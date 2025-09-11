Enquanto dormia…

… a política de manutenção da Carris continuava debaixo de fogo. Antes de ganhar o primeiro concurso público para a manutenção dos ascensores, em 2019, a até agora praticamente desconhecida MNTC foi contratada para fazer reparações gerais nos elevadores da Glória, em 2018, e na Bica, em 2017, quando a Carris tinha um contrato com outra empresa, a CME. Em 2018, a reparação no ascensor da Glória aconteceu depois de um incidente que foi, na altura, mantido em segredo.

Ainda há muitas respostas por dar sobre o elevador da Glória. Não só sobre a tragédia, mas também sobre o futuro. O próximo sistema será totalmente novo? Terá mais redundância? Poderá ser instalado mais um cabo? E como deverá ser feita a fiscalização? O Observador ouviu vários peritos, que apontam o caminho que poderá ser seguido para o futuro elevador da Glória.

Charlie Kirk, um ativista pró-Trump, foi ontem morto a tiro num evento público. Kirk, que era conhecido pela sua influência junto da camada mais jovem do movimento MAGA, estava a participar num evento na Universidade de Utah Valley quando foi atingido com um único tiro no pescoço. Ainda não foi detido o autor do assassinato. No nosso liveblog pode acompanhar todos os desenvolvimentos e reações.

Ao décimo dia de julgamento da Operação Marquês, José Sócrates terminou de prestar as suas declarações iniciais e de responder a questões do Ministério Público (MP), tribunal e defesas. O ex-primeiro-ministro queixou-se da violência de estar tantos dias seguidos a prestar esclarecimentos sobre factos que aconteceram há 15 ou 20 anos e pediu uma pausa para ir ao Brasil por “motivos académicos”. Segue-se em tribunal Diogo Gaspar Ferreira, antigo diretor executivo do empreendimento imobiliário de Vale do Lobo.

Desde a Segunda Guerra Mundial que a Polónia não estava tão próxima de um conflito militar. Vários drones, que se acredita serem originários da Rússia (que nega), violaram ontem o espaço aéreo polaco. A Polónia descreveu a violação do seu espaço aéreo como um ato de agressão que representou uma “ameaça real” para os civis, e ativou o artigo 4.º do tratado fundador da NATO. O que é que isto significa? Damos esta e outras quatro respostas sobre os drones russos na Polónia que fizeram a NATO intervir. Este é também o tema da História do Dia. E no nosso liveblog acompanhamos a guerra ao minuto.

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