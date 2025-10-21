Enquanto dormia…

… Mário Soares partiu em clara desvantagem para aquelas presidenciais. E durante muito tempo, na campanha de 1986, esteve assim, nos últimos lugares da corrida, a ver toda a gente à sua volta a perder esperança num resultado que fosse, pelo menos, digno para o antigo primeiro-ministro. Depois, aconteceu o episódio da Marinha Grande — uma agressão inesperada que teve um efeito surpreendente na corrida, permitindo a Soares sonhar com a segunda volta. “A eleição mais louca de sempre” é o mais recente Podcast Plus do Observador e o quarto episódio, “Portugal não é Moscovo”, já está disponível.

O gabinete responsável por investigar o acidente do Elevador da Glória divulgou um relatório preliminar sobre os acontecimentos de 3 de setembro. O documento do GPIAAF refere que o cabo instalado no ascensor não correspondia à especificação da Carris para aquele tipo de equipamentos, não estava sequer certificado para ser usado em instalações de transporte de pessoas e não era o indicado para ser usado com destorcedores nas extremidades. O relatório técnico aponta, aliás, vários problemas no funcionamento do equipamento e aponta falhas “acumuladas” à Carris — por exemplo, nas operações de manutenção, em que as intervenções apontadas “como cumpridas nem sempre correspondem às tarefas efetivamente realizadas”.

Duas reações imediatas ao relatório:

Uma, da própria Carris, que anunciou o afastamento do diretor de manutenção e admitiu incumprimentos de empresa de manutenção externa;

Outra, de Carlos Moedas, para dizer que, “ao contrário da politização que alguns fizeram durante a campanha” para as autárquicas, a tragédia de setembro é resultado “de causas técnicas e não políticas”.

No Observador, contamos ainda a história de María Eugenia Ignacia Agustina, ou Eugénia de Montijo. É uma figura incontornável, nestes dias marcados, também, pelo assalto surpreendente ao Museu do Louvre. A imperatriz foi pioneira na alta-costura, teve um papel ativo na construção do Canal do Suez, levou a realeza a Biarritz, foi pioneira na “fashion diplomacy” e, para muitos, foi “a primeira influencer” da história. Era ela, mulher de Napoleão III, a dona da coleção que, no último domingo, foi roubada do museu francês.

Também recordamos o dia em que, naquele mesmo museu, o impensável aconteceu: “La Joconde a disparu“, escreviam os jornais numa manhã de agosto de 1911. Tinha desaparecido o icónico quadro de Leonardo da Vinci. E, a propósito do mais recente assalto ao Louvre, como estão os museus portugueses em matéria de segurança? É o tema para a mais recente edição da História do Dia da Rádio Observador, uma conversa com o presidente da Associação Portuguesa de Museologia, João Neto.

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