Enquanto dormia… … o Observador explicava os detalhes da nova Lei de Estrangeiros. O Executivo liderado por Luís Montenegro já entregou o novo diploma e há uma diferença fundamental: os prazos para reagrupamento familiar de cônjuges diminuem, mas desde que comprovada coabitação anterior no país de origem e legalidade do casamento. Recorde-se que este é o mesmo diploma que tinha sido fiscalizado a pedido de Marcelo Rebelo de Sousa e chumbado pelo Tribunal Constitucional. Ainda na Política, um olhar sobre as relações entre o PS e o Chega nestas autárquicas: os socialistas vivem entre o pudor e o pragmatismo que sabem que terão de ter se quiserem sobreviver no poder local. Compromisso autárquico, ditado pela direção nacional, desincentiva aproximações; mas quem está no terreno tem dúvidas sobre aplicação prática. Entretanto, Mariana Mortágua veio denunciar um novo ataque à flotilha onde segue. Durante a noite, e de acordo com o testemunho da coordenadora do Bloco de Esquerda, que seguia a bordo do navio Família, a principal embarcação da flotilha humanitária que segue para Gaza, houve cinco novos ataques de drones. “Sabemos que esta é, acima de tudo, uma estratégia de intimidação para tentar travar estes barcos com ajuda humanitária”, prometeu Mortágua. Na Política Internacional, uma reflexão: em troca de vários compromissos assumidos, o Abbas viu a Palestina reconhecida por mais dez Estados ocidentais. Mas a diplomacia dos corredores da ONU não chega para governar a Palestina no terreno, alertam especialistas. “A AP pode ser capaz de fazer diplomacia, mas não consegue governar.” Nesta newsletter encontra toda a informação de que precisa para começar o dia bem informado. O Observador vai estar em permanente atualização, no site e na rádio. Pode ainda consultar os nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. E, para descontrair, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.