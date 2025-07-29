Enquanto dormia…

… continuavam os incêndios em Ponte da Barca, Arouca e Penamacor. Mais de 1300 operacionais continuam a combater as chamas. Na freguesia de Ermida, em Ponte da Barca, idosos e pessoas com mobilidade reduzida tiveram de ser abrigados numa igreja. Hoje, quase todo o território continental está sob aviso amarelo por causa do calor e há perigo máximo ou elevado de incêndio rural a norte, centro e Algarve. Vamos continuar a acompanhar a situação neste liveblog.

Também durante a noite, um polícia e pelo menos dois civis foram baleados num tiroteio em Nova Iorque. Homem com uma “arma volumosa” foi visto a entrar num dos maiores edifícios de Park Avenue. O atirador já foi “neutralizado”. Saiba mais aqui.

Guardas prisionais em falta, pátios sem estendais e greves: há perigo de fuga em todas as prisões portuguesas. As férias de verão e o reduzido efetivo levaram Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a ordenar reforço de segurança. Guardas prisionais dizem que há risco em todos os estabelecimentos prisionais. Neste especial, expomos todos os detalhes.

Sobre o acordo comercial entre os EUA e a União Europeia, eis cinco perguntas e respostas. Trata-se de um entendimento em que Bruxelas “cedeu muito mais do que conseguiu em troca”, firmando a taxa nos 15%, com o objetivo de tentar travar uma guerra comercial. Neste especial tem todos os detalhes.

Entre Israel e a Palestina, a comunidade internacional tenta ressuscitar o sonho antigo dois Estados, mas os desafios são ainda mais do que há 30 anos. A cimeira da ONU tenta “manter viva” a solução que há 30 anos deu o Nobel da paz a Arafat, Rabin e Shimon Peres, mas a implementação é agora mais difícil. Haverá outra solução? Este é também o tema da História do Dia, que já está publicada.

Depois de muitos capítulos, a novela transformou-se numa nova série, com um novo protagonista: Sporting anunciou Suárez, jogador que pode ser a compra mais cara de sempre. No dia em que Gyökeres aterrou em Londres, Suárez chegou a Lisboa, fez exames e foi agora apresentado. Custou 22,15 milhões mais objetivos – e pode ficar mais caro que o sueco.

Já Jan Bednarek é o sexto reforço do FC Porto em 205/26. Farioli traçou perfil, Villas-Boas encontrou o alvo: o jogador custou 7,5 milhões para reforçar eixo central recuado, ter voz de liderança em campo e dar poder de fogo no jogo aéreo.

A partir de hoje está disponível o segundo episódio de “1983: Portugal à Queima Roupa”, o novo podcast plus do Observador. Chama-se “O Terrorista do Quarto 507” e ficamos a saber que, horas depois do crime no centro da história, num hotel em Albufira, a polícia vai encontrar o assassino de Issam Sartawi — mas também vai descobrir que ele não é quem diz ser. A narração é de Victoria Guerra, a banda sonora original é dos Linda Martini e se for assinante do Observador já pode ouvir os episódios todos.

Nesta newsletter tem as notícias mais importantes para começar o dia. Vamos continuar a atualizar toda a informação no nosso site e na nossa rádio. Também pode receber notícias no telemóvel, através dos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.