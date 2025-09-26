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Podcast Plus
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O que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a duas voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim.
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Humor
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Horácio deseja aprender as artes da evasão fiscal, Borges nutre fantasias perversas relativamente à EMEL e Raminhos cometeria…adultério. Não é crime. Mas é pecado. Não se deve. Mas pode. Mas não deve.
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Cultura
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Um foi cancelado, o outro esteve em dúvida e todos têm um futuro pouco definido. É o humor ou é a política que os caracteriza? Porque é que incomodam? E em Portugal, o que é feito do formato?
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Rádio Observador
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O Governo apresenta uma "política de choque" para responder ao aumento do custo com habitação. Há novas medidas para o arrendamento e para a construção. Edgar Caetano é o convidado deste episódio.
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Saúde
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É uma doença silenciosa que começa décadas antes dos sintomas, mas há escolhas que podem ajudar a prevenir. A nutricionista Mariana Chaves explica o que está ao nosso alcance através da alimentação.
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Rádio Observador
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Uma análise ao combate eleitoral entre Moedas e Leitão, a corrida particular entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro e as consequências das eleições autárquicas para os futuros de Montenegro e Carneiro.
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Educação
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Ou, pelo contrário, roubam tempo de brincar, de estar com a família e até de aprender de outras formas? Há alguma idade ideal para começar?
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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ESPECIAIS
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DESPORTO
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OPINIÃO
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O reconhecimento de um Estado que não existe é apenas o reconhecimento por Paris e Londres de que o seu poder para terem uma política externa segundo os seus interesses e valores também não existe.
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Para muitos a modernidade e a globalização trouxeram confusão e desorientação. E, neste contexto, a religião é a promessa de uma vida saudável, organizada e disciplinada.
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Se quisermos uma ONU mais eficiente, o problema não é que reformas fazer, mas se haverá vontade política para avançarem. A ONU é uma organização voluntária de Estados, e depende da sua boa-vontade.
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Não é justo que os moradores do Beato vejam as casas deles desvalorizar desta maneira porque ninguém as quer comprar. Ninguém quer mudar de casa para passar a viver no meio da decadência.
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MAIS PARA LER
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Música
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Dev Hynes tem-nos oferecido uma viagem musical única num mundo sobrecarregado de música, enquanto revela lugares menos habitados da psique humana. Em "Essex Honey" volta a fazê-lo de forma exemplar.
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Crítica de Livros
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Este é um ensaio gráfico que ressoará com a maioria das mulheres, mas será igualmente brindado com a etiqueta do exagero para quem gosta de ver histerismo nos mais sinceros desabafos.
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Amazon
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É dos maiores acordos da história da Federal Trade Commission, nos EUA, que acusava a Amazon de enganar dezenas de milhares de consumidores por dificultar o cancelamento da subscrição da Prime.
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Estados Unidos da América
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Starbucks anunciou que a medida, que acontece "todos os anos por diversos motivos", começará o quanto antes, sendo que 900 funcionários serão despedidos e centenas de lojas fechadas nos EUA e Canadá.
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