Humor Que crime cometerias se não houvesse castigo? Horácio deseja aprender as artes da evasão fiscal, Borges nutre fantasias perversas relativamente à EMEL e Raminhos cometeria…adultério. Não é crime. Mas é pecado. Não se deve. Mas pode. Mas não deve.

Cultura Entre Colbert e Kimmel, os talk-shows vão acabar? Um foi cancelado, o outro esteve em dúvida e todos têm um futuro pouco definido. É o humor ou é a política que os caracteriza? Porque é que incomodam? E em Portugal, o que é feito do formato?