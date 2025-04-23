Enquanto dormia…

… o Observador entrava dentro da basílica onde o Papa Francisco vai ser sepultado, a Basílica de Santa Maria Maior, a sua igreja favorita de Roma aonde se deslocava frequentemente para rezar. É uma decisão que rompe com a tradição das últimas décadas, já que habitualmente os papas têm sido sepultados na Basílica de São Pedro, mas faz parte dos vários pedidos deixados por Francisco antes de morrer. Isso tudo nos contam o João Francisco Gomes e o Diogo Ventura, enviados do Observador a Roma, que falaram com o cardeal Rolandas Makrickas — o homem que recebeu diretamente as instruções do Papa — e testemunharam o ambiente que se vive no Vaticano a poucos dias do funeral.

Ainda sobre a morte de Francisco, o padre José Frazão Correia deu uma entrevista ao Observador, onde decreta que o que incomodava o Papa era, sobretudo, “o cristianismo elitista, que não está em contacto com a realidade”. O antigo superior dos jesuítas portugueses faz um balanço do pontificado do primeiro Papa jesuíta da história da Igreja e destaca a sua capacidade “de traduzir o Evangelho num quadro cultural existencialmente novo”.

Em mais um dia de debates das legislativas, Rui Tavares despediu-se dos frente a frente com vitória sobre Inês Sousa Real, segundo a avaliação do painel do Observador. Num debate de confronto pelo trono ecológico, o porta-voz do Livre declarou que há mais a uni-lo do que a separá-lo da líder do PAN, mas sugeriu que adversária afasta em vez de unir. Já Sousa Real acusou o Livre de não ter uma agenda ambiental e destacou as propostas do seu partido que Livre não acompanhou — economia verde, creches nas empresas, escalões do IRS. E, ainda a propósito de debates, André Ventura veio corrigir “o lapso” que fez no debate anterior com Mariana Mortágua, ao dizer que vivia numa casa de 30m2 — afinal são 74m2, como confirmou o Observador, de um T1 num condomínio fechado no Parque das Nações.

Pedro Nuno Santos admite deixar cair a CPI sobre a Spinumviva. Em declarações numa conferência organizada pelo jornal Eco, o líder do PS sublinhou que já se sabe “o suficiente” do caso que envolve o primeiro-ministro para se poder “tirar conclusões”, mas disse ter esperança de que a campanha ajude a esclarecer as dúvidas que restam e remova a necessidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito: “Tenho expectativa que, até ao final da campanha eleitoral, consigamos esclarecer o que há ainda para a esclarecer”. Rui Rocha, da IL, considerou uma “irresponsabilidade” tais afirmações.

O Tribunal Constitucional chumbou seis normas do diploma sobre a eutanásia, em resposta a dois pedidos de fiscalização sucessiva. Apesar disso, o Tribunal sublinha que a maioria do diploma cumpre a lei fundamental.

É o fim de uma era: António Mota vai deixar a administração da Mota-Engil, ao fim de 30 anos no cargo. O vice-presidente da maior construtora do país decidiu continuar o processo de transição geracional que já tinha encetado e comunicou a saída esta terça-feira.

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