Enquanto dormia…

… O Observador publicava uma investigação sobre as ligações de Mariana Leitão a Angola. Antes de entrar na vida política ativa, a candidata à liderança da Iniciativa Liberal construiu a carreira profissional numa única empresa: a Puaça, uma subsidiária portuguesa da petrolífera estatal angolana Sonangol. O seu papel na empresa, ao longo dos 13 anos e cinco meses que ali trabalhou, seria várias vezes influenciado pela situação política em Angola. Agora, o Ministério Público investiga compra e venda de prédio em Lisboa. Mas Leitão diz que não teve responsabilidade na área.

Na atualidade, destaque para a importância da primeira cimeira da NATO do segundo mandato de Trump. Antes mesmo de começar, o encontro, que acontece tendo como pano de fundo o conflito no Médio Oriente e a guerra na Ucrânia, está já manchado pela mensagem bajuladora enviada pelo secretário-geral, Mark Rutte, ao Presidente dos Estados Unidos. Os europeus, pressionados a investir mais em Defesa, querem que a cimeira seja “doce e positiva” para Trump. Espanha já veio quebrar a unidade, mas a reunião será com “mais ação e menos conversa”. Zelensky e o Presidente norte-americano vão encontrar-se nesta cimeira.

Ainda sobre o Irão, os serviços secretos norte-americanos vieram assumir que, ao contrário do que foi dito inicialmente, o ataque norte-americano não destruiu mas atrasou em apenas alguns meses o programa nuclear do regime de Ali Khamenei. A Casa Branca desmentiu essa informação e resumiu tudo a fake news. Em Teerão, pelo menos três pessoas foram executadas por suspeitas de ligações a Israel.

Em Portugal, destaque para uma notícia alarmante: o número de pessoas sem médico de família subiu em maio e aumentará a médio prazo depois de o mais recente concurso ter terminado com apenas 231 médicos colocados. É o valor mais baixo dos últimos quatro anos. A situação mais crítica continua a ser a da região de Lisboa e Vale do Tejo, onde 30% da população não tem médico de família atribuído.

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