Momentos-chave
- Abatido drone nas imediações da central nuclear ucraniana de Pivdennoukrainsk
- O que se passou até agora
- Turquia envia avião para a Lituânia como parte de medidas de prevenção da NATO
- Kaja Kallas apela a pressão internacional sobre a Rússia
- Na base que drones sobrevoaram em França decorreram exercícios com soldados ucranianos em 2024 e tem hoje um centro de treino de drones
- Ministro dos Negócios Estrangeiros russo diz que "UE e NATO declararam guerra" contra a Rússia
- Dinamarca disse a aliados da NATO que "atores estatais" eram responsáveis pelos drones que sobrevoaram o país
- "Putin deve parar" com a guerra na Ucrânia, diz Donald Trump
- Países da NATO podem abater aviões russos "se for necessário", diz secretário-geral
- Caças dos EUA intercetam aviões de guerra russos perto do espaço aéreo do Alaska
- Situação em Kupiansk é "crítica". Forças russas entraram na cidade, que está "em colapso"
- Drones ucranianos atingem fábrica de produtos químicos na Rússia
- Presidente da Ucrânia está "pronto" para deixar o cargo quando a guerra terminar
- Ucrânia destruiu dois aviões de transporte russo e dois radares na Crimeia
- Dinamarca admite ativar artigo 4º da NATO devido à presença de drones
- Meloni lamenta que diplomacia e diálogo já não sejam capazes de manter a paz
- Jornalista ucraniana morreu em centro de detenção russo, revela investigação
- Crise de combustível na Rússia agrava-se. Apenas metade dos postos na Crimeia estão operacionais
- Situação no terreno e possível ofensiva ucraniana terão feito Trump mudar de posição. Presidente dos EUA já acredita em vitória de Kiev
- Ucrânia abate caça russo Su-34 em Zaporíjia
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- Na Dinamarca, atividades suspeitas de drones levaram ao fechamento temporário dos aeroportos de Aalborg e Billund, com o governo a considerar acionar o artigo 4.º da NATO. Autoridades dinamarquesas desconfiam da participação de “atores estatais” e, embora sem provas concretas, não descartam envolvimento russo.
- A NATO e a União Europeia estão a reforçar estratégias de defesa contra drones após vários incidentes no espaço aéreo europeu, com a Turquia a enviar um avião de alerta e controle para a Lituânia. O Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que aviões e drones russos poderão ser abatidos se necessário, concordando com declarações anteriores do Presidente dos EUA, Donald Trump.
- As tensões entre a Rússia e o Ocidente continuam a escalar: o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusa a NATO e a União Europeia de declararem guerra contra a Rússia. Enquanto isso, a Comissão Europeia apelou a pressões sobre a Rússia enquanto esta não se envolver em negociações de paz, na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G20.
- Na Ucrânia, a situação em Kupiansk é critica devido à invasão russa, com a cidade em colapso e a infraestrutura destruída. As forças ucranianas, por outro lado, destruíram aviões e radares russos na Crimeia através de ataques de drones, enquanto na Rússia, escassez de combustível agrava-se devido aos ataques ucranianos a refinarias. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou estar pronto para deixar o cargo quando a guerra terminar.
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O liveblog do Observador sobre a guerra na Ucrânia desta quinta-feira fica por aqui. Pode continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos neste novo artigo em direto.
“[A guerra] tem sido muito má para a reputação da Rússia”. Trump repete que está “desiludido” com Putin
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Von der Leyen defende abate de aeronaves que invadam o espaço aéreo europeu: "Temos de defender cada centímetro quadrado do território"
Von der Leyen admitiu a possibilidade de os países europeus abaterem drones ou aviões que invadam o espaço aéreo, depois de Mark Rutte assumir que a NATO os deverá destruir “se necessário”.
Von der Leyen defende abate de aeronaves que invadam o espaço aéreo europeu: “Temos de defender cada centímetro quadrado do território”
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FlightRadar24 avança novos relatos de drones em Aalborg. Um avião desviado e outro voo cancelado
O site de rastreio aéreo FlightRadar24 noticiou que há novos relatos de drones perto do aeroporto de Aalborg, na Dinamarca.
Segundo a plataforma, na rede social X, um voo da KLM foi obrigado a voltar para Amesterdão e outro da Scandinavian Airlines, agendado para partir esta noite, foi cancelado.
Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled. https://t.co/cspmE3CIhH pic.twitter.com/pgt0W6J7Q9
— Flightradar24 (@flightradar24) September 25, 2025
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Abatido drone nas imediações da central nuclear ucraniana de Pivdennoukrainsk
Um drone foi abatido a cerca de 800 metros do perímetro da Central Nuclear do Sul da Ucrânia, localizada a cerca de 350 quilómetros de Kiev, revelou hoje o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi.
Os inspetores da AIEA posicionados na central perto da cidade de Pivdennoukrainsk detetaram 22 aeronaves não tripuladas em redor da central, algumas destas a apenas meio quilómetro das instalações nucleares.
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Embaixada da Rússia em Copenhaga rejeita envolvimento em caso de drones avistados na Dinamarca
A embaixada da Rússia em Copenhaga rejeitou as insinuações de que o país esteja envolvido no caso dos drones avistados a sobrevoar várias regiões da Dinamarca.
No Telegram, a missão diplomática chamou as alegações “especulações absurdas”, chamando o caso de uma “provocação encenada”. “O lado russo rejeita categoricamente as especulações absurdas sobre estes incidentes”, diz o comunicado, citado pela agência Anadolu.
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O que se passou até agora
- Drones não identificados violaram o espaço aéreo da base militar de Mourmelon-le-Grand, no norte de França. Esta base, que serviu como um centro de treino para tropas ucranianas em 2024 e envolve exercícios militares significativos, foi sobrevoada por aeronaves de pequeno porte, o que levou a medidas reforçadas de segurança.
- O aumento da atividade de drones em espaços aéreos europeus levou a Turquia a enviar um avião de alerta e controle para a Lituânia, no âmbito das medidas de segurança da NATO. Este movimento surge em resposta a múltiplas violações do espaço aéreo europeu por aeronaves em geral atribuídas à Rússia, que foram avistadas em países como a Lituânia, Estónia, Dinamarca, França, Roménia e Polónia. Moscovo tem repetidamente negado.
- A ministra dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Kaja Kallas, apelou aos membros do G20 para pressionarem a Rússia a cessar as hostilidades e a engajar-se em negociações de paz.
- O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que os países membros da aliança poderão abater drones e aviões russos que entrem no seu espaço aéreo, caso seja necessário. Esta posição foi apoiada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, e reflete a crescente tensão devido a repetidas violações aéreas atribuídas à Rússia.
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Turquia envia avião para a Lituânia como parte de medidas de prevenção da NATO
Depois de após várias violações do espaço aéreo europeu por drones e jatos russos, a Turquia enviou um avião de alerta e controle para a Lituânia como parte das medidas de segurança da NATO, informou o Ministério da Defesa turco hoje, citado pela agência de notícias Reuters.
A NATO decidiu reforçar a defesa na fronteira oriental da Europa depois de o espaço aéreo de vários países europeus —Lituânia, Estónia, Dinamarca, França, Roménia e a Polónia — terem sido sobrevoados por aeronaves dadas como russas apesar de Moscovo o ter repetidamente negado. A Alemanha deu ainda conta de um avião russo sobre o Báltico, que se aproximou da sua fronteira
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Kaja Kallas apela a pressão internacional sobre a Rússia
Na reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G20, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, Kaja Kallas apelou aos países para que ajudem a pressionar a Rússia para que “pare a matança e envolva-se em negociações” pela paz.
“O desenvolvimento económico não é sustentável sem a paz”, destacou a vice-presidente da Comissão Europeia. “A guerra da Rússia contra a Ucrânia e o conflito em Gaza permanecem os principais geradores de instabilidade global”.
“Durante a guerra contra a Ucrânia, a Rússia sabotou as redes globais de fornecimento de alimentos, acelerou desastres ecológicos, espalhou desinformação, incluindo nos níveis mais altos internacionalmente. Estas ações também desestabilizam sistematicamente os sistemas. Essas ações contradizem fortemente o compromisso da presidência sul-africana do G20 com o desenvolvimento sustentável como uma prioridade unificadora”, destacou Kallas.
“Enquanto não houver sinais de que o objetivo da Rússia de dominar a Ucrânia mudou, peço-vos que ajudem a criar pressão internacional na Rússia para que pare a matança e envolva-se em negociações significativas”.
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Na base que drones sobrevoaram em França decorreram exercícios com soldados ucranianos em 2024 e tem hoje um centro de treino de drones
A base militar de Mourmelon-le-Grand, onde foram detetados drones suspeitos a sobrevoar, foi palco de um treino envolvendo dois mil soldados ucranianos e equipamento militar, sob a supervisão da “Task Force Champagne” do exército francês, dedicada à formação de tropas ucranianas, lembrou o jornal Ouest-France. Daqui partiram também veículos blindados para a Ucrânia.
Desde maio de 2025, a base tem também um centro de treinos táticos de drones das forças armadas francesas, segundo o órgão noticioso France 3 Régions.AFP via Getty ImagesAFP via Getty ImagesAFP via Getty Images
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Drones não identificados sobrevoaram base militar no norte de França
Drones não identificados foram avistados na noite de domingo para segunda a voar sobre a base militar de Mourmelon-le-Grand, no norte de França, disse a delegação militar local à AFP, citada pela rádio francesa RFI.
Segundo a delegação, eram aeronaves de porte pequeno e não “drones pilotados por militares”. Porém, frisam “é de carácter invulgar”.
Foi feito um “reforço do dispositivo de segurança implementado para lidar com esta situação”, como manda o protocolo nestas situações, seguido de uma queixa à polícia.
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Ministro dos Negócios Estrangeiros russo diz que "UE e NATO declararam guerra" contra a Rússia
Num encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 esta quinta-feira, Sergey Lavrov disse que a União Europeia e a NATO declararam guerra contra a Rússia por causa do conflito na Ucrânia. Ao comentar “a instabilidade global e o aumento dos conflitos regionais”, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo destacou o “claro exemplo da crise na Ucrânia, que provocou o coletivo ocidental, através do qual a NATO e a União Europeia querem declarar, de facto, já declararam uma guerra real contra o meu país e estão a participar diretamente nela”, disse, citado pela agência russa TASS.
Na quarta-feira, Lavrov encontrou-se com Marco Rubio, na primeira reunião de alto nível entre EUA e Rússia desde a cimeira do Alasca no mês passado, quando Putin esteve com Trump.
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Rússia lança Semana Atómica Mundial para expandir influência nuclear civil
A Rússia inaugurou hoje a Semana Atómica Mundial, um fórum internacional em Moscovo com a presença da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e de vários líderes estrangeiros, vocacionada para expandir a influência nuclear russa.
“Rejeitamos o chamado colonialismo tecnológico. Não obrigamos os nossos parceiros a depender de soluções russas. Pelo contrário, ajudamo-los a criar a sua própria indústria nuclear soberana”, afirmou o Presidente russo, Vladimir Putin, no discurso de abertura, ao lado de dirigentes internacionais.
Pouco antes, o chefe do Governo russo, Serguei Kiriyenko, admitiu que Moscovo procura compromissos de longo prazo. “As centrais nucleares modernas operam durante 100 anos. Os acordos agora assinados moldarão o futuro”, disse Kiriyenko.
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Dinamarca disse a aliados da NATO que "atores estatais" eram responsáveis pelos drones que sobrevoaram o país
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Letónia diz que a Dinamarca informou os aliados de que os incidentes dos últimos dias envolvendo drones em aeroportos e bases militares estão ligados a outro país.
“O governo dinamarquês afirmou que se trata de “atores estatais” que o opera”, revelou o ministro Baiba Braze, numa entrevista à Reuters.
“Portanto, vamos aguardar novas avaliações dos nossos colegas dinamarqueses, mas está muito claro que, do lado dos aliados, do nosso lado, todos temos de investir em capacidade de combate a drones”, acrescentou.
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"Rússia não tem nenhum interesse em escalar o conflito"
Bruno Cardoso Reis analisa as violações do espaço aéreo da NATO. Acredita que Moscovo não vai passar a linha vermelha. Ucrânia combate “fora da caixa” e Zelensky evita “eternizar-se no poder”.
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"Putin deve parar" com a guerra na Ucrânia, diz Donald Trump
Reunido com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na Casa Branca, o líder dos EUA, Donald Trump, disse que “Putin deve parar” com a guerra na Ucrânia.
“É um desperdício de vidas humanas”, insistiu, tendo apelado a Erdogan para parar de comprar petróleo russo “enquanto a Rússia continua a sua ofensiva contra a Ucrânia”.
“Têm estado a lutar. Perderam milhões de vidas. E para quê? Para quê? É uma desgraça”, continuou.
.@POTUS WANTS TURKEY TO STOP BUYING OIL FROM RUSSIA
"Their economy is absolutely terrible right now…Putin ought to STOP." pic.twitter.com/PUmRa2BOOW
— Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) September 25, 2025
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Aeroporto dinamarquês em Billund também encerrou na noite passada por uma hora
O aeroporto na localidade dinamarquesa de Billund também encerrou na noite passada pela mesma razão que o de Aalborg: avistamentos de drones.
Porém, este encerramento foi mais curto, com o espaço aéreo no aeroporto a estar encerrado durante uma hora.
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Governo dinamarquês diz não haver provas de envolvimento russo mas "não descartam nada"
Depois do incidente no aeroporto de Aalborg na noite passada, o Governo dinamarquês numa conferência de imprensa citada pela emissora pública DR, prometeu investigar quem está por trás do ataque, garantindo que não descartam nada mas que não há provas de envolvimento da Rússia.
O ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, sublinhou que as autoridades dinamarquesas estão “a fazer tudo o que podem para descobrir a verdade”.
“Este ataque à infraestrutura dinamarquesa é o mais recente de uma longa série de incidentes preocupantes em toda a Europa”, continuou o ministro, dizendo que “o objetivo deste tipo de ataques híbridos é criar medo, criar divisão e assustar”.
Já o ministro da pasta da Defesa, Troels Lund Poulsen, sugere que quem pilotou os dispositivos em Aalborg era um “ator profissional” e estava dentro de “uma operação sistemática”. Porém, diz que que não há nenhuma “ameaça militar” nem há provas que se trate de envolvimento russo.
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Chanceler alemão apela ao financiamento da Ucrânia usando bens russos congelados
O chanceler alemão, Friedrich Merz, apelou ao financiamento da Ucrânia usando bens congelados nas sanções europeias à Rússia num editorial no jornal britânico Financial Times.
“Vladimir Putin continua a sua guerra brutal de conquista contra a Ucrânia com uma ferocidade implacável”, escreveu Merz. “Cada bloco residencial destruído em Odessa, cada ataque noturno a um hospital em Kharkiv ou a um edifício governamental em Kiev desmente o mito de que a Rússia está disposta a fazer a paz”, insistiu.
O desbloqueio destes fundos permitiria à União Europeia fazer um empréstimo sem juros de 140 mil milhões de euros à Ucrânia, “sem interferir nos direitos de propriedade”.
“Esse empréstimo só seria reembolsado depois de a Rússia indemnizar a Ucrânia pelos danos causados durante esta guerra”, garantiu.
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Navios dinamarqueses relataram avistamentos de drones no Mar do Norte na noite passada
Depois de mais um aeroporto do país ter encerrado, Kristian Ole Jacobsen, CEO da empresa de segurança marítima Esvagt relatou que vários navios avistaram o que acreditam ter sido drones a voar sobre o Mar do Norte durante a noite passada.
“Ontem à noite, vários dos nossos navios observaram o que acreditam ser drones sobre o Mar do Norte”, apontou Jacobsen à emissora pública DR.
“Pareciam drones a voar e a brilhar no céu, e também houve leituras nos radares dos navios”, continuou.
A polícia regional da Jutândia do Sul confirmou à televisão que receberam uma denúncia sobre alegados avistamentos de drones a voar no mar, tendo sobrevoado “campos petrolíferos dinamarqueses”.