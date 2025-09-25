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    22:32
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto venceu o RB Salzburgo na Áustria e entrou na Liga Europa com o pé direito. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    22:32
    Mariana Fernandes

    "Para ser sincero, pedi ao William para cruzar. Ainda bem que não me ouviu." Farioli iguala registo de vitórias de Villas-Boas

    FC Porto leva sete vitórias em sete jogos, algo que não acontecia desde 2010/11 com André Villas-Boas. Francesco Farioli reconheceu dificuldades, mas mostrou-se satisfeito com o resultado na Áustria.

    “Para ser sincero, pedi ao William para cruzar. Ainda bem que não me ouviu.” Farioli iguala registo de vitórias de Villas-Boas

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    22:05
    Mariana Fernandes

    Ele queria rock and roll, mas esqueceu-se de que é o samba que faz sorrir (a crónica do RB Salzburgo-FC Porto)

    Num jogo complexo e com uma exibição muitos furos abaixo do que tem mostrado no Campeonato, o FC Porto fez-se valer de um grande golo de William Gomes nos descontos para vencer o RB Salzburgo (0-1).

    Ele queria rock and roll, mas esqueceu-se de que é o samba que faz sorrir (a crónica do RB Salzburgo-FC Porto)

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    22:01
    Mariana Fernandes

    Jakub Kiwior, o MVP estatístico

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    22:00
    Mariana Fernandes

    O golo de William Gomes que deu a vitória ao FC Porto

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    21:57
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    21:53
    Mariana Fernandes

    Final da partida! FC Porto vence RB Salzburgo na Áustria (0-1)

    Fim do jogo! O FC Porto vence o RB Salzburgo na Áustria e mantém o pleno de vitórias na temporada. William Gomes marcou o único golo da partida nos descontos (0-1)

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    94'
    Mariana Fernandes

    É um grande golo de William Gomes. O brasileiro recebeu na direita, puxou para dentro e atirou de pé esquerdo de fora de área, em arco, sem hipótese para o guarda-redes.

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    93'
    Mariana Fernandes

    Golo no FC Porto!

    Está feito o primeiro do jogo! Marca William Gomes!

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    93'
    Mariana Fernandes

    Substituição no RB Salzburgo

    Sai Mads Bidstrup, entra Lucas Gourna-Douath.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Três minutos de tempo extra para jogar na Áustria.

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    88'
    Mariana Fernandes

    Mais um cabeceamento de Bednarek depois de um canto na esquerda, novamente a passar por cima.

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    88'
    Mariana Fernandes

    Cruzamento muito largo de William Gomes a ir em direção à baliza, com Alexander Schlager a afastar junto à trave.

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    86'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Yorbe Vertessen, por falta sobre Martim Fernandes.

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    84'
    Mariana Fernandes

    Cabeceamento de Bednarek, na sequência de um canto na esquerda, a passar ao lado da baliza.

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    83'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Maurits Kjaergaard, por falta sobre Pablo Rosario.

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    80'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Jacob Rasmussen, por falta sobre Deniz Gül.

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    79'
    Mariana Fernandes

    Enorme oportunidade para o RB Salzburgo! Yorbe Vertessen aparece na cara de Diogo Costa depois de um grande passe de Sota Kitano, mas atira ao lado.

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    77'
    Mariana Fernandes

    Substituição no FC Porto

    Sai Samu, entra Deniz Gül.

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    66'
    Mariana Fernandes

    Substituição no FC Porto

    Sai Alan Varela, entra Rodrigo Mora.

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