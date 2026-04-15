Enquanto dormia…

… contávamos os bastidores da demissão de Rocha Gonçalves da Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, a segunda em dois anos. A possibilidade de saída do gestor era comentada há semanas no setor. Os motivos prendem-se com razões pessoais e de saúde. Esta é a segunda saída do cargo se tomarmos em conta que Cristina Vaz Tomé não foi reconduzida do XXIV para o XXV Governo Constitucional (devido à forma como geriu os dossiers do INEM e ao facto de ter entrado em rota de colisão com a ministra Ana Paula Martins). O novo secretário de Estado é Francisco Pinheiro Catalão, até aqui administrador executivo e CFO na AICEP. Um amigo do ministro das Finanças, Miranda Sarmento, que pode, desta forma, ganhar mais preponderância nos destinos do ministério de Ana Paula Martins.

Concentração regional de urgência de obstetrícia da Península de Setúbal arranca em Almada com “escalas no limite”. A solução encontrada para a margem sul começa esta quarta-feira a funcionar no Hospital Garcia de Orta. Uma fonte explica ao Observador que basta faltar um médico e o serviço pode ficar em causa. “Do Barreiro vão três médicos mais velhos e mais duas jovens recém-especialistas. Mas uma delas vai sair do SNS em maio, porque vai rescindir contrato”, diz fonte hospitalar. No prazo de duas a três semanas podem começar novos problemas. Não haverá, até agora, médicos tarefeiros interessados em integrar as equipas. A concentração tenta acabar com as urgências intermitentes.

O mais velho tem 90 anos e o mais novo 66. Oito arguidos respondem por um alegado desvio de um milhão de euros do Cofre da Previdência. O inquérito foi aberto em 2013, mas só agora chega a julgamento. O Ministério Público fala numa teia de interesses e de poder que delapidou o Cofre. A instituição centenária foi criada para ajudar funcionários públicos e famílias em situação de necessidade. Segundo a acusação, vários responsáveis serviram-se do Cofre da Previdência para benefício próprio, desde rendas de casas em Lisboa com valores simbólicos, a viagens de cruzeiro até à encomenda de um quadro a óleo do ex-presidente e agora arguido Américo Tomé Jardim.

O super-bónus fiscal em Espanha e o cheque de 50 a 60 euros aos automobilistas gregos. Como os países estão a mitigar os aumentos nos preços dos combustíveis. O Governo português diz ter sido o mais rápido na União Europeia a reagir, mas não é o mais generoso. País a país, fomos tentar perceber quem está a fazer o quê. Madrid decidiu enfrentar Bruxelas, Atenas distribui dinheiro e a Alemanha subsidia combustíveis e isenta bónus de ajuda a trabalhadores, só para citar alguns exemplos. Em Portugal, até agora, a solução encontrada — o desconto temporário no ISP — aliviou em mais de 8 cêntimos o imposto sobre o gasóleo e em 4,5 cêntimos o imposto sobre a gasolina.