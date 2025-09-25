⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

⚪️ Salzburg 0 – 1 Porto ????

◉ Jakub Kiwior ???????? foi gigante nos momentos de maior pressão da formação da casa

◉ Polaco esteve impecável no passe, fez 110 acções com bola, 11 delas defensivas, com destaque para quatro bloqueios de remate e um corte decisivo… pic.twitter.com/VTCdoMSjhq

— GoalPoint (@_Goalpoint) September 25, 2025