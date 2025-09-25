Na reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G20, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, Kaja Kallas apelou aos países para que ajudem a pressionar a Rússia para que “pare a matança e envolva-se em negociações” pela paz.

“O desenvolvimento económico não é sustentável sem a paz”, destacou a vice-presidente da Comissão Europeia. “A guerra da Rússia contra a Ucrânia e o conflito em Gaza permanecem os principais geradores de instabilidade global”.

“Durante a guerra contra a Ucrânia, a Rússia sabotou as redes globais de fornecimento de alimentos, acelerou desastres ecológicos, espalhou desinformação, incluindo nos níveis mais altos internacionalmente. Estas ações também desestabilizam sistematicamente os sistemas. Essas ações contradizem fortemente o compromisso da presidência sul-africana do G20 com o desenvolvimento sustentável como uma prioridade unificadora”, destacou Kallas.

“Enquanto não houver sinais de que o objetivo da Rússia de dominar a Ucrânia mudou, peço-vos que ajudem a criar pressão internacional na Rússia para que pare a matança e envolva-se em negociações significativas”.