! Yorbe Vertessen aparece na cara de Diogo Costa depois de um grande passe de Sota Kitano, mas atira ao lado.
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Substituição no FC Porto
Sai Samu, entra Deniz Gül.
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Substituição no FC Porto
Sai Alan Varela, entra Rodrigo Mora.